疫情升高！台東連3天啟動八大行業聯合稽查　違反規定重罰

▲▼台東縣28日晚間針對特定娛樂場所進行聯合稽查行動。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣28日再添4例本土個案，為防止社區傳染鏈擴散，自即日起連續三天，針對特定娛樂場所進行聯合稽查，嚴防休閒娛樂場所造成傳播風險。縣府呼籲相關休閒娛樂場所工作人員/從業人員（含流動工作人士）皆應接種COVID-19疫苗2劑且滿14天，如第2劑滿3個月者，應接種第3劑，否則不得提供服務。

縣府同時表示，休閒娛樂場所工作人員即日起至4月30日，須每週進行1次快篩，陰性者使得提供服務，請業者務必落實中央防疫管理措施指引。

基隆群聚傳播鏈確診民眾涉足小吃店與卡拉OK店，中央流行疫情指揮中心防疫管理作為再升級，包含舞廳、舞場等12大場所，工作人員都應接種疫苗2劑且滿14天，如第2劑滿3個月者，應接種第3劑。民眾前往消費時，須配合出示完整接種疫苗3劑證明才能進場。縣府財經處28日晚間會同台東縣警察局、衛生局、消防局、環保局、建設處及移民署專勤隊進行聯合稽查行動，呼籲業者及民眾隨時提高警覺，勿掉以輕心。

台東縣政府表示，為因應近日群聚傳播鏈延燒，縣府將針對相關場域嚴格實施防疫稽查，對未遵守防疫規定等違法行為將嚴格處罰，請特定娛樂場所人員務必遵守COVID-19疫苗接種規範，如經查獲場所人員違反相關防疫規定，將依《傳染病防治法》裁罰。

縣府財經處指出，中央公告相關場所最新防疫管理作為，業者應儘速要求從業人員施打3劑疫苗，並每週進行1次快篩，若後續查獲從業人員違規，將依相關規定裁處。另民眾應遵守實聯制、落實手部衛生及佩戴口罩等個人防護措施。

