夏天穿牛仔褲不再怕熱哭！Gap輕野季推「會呼吸的褲」＋「防蚊抗UV」機能單品

▲Gap推出「Free~Flow輕透氣系列」，主打會呼吸的褲款，成為今夏最chill單品。（圖／Gap提供）



時尚中心／綜合報導

後疫情時代，居家與戶外的界線越發模糊，在家裡可以做的事情多到數不完，居家辦公、運動頻率越來越高，待在家中的時間大大增加，穿著也更講求舒適及內外兼備，從外型、材質、透氣度，都要精挑細選，又希望符合可休閒可正式的風格，挑選單品更不能馬虎，Gap推出「Free~Flow輕透氣系列」，主打「會呼吸的褲款」，除了材質更貼心，重量也減輕不少，成為今夏最chill的穿搭單品。

▲多種褲型、材質都輕透舒適。（圖／Gap提供）

疫情後旅遊型態改變，將旅程時間拉長的「慢遊」和深度文化體驗成為趨勢，也因應雲端辦公的工作型態，衍生出「workation」這個新興概念，商務結合旅遊、邊工作邊玩也變成許多人的生活日常，無論是與家人朋友休假出遊，或本身已經是workation的愛好者，衣物輕量化都能讓你的旅遊行程事半功倍。Gap看準後疫情時代的穿搭單品趨勢，推出「Free~Flow輕透氣系列」，打造出「會呼吸的褲款」，將牛仔、卡其、尼龍、亞麻等多樣材質都減輕20%重量，更提升90%透氣度， 如Gap輕透氣系列的牛仔便採用棉與漢麻天然面料定織而成，解決了過往大眾對於牛仔單品悶熱厚重的刻板印象，就算你是牛仔控，也不用再擔心行李重到快斷手，在即將邁入夏季的時節，給你最chill最百搭的穿搭提案。

▲▼異鄉人在IG上分享自己跳舞健身的穿著，就算把Gap輕透氣系列的牛仔褲穿去跳舞都沒問題。（圖／翻攝自IG「liu_pollux」）

以rap創作跟冷笑話吸引眾多粉絲的異鄉人，幽默的風格常讓人忘記他其實是街舞高手，近期除了跳舞，也熱愛健身的異鄉人，就在IG上分享自己太會流汗這件事情，「又是一個我爆汗狂流的季節，跳舞健身，其他人都會誤解我是不是淋雨，而且濕讓衣服變得更重，整個人好拖，Gap今年春夏以「輕野季」為主題推出超多優秀單品，「Free~Flow」輕透氣系列在體感透氣上真的舒適，牛仔褲和卡其褲真的有輕量化，跳舞動作伸展回饋都不錯，舒服簡單的美式休閒兼具機能特色。」讓他忍不住呼籲「兄弟姊妹快來體驗」。

►Gap輕透氣系列 通勤風直筒休閒短褲



►Gap輕透氣系列 水洗靛藍直筒牛仔九分褲

Gap全新「Free~Flow輕透氣系列」在質料上不斷優化，除了牛仔褲外，也將卡其、尼龍、亞麻等材質褲款減輕20%重量，同時更提升90%的透氣度，打造一系列極輕透春夏神褲。卡其單品提供高腰花苞、錐形褲等多元款式，搭配近期最潮的奶茶色與GapFlex超彈力面料，讓舒適度大大提升，而且除了褲款外，女生也有優雅的A字裙可以選擇！尼龍材質則首推春夏必備的多色休閒短褲，寬鬆美式版型搭配防潑水面料，輕鬆打造春夏涼感下著；而九分褲與縮口的亞麻褲款亦兼具吸濕排汗和修身的視覺效果。

►Gap輕透氣系列 輕薄款錐形休閒卡其褲



►Gap輕透氣系列 Logo活力舒適運動短褲

►Gap輕透氣系列 花苞彈力棉質A字長裙

▲▼Jessica分享孩子穿上Gap春夏新款的戶外穿搭照，表示「是每天必須跑兩圈放電的小孩的福音」！（圖／翻攝自IG「diamond1018」）



育有兩個好動男寶的Jessica，更是天天都為了滿身汗的孩子傷透腦筋，尤其是夏天快要到了，Gap輕透氣系列讓她直呼「不只是熱愛戶外活動的人的福音，更是每天必須跑兩圈放電的小孩的福音」！她也在IG上分享兩個孩子的戶外穿搭，「穿著奔跑不悶熱又飛快，春季新品的防曬外套也有抗UV、防水等機能性，除此之外，外套便利的收納設計更是媽媽們外出減經負擔的好選擇（只要把衣身塞入右側口袋就可以將收起來囉），媽媽再也不用和小孩在穿脫衣服之間拉扯（這個絕對是只有媽媽才懂的點啊），而且牛仔褲更好搭配，再也不用帥氣休閒二選一。」Gap春夏新品兼顧機能與外型，能動能靜，帶小朋友出門時更輕鬆。

▲▼Suki驚嘆Gap防曬外套款式耐看又百搭還有素色款，覺得素色控的媽媽們一定會喜歡，Free~Flow輕透氣系列褲款不說根本不會有人知道它是機能衣褲。（圖／Gap提供）



立定今夏要走出戶外當個outdoor girl的Suki，準備了Gap輕野季主題抗UV防曬衣和防蚊機能褲款，迎戰清明過後的炎夏。Suki的兩個孩子，老大怕曬，老二敏感到被蚊蟲叮咬會起水泡，與家人盡享戶外生活她，也相當留意做好防曬防蚊的防護。Suki驚嘆Gap防曬外套款式耐看又百搭還有素色款，覺得素色控的媽媽們一定會喜歡，而Free~Flow輕透氣系列褲款不說根本不會有人知道它是機能衣褲。

春夏是適合全家出遊的時節，「戶外輕野營」絕對是最熱門的關鍵字，以往出門一趟總是大包小包、孩子的衣服帶一堆，不僅穿脫不便還增加重量，Gap輕透氣系列為爸爸媽媽們解決了不少麻煩。此外，家長出門也最擔心小朋友被蚊子叮成紅豆冰， Gap春夏新品中也已貼心地準備了童裝防蚊褲，加上還有大人小孩都兼顧的防曬、防風、防潑水外套，各種機能單品，簡直所有需求一次滿足。春夏時節，全家大小一起輕透有型，從室內到戶外都舒適又時尚！

▲除了輕透氣系列褲款外，還有大人小孩同款式防曬、防風、防潑水外套。（圖／Gap提供）

▲Gap貼心為家長準備防蚊機能褲，帶好動的小朋友一起出門也能做好萬全防護。（圖／Gap提供）

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►Gap Logo童裝輕薄可收納式防曬連帽休閒外套

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春夏衣物換季準備好了嗎？Gap輕透氣系列褲款、機能單品已在全台Gap門市與官網開賣，不管行程排了沒，先準備好，出遊說走就走。

►Gap官網

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