男嬰遭狠母丟公墓！消失10年生死未卜　她喊冤：真的有埋起來

▲北市未婚廖姓母親生下兒子，未滿1歲兒因生病去世，廖母竟將孩子屍體遺棄在富德公墓，迄今未尋獲遺骨。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃宥寧／台北報導

北市未婚廖姓女子2011年產下1子，但未滿1歲兒因病去世後，她竟以浴巾包裹屍體，搭乘計程車到富德公墓附近埋葬，直到2018年，外公認外孫恐遇害而報案，全案因此曝光，屍骨迄今未尋獲，檢方認為廖女照顧欠佳又逃避事實，依遺棄屍體罪將母起訴。士林法院今（1日）首度開庭，廖女強調真的有將孩子埋葬，但不知道那是遺棄。

法院1日行準備程序，確認證據能力。34歲留短髮打扮中性的廖女單獨前往開庭。她否認犯行並強調「真的有將孩子埋起來，但不知道那是遺棄」當時認為孩子生病死掉了，應該要入土為安，才會抱著兒子冰冷屍體坐著計程車，晃來晃去，後來選在富德公墓，因為她的母親也放在這的靈骨塔，她認為這樣做，母親就可以照顧兒子。

法官問，為什麼當時不老實交代？廖女則語氣低落表示「因為害怕」，直到後來士林警偵查隊小組長不斷開導，她才一五一十坦白，但她也表示在事情還沒被發現時，只要心情不好，就會去富德公墓站得遠遠的看埋孩子地點，且一個月會去到2、3次。

▼廖姓男童被埋在占地百餘公頃富德公墓，如今仍不到屍骨。（圖／翻攝Google Map）

公訴檢察官，針對廖女測謊結果，僅有兒子是病死有通過，但埋葬地點測謊是未過，加上檢警前後至少5次前往開挖，但仍未尋獲，也讓檢察官當庭情緒稍激動問廖女「妳真的有把孩子埋起來嗎？」廖女則坐在被告席回「我有用樹枝挖，沒挖很深...」這樣的說詞也讓檢察官反問「那怎麼會挖不到？」法官諭知全案候核辦。

全案起源，廖女在2011年4月產下兒子，因不知生父是誰，獨力扶養，直到2017年，孩子達入學年齡，但遲遲未向小學報到，經校方聯繫，廖女父親認為外孫恐遭遇害，立刻報案。

廖女到案供稱，生下孩子沒多久，孩子就生病去世，所以拿浴巾包裹屍體，帶到文山區富德公墓，以路邊撿來的木棍挖掘深度約60公分的坑洞埋屍。

檢方認為，廖女明知若未以適當容器妥適放置幼子遺體，將導致年幼遺骨鬆軟易逝，且極易腐敗與土壤混合而失其形體，也容易遭野生動物啃咬滅屍，且埋屍地點無明顯標誌，日後將無從尋得屍骨，仍執意遺棄屍體。

檢警根據廖女證述前後5次前往公墓開挖，仍挖不到屍骨，因此認廖女構成刑法第247條第1項遺棄屍體罪，雖無法證明廖姓男童死亡與廖女照護行為間的因果關係，但孩子生前照顧確實欠佳，且廖女仍逃避事實，選擇遺棄屍體，讓孩子無聲無息地就此消逝，因此請求法院對廖女量處1年有期徒刑。