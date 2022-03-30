淡水海關碼頭「古蹟沉浸式劇場」破萬人參觀！連假加碼送文創禮

▲淡水海關碼頭「古蹟沉浸式劇場」近來大受好評。（圖／淡水古蹟博物館）

記者林育綾／綜合報導

淡水海關碼頭「古蹟沉浸式劇場」近來大受好評，30分鐘就能欣賞觀音山及大屯山的四季美景及花景，累積至今已突破萬人次參觀，而4/2～4/5清明連假期間，到淡水古蹟博物館打卡按讚並分享至個人臉書，還能獲得免費文創小禮1份，數量有限，送完為止。

新北市立淡水古蹟博物館現正於淡水海關碼頭B棟倉庫展出「淡水絕美之境─淡水山河古蹟沉浸式劇場」，每場次30分鐘，1場次20人，每日9時30分及下午2點半於現場抽取當日免費入場號碼牌。

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劇場分為四區，A區為「絕美入場：集氣互動」，是進入劇場前的前導體驗，跟隨著指令上下跳躍至完成集氣的動作後，便會施放絢麗的煙火，表示可正式進入劇場欣賞；B區「絕美四景：互動體驗」及D區「絕美之城：互動體驗」呈現左岸觀音山及右岸大屯山的四季美景、花卉及動植物，例如紫藤花、雞蛋花、炮仗花及櫻花等，巨型花朵或全場紛飛的景象令人目不暇給，美不勝收。C區「絕美上線：藝術互動區」則可利用手機為古蹟塗鴉上色，還能上傳到投影幕與大家分享自己的創作，是許多小朋友最愛的一區。

▲淡水海關碼頭「古蹟沉浸式劇場」近來大受好評。（圖／淡水古蹟博物館）

淡水古蹟博物館館長黃麗鈴表示，「淡水絕美之境─淡水山河古蹟沉浸式劇場」以淡水重要古蹟景點與山川壯麗為主軸，透過多媒體互動遊戲、3D場景、投影沉浸劇場及情境休憩區等，呈現淡水山河絕美景色與人文景觀交織之美，開展之後大受歡迎，目前已破萬人參觀。

為了回饋支持的民眾，清明連假4/2～4/5期間，於淡水古蹟博物館粉絲專頁打卡按讚，並分享至個人臉書，即可獲得免費文創小禮1份，每場次贈送5份，預計送出360份。

清明連假除了推薦參觀「淡水絕美之境─淡水山河古蹟沉浸式劇場」外，4/4（一）於滬水一方藝文空間3樓舉辦「童樂享閱－親子活動」，推出免費的親子繪本共讀及好書好物交換趣活動。5樓則是即日起至5/29（日）展出「島嶼偶光─2022曹松清創作個展」，畫家以60件油畫作品呈現閩東風情，還有1組大型創作。

▲4/2～4/5清明連假期間參觀還能獲得文創小禮物。（圖／淡水古蹟博物館）