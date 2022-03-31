俄軍「撤離基輔」分3路重新部署　美議員：烏俄戰爭進入關鍵時刻

▲俄羅斯總統普丁。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

烏俄結束新一輪停火談判後，俄羅斯承諾減緩衝突，目前已撤除烏克蘭首都基輔周圍軍隊，並開放南部港城馬力波（Mariupol）的平民撤離。美國參議員金恩則認為，隨著俄軍改變戰略，目前戰爭已進入關鍵時刻，俄軍撤離的同時也可能是重新在東部、西部和南部調度部署。

美國緬因州參議員金恩（Angus King）接受CNN訪問時表示，隨著俄軍戰略轉變，未來兩個星期將是烏俄戰爭的關鍵時刻，「要看烏克蘭軍隊能否像過去幾周一樣，繼續進行傑出的戰鬥。」他指出，「俄軍似乎重新把注意力集中到東部，危險的地方在於他們包圍了烏克蘭軍隊，對烏軍造成沉重負擔。」

金恩相信俄軍正在從基輔撤離，但這個行動也可能是提供該地區進行補給的機會，「我認為兩者都有可能，他們基本上把軍隊分成了三個部分，現在他們正在做的是重新整合，他們已決定不佔領基輔，至少現在不能，所以正一邊鞏固西部和南部。」

他也警告，隨著烏克蘭繼續取得勝利，俄羅斯總統普丁可能回採取更危險的手段，不排除會像2016年與敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）政府合作那樣，朝敘國大城阿勒坡（Aleppo）的平民開火。