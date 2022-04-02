身世引爭議　黃珊珊子弟兵批蔣萬安：若不姓蔣憑什麼空降？

▲立委蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲任期年底屆滿，有意接班的副市長黃珊珊近來民調持續攀升，反觀被外界看好勝選的立委蔣萬安，聲勢則持續走跌。日前黃珊珊質疑蔣萬安的家庭背景，引來反擊，並強調以身為蔣家人為噢。對此，黃珊珊子弟兵陳宥丞反問，「我們在基層努力二十年，蔣萬安委員您呢？」

陳宥丞表示，「我們在基層努力二十年，蔣萬安委員您呢？」，黃珊珊副市長發文說明用民調反推邏輯有誤，蔣委員卻只在意和放大蔣公子身份，這不正好落實自己邏輯大有問題？

陳宥丞說，姓不姓蔣不是萬安委員能決定，更不是百姓想關心的，而是有意角逐市長的候選人過去做了什麼？現在有什麼能力？未來有什麼本事帶領台北往前邁進？

「這二十年來，黃珊珊副市長深耕基層。」陳宥丞表示，從議員時期理性問政、監督市政，不間斷提供免費法律諮詢照顧民眾，對這座城市投入無數努力，準備了二十年、磨練了二十年，對基層民生議題，對市政熟悉度絕對是過去幾任台北市長參選人所不及。

陳宥丞說，這也凸顯出，蔣萬安委員的橫空出世到底憑什麼？如果不姓蔣，憑什麼空降選台北市立委；如果不姓蔣，憑什麼不用初選就可以代表參選市長？地方許多人盛傳，「如果你不姓蔣，這張市長參選門票根本無法拿到！」

陳宥丞強調，黃珊珊副市長並沒有攻擊蔣委員身世，但如此問A答B的邏輯難怪會被質疑，被拿來比較與祖父差距很大。其實有家族優勢很好，經驗也許可以傳承、名聲也許可以庇蔭，但是比起從基層打拼二十年的努力，在地方點滴服務到實務市政經驗的黃珊珊，她真正經的起考驗，也可以繼續帶領台北市往前！這不是身世問題，是誰比較努力、誰更有能力的問題。