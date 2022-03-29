快訊／北市殯葬副處長涉貪　疑收業者好處聲押禁見

▲北市殯葬處副處長王文秀(左)曾上台北電台接受學姊專訪。（圖／記者劉昌松翻攝）

記者葉國吏／綜合報導

台北市政府殯葬處副處長王文秀，涉嫌圖利特定廠商，台北地檢署28日指揮廉政署兵分14路搜索，依違反《貪污治罪條例》罪嫌約談王，以及台北市府市政顧問許志成等12名官商。經漏夜訊問後，認定王文秀涉犯《貪污治罪條例》，今晨6時許向法院聲請羈押禁見。

據了解，專案小組接獲檢舉後，採取行動跟監發現，王文秀不時搭乘特定廠商的車輛外出，王女下車時，手上憑空多出一包東西，疑似包庇廠商取得標案的不法對價，但包裹內的詳細內容尚待釐清，目前全案朝圖利、以及刑責更重的行收賄罪嫌偵辦中

檢廉調查，王文秀涉嫌利用職務之便得知殯葬處多項採購資訊，私下透露給特定廠商，甚至出力護航廠商取得「奠祭禮廳佈置」、「電子輓聯設備」等多項與殯葬業本身無直接關係的標案，除王女涉案外，曾當過議員助理的現任北市府顧問許志成也涉案，檢察官28日指揮廉政處搜索殯葬處等14處，預計約談王文秀、許志成以及福臨葬儀公司負責人林栢宗等12名嫌疑人。

今晨將近4點，王文秀被移送到北檢複訊，面對記者詢問王文秀不發一語，訊後在清晨6時許檢察官認為王文秀涉犯《貪污治罪條例》等罪嫌，向法院聲請羈押禁見。