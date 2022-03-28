有效！潮州警啟動義交路口協勤　降低4成事故發生率

▲潮州警分局啟動義交路口協勤，降低4成事故發生率。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

潮州警分局為降低事故發生，自2021年5月份起啟動潮州分局義交中隊於潮州鎮三大易肇事路口協助交整勤務，經比較同期109年與110年度5至12月事故發生數，明顯有效降低4成事故發生率。

交通與治安之維護為警察工作之主軸，交通執法由警察負責，部分交通疏導則需仰賴義交夥伴協助，自去年年5月份起潮州分局每週平均投入義交35人次，每月將約投入140人次，分別於延平與北門路口、延平與朝昇路口、太平與朝昇路口本分局三大易肇事路口，於平日上下班尖峰時段7-9時及17-19時，協助整理交通秩序。

成功將三大易肇事路口發生數從2020年5-12月的10件下降至2021年5-12月的6件，有效降低4成發生率，顯示義交協助疏導交通防制事故發生具有明顯成效，潮州警方將持續統計、分析肇因，並以滾動式加強編排勤務作為，加上義交夥伴的協助，期望能再進一步降低發生率。

潮州警分局長簡彥匡表示，感謝潮州義交中隊的全力支援，協助警察投入交通疏導工作，不論是日曬雨淋義交同仁都堅守崗位，期望能讓道路更順暢，行車更安全，也呼籲駕駛朋友行經路口時，務必減速慢行遵守交通規則，並配合員警及義交疏導指揮，以確保民眾行車安全，營造優質交通環境。