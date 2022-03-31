陳時中下令基隆「類普篩」！醫揭密閉空間2傳播途徑「小吃店風險高」

▲陳時中宣布在基隆執行類普篩防堵疫情。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者嚴云岑／台北報導

本土疫情多點爆發，其中又以基隆最嚴峻，指揮中心昨日已親赴基隆視察。而在基隆個案中，海洋大學教授在疫調時坦言曾去台北「禮服店」，同行者還有4名他校教師，都已被匡列採檢。感染科名醫黃高彬表示，禮服店、爆出群聚的基隆小吃店都是密閉空間，若一人帶有病毒，除了容易產生氣溶膠傳播外，近距離接觸風險更高。

中央流行疫情指揮中心昨公布新增56個案，中和公寓相關佔了6例，基隆也新增19例，其中1人與銀河小吃店相關，基隆相關群聚累計68人染疫。

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台大公衛學院教授陳秀熙同日出席活動時提到，中和公寓雖然沒有電梯，但手扶梯與欄杆都是接觸表面，也可能沾染病毒，造成氣溶膠傳播。另提到台灣現正處於莫德納疫苗的「失效點」，若近期第三劑接種率未衝高，4月恐爆發社區大流行。

▲3/30基隆某小吃部確診關聯。（圖／指揮中心提供）

去年本土疫情大流行，有多名萬華茶室工作人員和顧客確診；近期基隆小吃店爆發疫情後，市長林右昌緊急下令小吃店、卡拉OK店停業3天，加上指揮中心宣布進出8大類場所需打滿3劑疫苗政策，也間接證實部分小吃店另有其特殊性。

對此，中國附醫感染管制中心副院30日傍晚受訪時表示，基隆小吃店、制服店等場域，與老公寓單純的氣溶膠傳播不同，多了一層「接觸傳播」，因為這類場域都是密閉空間，近距離接觸感染機會相對高，若同時吃飯又唱歌，還會讓飛沫噴得更遠，間接增加風險，必要時需透過警政協尋，擴大匡列接觸者才能遏止疫情繼續擴散。

▲基隆銀河小吃店。（圖／記者郭世賢翻攝）

面對指揮中心規定需打3劑疫苗才能出入8大場域政策，黃高彬表示，雖然接種後仍可能發生突破性感染，但接種完整3劑疫苗遭突破機率會下降，加上疫苗可預防重症，還是建議接種，降低家戶感染機率。

陳時中昨在記者會後趕赴基隆視察，他表示從近幾日基隆新增確診者的情形來看，基隆本土疫情情形恐怕早已蔓延多時，因此將在基隆全面執行「類普篩」政策，由中央提供快篩試劑，建立基隆的普篩模式，希望能在第一時間圍堵住疫情，也讓未來其他地方能參考基隆模式，對未來防疫也有相當幫助。