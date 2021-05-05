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時尚爸媽出遊神隊友　Nuna新作TRVL時尚輕摺車有型也很行

▲嬰童精品品牌Nuna最新力作「TRVL時尚輕摺車」全球首發就在台灣，YouTuber絕代雙Q搶先試車，燒到時尚媽咪圈。（採訪撰稿 ／記者胡至欣；攝影剪輯／記者張凱喨）

記者胡至欣／採訪報導

「1、2、3，一放秒收，然後下一個，一拉即開！」嬰童精品品牌Nuna最新力作「TRVL時尚輕摺車」全球首發就在台灣，YouTuber絕代雙Q搶先試車，單手輕推收折、一拉即開，加上重量輕、好收納，連搭高鐵也能放置於座位，讓新手媽咪薇0大讚：「一手抱小孩、一手拿媽媽包，還有揹巾帶，然後加上這個6公斤的推車，都沒有問題！」

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）
▲Nuna全球首發「TRVL時尚輕摺車」，絕代雙Q搶先試車。（圖／記者張凱喨攝；下同）

事實上，這台「TRVL時尚輕摺車」也是宗岳在入伍前送上的出遊神隊友，讓薇0能帶著迷你Q外出旅行、逛街，輕鬆1打1；而這股優雅育兒風潮，也燒到時尚媽咪圈。「Nuna一直秉持著Smart and Simple，所有設計都用最簡約的外觀，達到多功能目的，屢屢獲得德國紅點大獎」Nuna產品經理黃貞穎觀察到，追求質感生活的消費者，對於育兒時光也越來越講究風格，「TRVL時尚輕摺車」是目前Nuna手推車系列中最輕巧的產品，「它收起來是一個可以登機的尺寸，讓我們整個產品線更加完整。」

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）
▲▼「TRVL時尚輕摺車」主打單手輕推收折、一拉即開。
▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

「TRVL時尚輕摺車」體積較Nuna他款推車相比縮小了30%以上，含防曬頂棚、皮革手把、超大置物籃等全車總重量僅6.8公斤，媽媽也能單手輕鬆提起，減重相當有感，但在安全、舒適度上，卻絲毫不打折。黃貞穎表示：「我們整車的布料都採用OEKO-TEX有認證的，布料的生產、原料、然後製造過程，都符合無毒、無污染，另外五點式磁吸扣，可迅速扣合或釋鎖，放小孩上車，或帶小孩出車的時候都非常方便，還有背部網狀透氣孔，在夏天炎熱時可以整個掀起來通風，減緩寶寶肌膚的不適。」

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）
▲▼選擇有CNS標章及OEKO-TXK認證的嬰幼兒用品，對寶寶安全多一層保障。
▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

發表會上也邀請到禾馨醫療體系兒科專任醫師「阿包醫生」巫漢盟，針對常見的嬰幼兒用品安全疑慮，分享挑選準則。「第一個就是產品的結構是不是穩固，你可以選擇有認證的，像是我們台灣的CNS標章，而針對布料材質部分，則有國際環保紡織協會OEKO-TEX認證，如果它有符合的話，對寶寶的皮膚會是比較安全的，再來如果你選擇的產品當中，有獲得國際設計大獎，基本上使用上會覺得比較順手。」除此之外他也強調，最重要的還是考量「需要性」以及「是否符合孩童年紀」，學會正確使用，才能多一層保障。

▲「TRVL時尚輕摺車」一次滿足新手爸媽對實用、美觀和安全舒適的需求。（圖／Nuna提供）
▲「TRVL時尚輕摺車」一次滿足新手爸媽對實用、美觀和安全舒適的需求。（圖／Nuna提供）

實用、美觀又安全，Nuna「TRVL時尚輕摺車」，把帶小孩出門變成一件曬品味的時尚活，讓寶寶開心、媽咪舒心，爸爸也更安心。

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