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安卓手機打敗iPhone！　這款手機奪全球第一銷售量

▲三星A12。（圖／取自三星香港官網）

▲三星A12。（圖／取自三星香港官網）

記者陳俐穎／綜合報導

雖然蘋果iPhone手機一直以來都霸佔台灣的銷售榜單，不過根據調研機構 Omdia 數據，2021年全球最暢銷的手機居然不是iPhone，而是三星的入門手機 Galaxy A12，售價僅 180 美元，售價約新台幣5000元左右，2021年出貨量達到 5,180 萬支，不過此機型並沒有引入台灣。

根據Omdia的報告中指出，自三星 Galaxy A12 於 2020 年第四季首次發布以來，從 2021 年開始，每季出貨量突破 1000 萬支，除了第二季三星因 Covid-19 的重新蔓延而出現生產短缺的情況。總計2021年出貨5180萬支。這是三星首款單機銷量突破5000萬部的機型，在全球1000多款智慧手機出貨量中排名第一。

隨著與中國企業競爭的加劇，三星一直在加強中低階手機陣容，從2019年開始，入門J系列與A系列整合。與此同時，三星一直在 A 系列機型中引入多鏡頭的設計，並增加消費者喜歡的功能。

▲三星A12奪得全球熱銷第一。（圖／取自Omdia）

▲全球熱銷手機榜單。（圖／取自Omdia）

Omdia 高級研究經理 Jusy Hong 指出，前 10 名榜單中，蘋果 iPhone 的平均售價是 Galaxy A12 的 5 倍，但A12是三星CP值最高的機型，單機年出貨量超過 5000 萬台。而從Omdia公布的榜單中，上榜的安卓手機，都是低價取向，例如Redmi 9A、Galaxy A02，都在台幣3000元左右的價位。

而除了Galaxy A12、Redmi 9A、Galaxy A02三台安卓手機進榜，其他的名次均為蘋果iPhone奪下，其中獲得總榜第二名的是iPhone 12，有 4,170 萬台的年出貨量。

▲三星A12規格。（圖／記者陳俐穎製）

▲三星A12規格。（圖／記者陳俐穎製）

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