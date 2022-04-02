烏軍發射「星光飛彈」擊落俄Mi-28N直升機　機尾空中斷裂畫面曝光

記者詹雅婷／綜合報導

英國軍援烏克蘭「星光」（Starstreak）可攜式防空飛彈，讓烏克蘭軍隊在盧甘斯克地區成功擊落一架俄羅斯Mi-28N直升機。依據公布的畫面，俄國直升機在空中被擊中的那一刻，機尾一分為二，當場墜毀。

▲俄Mi-28N直升機被擊中後，一分為二。（圖／翻攝自YouTube）

每日郵報報導，星光飛彈是雷射導引飛彈，能以超過音速3倍的速度飛行，擁有擊落低空飛行敵機與攻擊直升機的能力，由短程飛彈公司泰雷茲（Thales）製造，可從肩膀或支架上射擊，射程超過4英里（約6.4公里）。英國國防部消息人士透露，這段公開畫面顯露出星光飛彈在部署第一周就發揮作用。

英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）此前表示，星光飛彈已經準備好隨時投入使用，首批烏克蘭部隊已經接受訓練並進行部署，「其中一個最大的挑戰，就是武器系統越複雜，使用這些武器需要受的訓練就越多，這就是為何真正重點在於，必須幫助烏克蘭人翻修或找到他們本來就會用的俄羅斯或前蘇聯裝備，只提供英國坦克根本行不通」。

華勒斯也強調，在協助烏克蘭方面，英國做得比其他任何國家都還要多。

依據介紹，星光飛彈是世界上速度最快的短程便攜式防空飛彈，當發射後，二級火箭彈頭會加速到約3.5馬赫的高速，並在接近目標後，飛彈主體分為3枚獨立攻擊彈頭，提高目標擊中率。當子彈頭撞擊目標時，可穿入目標內部後再爆炸，而鎢合金外殼預製破片可以極大化殺傷效果。