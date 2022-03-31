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三星Galaxy Watch4最新系統更新　4／7起支援血壓App監測　

▲Galaxy Watch4系列迎來血壓監測功能更新。（圖／三星提供）

▲Galaxy Watch4系列迎來血壓監測功能更新。（圖／三星提供）

記者陳俐穎／綜合報導

據IDC數據表示，2021年第四季全球穿戴裝置市場創下新高，出貨量達1.71億台，較2020年同期成長10.8％。台灣三星今日正式宣布，旗下Galaxy Watch4系列及Galaxy Buds系列穿戴裝置將開放一系列更新，血壓應用軟體（Blood Pressure App）監測功能預計自4月7日起透過軟體更新陸續開放Galaxy Watch4系列支援。

三星表示，Galaxy Watch4 血壓監測功能亦獲台灣衛生福利部食品藥物管理署核准，將於4月7日起陸續在台開放更新，使Galaxy Watch4系列功能更臻完善。三星Galaxy Watch4系列搭載先進的感應器，透過血壓應用軟體，可測量收縮壓、舒張壓及脈搏，且進行追蹤，用戶亦能於Samsung Health Monitor查詢血壓數值與歷史紀錄，於日常中隨時掌握自身健康狀況。

而Galaxy Buds Live及Galaxy Buds2即日起亦陸續開放支援360度環繞音效及低延遲的智慧主動式降噪，並預計於5月上旬起於全台指定通路推出新色。Galaxy Buds2曜石黑建議售價4,990元、以及Galaxy Buds Live星酷黑建議售價5,990元。

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