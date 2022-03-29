理財教主自創「6：3：1」儲蓄法拿回人生主導權　先有夢想再大膽執行

文／女子學

我們每個人，都有與生俱來的天賦，經後天的調教學習，創造綿延不絕的價值。有的人擁有敏銳的文字能力，能將一字一句幻化為觸動人心的故事、有的人具備高超的表達才能，能將所飽覽的學問知識加以傳遞、有的人則有靈活的判斷技巧，能將世人眼中複雜的事物邏輯化，把領悟的專業彙整，進而幫助其他人。

在與 Dr.Selena 楊倩琳訪談的過程中，編輯看到的是一個充滿自信，有著堅強信念的女性。被譽為「理財教主」的她，不僅能言善道、洞悉力強，也樂於把所學專業、以及個人投資理財心法，透過縝密的規劃操作，傳授給任何想翻轉人生、享受財務自由的人！

人不能選擇出身，但能選擇改變

成長於單親家庭的 Selena，從小就養成獨立自主的性格，自知家中沒有多餘的資源可以讓她去學喜歡的事物，便一路打工苦讀考取大學，至英國攻讀碩士，最後取得上海財經博士學位。回台後，她先後於《女人幫》任職總編兼營運長、易飛網集團擔任策略長，期間出過多本理財書籍、陸續開立相關課程，邁入「理財教主」人生。

▲靠著堅定的信念，Selena 35 歲已環境世界 30 國，而後一步步達成 60 國的夢想。（圖／翻攝FB@Dr.Selena，下同）

正因過過苦日子，Selena 始終深信，唯有靠自己不斷努力，命運才有可能被扭轉。從一開始在《女人幫》創辦小資理財社、到理財書籍暢銷作家，再到平民投資知名導師、好老公選股 APP 開發者，在每個角色上發光發熱，希望能以自己的經歷，帶給小資族知識和勇氣，讓大家能自由掌管財富，拿回人生主導權。

自創獨門儲蓄法，創辦上班族財富翻轉學院

▲將專業的理財方法，透過書籍、課程、APP 傳遞出來，讓許多人一起受惠。

擔任多年理財講師，輔導近 4000 名學生，Selena 發現一般人對儲蓄的觀念多為「先花費，後儲存」，錯誤的方式導致永遠存不了錢，並自創「6：3：1」理財法：60% 為每月必要支出、30% 拿來投資、10% 用來買保險、經營自己，先決定存入、投資的金額，剩下的錢才能花掉，有系統地強迫自己養成正確理財的好習慣。

此外，近兩年受 Covid-19 疫情影響，整體大環境受到衝擊，讓更多人深感理財的重要。Selena 瞄準定位，今（111）年與大大學院共同創辦「上班族財富翻轉學院」，透過 100 天的學習，由領域中專業的講師、達人，親自傳授 ETF、台股、美股、房產、虛擬貨幣等投資技巧，並推薦個人理財工具，再深入進行財務健檢，擬訂未來計畫，打造第二條收入曲線。課程自 2 月募資以來，已有廣大迴響，預計 4 月初正式開課，啟動「富腦袋」養成計畫！

「D」PDCA：先有夢想，再大膽執行

▲人生有夢最美，但 Selena 強調絕對不能「光說不練」，否則一切都只是空談。

綜觀 Selena 的人生歷程，不難看出其成功秘訣，勢必與強大的「執行力」有很大的關聯。對此，她特別提出 PDCA 循環法則：在計畫、執行、查核、行動之前，應該要先有「夢想」，試著在不同階段訂定目標，當夢想輪廓越明確， 執行的動力就會越強。

「我是一個極度嚴格的目標管理者。」Selena 分享，每年年底她都會先規劃明年的夢想計畫，訂定後再分別「安插」到每月、細分到每週，且睡前都會檢視這些代辦事項有沒有做到，如此嚴謹又自律的生活，讓她能更順暢地安排時間，執行成效自然大幅提升。

盡心回饋社會，成就一生懸命的志業

▲Selena 認為，每個孩子身上都有無限的成長空間，即便環境不好，都有機會可以改變自己的命運。

問 Selena，還有什麼想達成的目標呢？「其實我的夢想都已經實現了，正在做的事算是『志業』！」她答道，除了上述提及的出書、開課、APP 之外，近期也積極開發另一款專為小資量身打造的財務管理 APP，試圖推出良好的工具，讓大家能以簡單、輕鬆的方式養成對的儲蓄和投資觀念。

而愛心不落人後的她，亦於新竹尖石鄉設立獎學金，並規劃於暑假舉辦兒童理財夏令營，加入美食元素，讓孩子們一次得到雙重的學習享受。

回顧生命旅程，Selena 覺得看得越多、求的越少，現階段的她，依舊以推廣小資理財教育為主要方向，只要可以持續站在輔導的角度，讓更多人獲得財務自由，進而成真夢想，對她而言，就是最快樂、最有意義的事了！

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