中和公寓群聚恐是「氣溶膠傳播」　陳秀熙：手扶梯、欄杆都危險

▲陳秀熙整理近期本土群聚分佈。（圖／記者嚴云岑攝，下同）

記者嚴云岑／台北報導

本土新冠疫情多點爆發，台大公衛學院教授陳秀熙今（30）日出席台灣醫界聯盟基金會講座，提到疫情現況。他表示，中和公寓6人染疫可能是氣溶膠傳播，老公寓雖然沒有電梯，但手扶梯與欄杆都是接觸表面，也可能沾染病毒，造成氣溶膠傳播。他另提到，Omicron傳播力強、途徑多元，若再採舊防疫與疫調模式，恐付出很大代價。

台灣醫界聯盟基金會今日舉行與疫共存數位應用系列講座，主題為「新常態下的境外與境內通行」，邀請衛福部資訊處處長龐一鳴、台大公衛學院教授陳秀熙等出席演講。

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陳秀熙提到，Omicron的出現是要「跟大家做朋友」，因為病毒再生數高、傳播快，後續引起的重症也沒有過去嚴重。「因此，全球防疫思維要改變。」陳秀熙表示，近期BA.2已經超越BA.1，成為主流病毒株，全球平均致死率仍在千分之3.5，高出建議標準千分之2，僅有台灣、大洋洲達標，而同於亞洲的日本、韓國、中國採取不同防疫措施，也讓結果大不同。

台灣醫界聯盟基金會今日舉行與疫共存數位應用系列講座，台大公衛學院教授陳秀熙等出席演講。

陳秀熙表示，防疫光譜分為「與病毒共存」、「重症清零」與「病毒清零」，南韓採與病毒共存措施，也讓一天確診超過50萬人，從去年1月至今年3月27日止，總確診數高達1137萬，佔總人口數22%，死亡也逾9000人，之後要恢復正常生活，須付出很大的代價。

中國大陸則是採「病毒清零」措施，但越封城、疫情越擴大，間接影響到台商。香港也採同樣措施，但病毒再生數太高，以致Omicron死亡率已逼近Delta，會出現如此「慘烈」後果，除了疫苗政策錯誤，使用了保護效期短的科興疫苗外，70歲以上高齡族群第二劑接種率只有44%、第三劑16%，也讓脆弱族群無力抵擋病毒。

▲去年5月接種的莫德納疫苗，也於今年3月保護力消退。

「台灣應該要走日本的路！」陳秀熙提到，日本是採重症清零政策，當65歲以上脆弱族群追加劑接種率達81%時，就可宣布解封。防疫模範生澳洲也採同樣模式，以疫苗第三劑接種率作為解封目標，另規定4月4日起接種第3劑超過4個月的65歲以上長者、50歲以上脆弱族群也要接種第四劑疫苗。

陳秀熙表示，台灣去年接種AZ疫苗的族群，在12月中已經掉到50%保護力，若未接種第三劑補強，只要有一點NPI措施鬆綁，疫情都會捲土重來。而3月中旬就是去年5月開打的莫德納與BNT失效點，也是這兩週群聚感染爆發原因，建議尚未接種第三劑者盡快接種，提升群體保護力，才有望在6月讓病毒走到類流感化。