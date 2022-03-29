不斷更新／英外長痛批普丁「綁架平民」　俄軍狂砲阻斷補給路線

▲據報，烏克蘭軍隊已經奪回首都基輔附近的伊爾平（Irpin）。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

俄羅斯2月24日出兵入侵烏克蘭，至今已逾1個月。情報指出，俄軍已經撤離包圍基輔的部隊，轉而關注攻打烏東分裂地區頓巴斯，但各地砲擊未曾停歇。此外，烏俄2周多以來首場面對面談判很可能今（29）日在土耳其伊斯坦堡登場，而烏克蘭方面似乎又傳捷報，奪回基輔近郊城鎮伊爾平。

【0835更新】

烏克蘭人權組織ZMINA宣稱，俄方在已佔領的烏克蘭領土犯下39起百姓「被消失」或遭任意拘留的案例，還有數千人被驅逐至俄羅斯。

英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）向下議院議員們表示，普丁的軍隊正在綁架無辜平民的，她譴責，此舉是「可惡的戰略」及「絕望的措施」，呼籲各界不僅應該阻止普丁在烏克蘭的行動，還必須關注長遠的前景，確保未來談判不會導致烏克蘭被出賣，或者重蹈覆轍。

【0825更新】

德國副總理、經濟暨能源部長哈柏克（Robert Habeck）於28日宣布，七大工業國組織（G7）拒絕使用盧布購買俄國天然氣。他還直言，俄羅斯總統普丁「已經被逼到無路可退，否則不會提出這種要求」，莫斯科如今迫切需要盧布，藉此資助戰爭。

【0810更新】

烏俄2周多以來首場面對面談判預計今日登場，烏克蘭總統澤倫斯基表示，他準備接受中立地位，作為與俄和平協議的一部分，但任何決議都必須經過烏克蘭公民的公投才行。與此同時，一名美國高官表示，俄羅斯總統普丁似乎不願妥協、終止戰事。

土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）27日與普丁談話後，確認最新一輪俄烏會談將在土國伊斯坦堡舉行。

【0750更新】

烏克蘭國防部副部長表示，俄軍越來越猛烈砲擊基輔郊區，似乎試圖在周圍建立一條「走廊」，封鎖基輔的補給路線。

基輔近郊城鎮伊爾平（Irpin）市長馬庫辛（Oleksandr Markushyn）表示，俄軍提出投降後，烏軍已經重奪控制權「解放」伊爾平。不過，一名美國國防高官說，他們還無法確認誰目前控制伊爾平。



【0611更新】

美國總統拜登近日表示，俄國總統普丁不應該繼續執政，引發惡化情勢的擔憂。他28日解釋，自己是在表達內心的「正義怒火」，而不是宣示美國政策的轉變，且不承認這番話惡化情勢。

【0255更新】

俄羅斯億萬富豪阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）與2名烏克蘭談判代表3月出席基輔的會議後，3人均發生眼睛疼痛紅腫並且持續流淚、手部及臉部脫皮等中毒情況，阿布拉莫維奇一度失明數小時。幸好，他們的症狀7天內陸續消退。《華爾街日報》指出，幕後黑手疑似是莫斯科強硬派，目的是為了破壞和平談判。

【0202更新】

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）表示，俄國與中國的關係達到「史上最堅強」，他還表示，莫斯科打算限制來自英美及歐盟等「不友善國家」的公民入境。

【0140更新】

俄羅斯最大獨立報紙《新報》（Novaya Gazeta）宣布暫停發行，直至俄國入侵烏克蘭的戰事結束為止。《新報》總編輯穆拉托夫（Dmitry Muratov）去年獲得諾貝爾和平獎肯定，他表示，這是一個很艱難的決定，但是這麼做是為了「拯救」這份刊物。