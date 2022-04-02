害羞躲鏡子後方　中和健身教練慢慢「翹起蜜臀」…令人血脈賁張

記者陳雕文／新北報導

新北市中和一名菜鳥健身教練，預計在今年5月參加人生第一場健美比賽，她穿起比基尼與高跟鞋要練習走路、擺Pose前，面對健身房內大家的注視與歡呼，顯得相當緊張，還一度躲在鏡子後方，接著她緩緩踏出每一步，擺出比賽指定的各種姿勢，姣好身材加上「翹蜜臀」把性感指數拉到最高。

▲鄭羽襄感到害羞還躲在鏡子後方，大家笑翻。（圖／記者陳雕文攝）

今年24歲，身高163公分的鄭羽襄，是個非常熱愛運動的人，過去曾在能源局擔任行政人員，但她工作一陣子就發現，生活實在太枯燥乏味，一年左右即離職，她思索許久，決定嘗試把「熱愛運動」的這項興趣跟工作結合，去年11月在因緣際會下進入中和某健身房成為教練，大家都叫她「Jocelyn」。

▲鄭羽襄離開行政工作，成為健身教練。（圖／鄭羽襄提供）

鄭羽襄透露，過去在學校依賴好友的陪伴，到了大三去大陸當交換生，看到當地學生每次上課都拼命跟老師互動，永遠都往前排坐，那種渴望求知的態度讓她感到驚訝，也感嘆，原來自己始終在舒適圈打轉。

▲鄭羽襄練習Posing展現身材。（圖／記者陳雕文攝）

鄭羽襄分享，由於好友都在台灣，所以在當地要做任何事情，或是遇到任何困難都只能靠自己想辦法，也讓她在這過程中學會了獨立，也培養出「一設定目標就馬上去做」的執行力。

鄭羽襄的老闆，前SBL籃球明星賴桂林補充說，「她跟其他教練不太一樣，快人快語，做事情不會猶豫，非常俐落」，儘管個性「阿莎力」，但當鄭羽襄穿上布料極少的比基尼，還要在眾人面前練習Posing時，仍難免害羞與緊張，一度躲在鏡子後方。

▲▼鄭羽襄在練完身體後馬上換裝，身穿比基尼、腳踩高跟鞋，由前輩「娃娃教練」指導比賽動作。（圖／記者陳雕文攝）

後來開始正式練習Posing以及踩高跟鞋時的儀態，鄭羽襄很快就進入狀況，能自在地展演身材，露出自然且自信的笑容。

鄭羽襄表示，從去年11月擔任教練到現在，除了累積健身相關知識，也慶幸當初決定來到現在的環境，「這就是我所追求的生活」，今年5月1日要參加「成吉思汗盃」健美比賽，比賽項目就是「比基尼小姐」，目前正積極備賽的她給自己設了一個目標，「希望有機會能拚進前5名」。

▲鄭羽襄背肌炸裂。（圖／鄭羽襄提供）

▲▼鄭羽襄受訪當天是練腿日，積極鍛鍊腿部後側肌群以及臀肌。（圖／記者陳雕文攝）