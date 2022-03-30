桃園大潭電廠+12！鄰近包商再爆移工確診　陳時中：令人擔心

記者嚴云岑／台北報導

大潭電廠新豐移工宿舍群聚延燒桃園、新竹，指揮中心今（30）日又公布新增12人確診，另有1人調查中。指揮官陳時中表示，確診者主要還是集中於原本場域，但鄰近包商也有一名移工確診，「這比較令人擔心」，目前已進行全公司PCR，進一步釐清是移工間互相聯繫感染，還是新產生的個案。

陳時中表示，大潭電廠相關個案中，案23086於3/25應徵另一間公司，應徵人員23262確診，其兒女也染疫。案23086小孩的朋友（案23186）也因拜訪確診。下游包商也增1人確診。另一包商移工（案23260）也傳出確診，而原包商（案22949）曾載女兒同學 一起去上學，同學現在也確診。目前全案累計78人染疫。

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▲大潭電廠群聚關聯。（圖／指揮中心提供）



截至3/29止，國內共有17條待釐清傳播鏈，其中6條為昨日新增。原先公布的11條傳播鏈包括新北深坑陪病家屬、嘉義婚宴群聚、高雄化工廠、新北樹林科技廠、基隆警察相關群聚、中和工廠作業員（案22598、22639）和三重業務員（案22701）、桃園大潭電廠、台東初鹿群聚、新北中和陪病者和台東池上因症就醫確診者。

昨日新增6條則為永和家管案、彰化夫妻、淡水個案、松山家庭群聚、基隆安樂區個案和台銀孕婦個案。當中，Omicron變異株BA.2也累計9條，包括機場防疫人員、高雄港群聚、引水人、桃機航警、和平醫院護理師、高雄化工廠、基隆小吃店、五分埔女店員和宜蘭家庭群聚。