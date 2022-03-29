清明祭祖別拜錯時間　「這時段」鬼戶禁通行：公媽吃不到只能看

▲清明節將至，不少民眾都忙著掃墓祭祖。（示意圖／CTWANT提供）



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清明節將至，不少民眾都忙著掃墓祭祖，然而掃墓暗藏諸多禁忌，若不小心觸犯，小心會倒楣一整年。《旺好運》風水命理師谷帥臻指出，申時（下午3時至5時）為六壬神煞的「罡塞鬼戶」之時，陽世子孫所奉祀之香火、供品、紙錢等，祖先只能敬而遠之，無法靠近，因此不建議民眾在此時段內祭拜祖先。

谷帥臻表示，清明掃墓、祭拜祖先是自古傳承的習俗，「清明節」為三大鬼節之首，但掃墓不僅限於「清明節」當天才能做，從「春社日」開始，「農曆三月初三」直到「國曆四月五日」清明節前後均可掃墓祭拜；至於掃墓時間，建議從早上「卯時5-7」開始，最晚「未時13-15」日落下山前，需完成祭祖並趕緊離開陰地。

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專家提到，從國曆3／21至4／19這段期間，太陽月將為「戌將」河魁，申時15－17為六壬神煞的「罡塞鬼戶」之時，不得用於祭拜陰神與祖先。「罡塞鬼戶」為天罡正氣塞住鬼戶、不得進出通行之時，此時間用於趨鬼避凶、鎮宅化煞最有效果，但陽世子孫所奉祀之香火、供品、紙錢等，祖先卻只能敬而遠之。

谷帥臻提醒，「罡塞鬼戶」會根據節氣的變化而變動，千萬記得避免使用「罡塞鬼戶」時祭拜陰神或祖先、入殮、安葬、誦經迴向做陰德；萬一拜錯時間，祖先只能遠觀，但吃不到也收不到後代子孫供奉的心意，對雙方來說都不是一件好事。

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