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劉冠廷飆演技連換4種身分　秀出「神平板」工作、娛樂全搞定

科技中心／綜合報導

現代人愛玩、愛分享偏偏工時又長，一整天下來根本離不開手機、電腦，最好能有「神平板」滿足多元需求，將工作娛樂一次搞定！Samsung最新一季廣告特別邀請高顏值實力派演員劉冠廷，發揮逆天演技挑戰一人分飾四角，完美詮釋Galaxy Tab S8 Series旗艦平板在不同生活情境中的多元運用。

▲▼ 劉冠廷飆演技連換4種身分　秀出「神平板」工作、娛樂全搞定 。（圖／翻攝自影音）

Galaxy Tab S8 Series旗艦平板顛覆既有規格，是筆電級的平板，可以工作也能娛樂，不論是有大量多工需求的商務人士，或是常邊筆記邊錄音的學生都能一次滿足，無限釋放個人潛能。影片中劉冠廷分別飾演反差魅力上班族、細節狂人設計師、天生嗨咖YouTuber、偶包超重大學生等4個角色，快節奏的劇情中還悄悄安排了令人會心一笑的彩蛋，同時也令人注意到Galaxy Tab S8 Series在影片中為每個角色神助攻，展現大有可為的超強實力。

▲▼ 劉冠廷飆演技連換4種身分　秀出「神平板」工作、娛樂全搞定 。（圖／翻攝自影音）

首播釋出的4支影片，其中魅力上班族最重視的專業感表現，則可以像劉冠廷在會議中巧妙運用S Pen輕鬆編輯圖表、加註解，還可同步投影、快速聚焦重點，輕輕一按S Pen就能遠端遙控投影片，輕鬆掌握會議節奏，展現超強氣場收服眾人的心。

▲▼ 三星 。（圖／翻攝自影音）

若你也是重視品味與細節的設計人，肯定會像劉冠廷所飾演的狂人設計師角色一樣，追求完美近乎偏執，這時就需要一台精美細膩的Galaxy Tab S8 Ultra，不僅視覺享受14.6吋極限大螢幕，工作上也能開啟高效多重視窗，輕鬆實現媲美開外掛的多工能力，展現超強效率。

▲▼ 劉冠廷飆演技連換4種身分　秀出「神平板」工作、娛樂全搞定 。（圖／翻攝自影音）

像是在嗨咖YouTuber篇，劉冠廷自嗨大嗑炸雞桶的大動作跑跳不失焦，精準展演了Galaxy Tab S8 Series旗艦平板可自動取景攝影，焦點秒追蹤的強項，而且120度超廣角前鏡頭，維持空間視覺遼闊感，讓視野超展開，滿足現代人熱愛直播分享、記錄生活的習慣。

▲▼ 劉冠廷飆演技連換4種身分　秀出「神平板」工作、娛樂全搞定 。（圖／翻攝自影音）

角色一換，來到偶包大學生篇，只見劉冠廷一邊上課透過Samsung Notes錄製語音同步筆記的功能，提升學習效益，另一方面也調皮地透過S Pen隨點隨畫，捕捉腦海中的瞬間創意，讓生活樂趣不斷。

▲▼ 劉冠廷飆演技連換4種身分　秀出「神平板」工作、娛樂全搞定 。（圖／翻攝自影音）

最新Galaxy Tab S8 Series旗艦平板一口氣推出Galaxy Tab S8 Ultra、S8+、S8等三款機型，其中Tab S8 Ultra不但擁有三星首款14.6吋超大螢幕，還搭載超廣角及廣角雙前鏡頭及4K高畫質攝影，不管追劇、視訊、直播，都可以享受清晰大視野，而三款機型均附S Pen可結合Samsung Notes多種功能，再搭配高效多重視窗、跨裝置體驗和超持久大電量，讓你大破極限，生活娛樂一把罩。

▲▼ 劉冠廷飆演技連換4種身分　秀出「神平板」工作、娛樂全搞定 。（圖／翻攝自影音）

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