基隆第二分局長確診！指揮中心證實：病毒量高Ct值13

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

基隆警察群聚確診持續延燒，日前已累計8名警察確診，今下午又確診2名行政人員，晚間又傳出第二分局長陰轉陽確診。對此，中央流行疫情指揮中心今晚間證實，檢出基隆1例陽性個案（暫未編號），為40多歲男性，Ct值13。

指揮中心說明，該個案已接種2劑疫苗及追加劑，與案22638職場相關，且具共同活動史，3/28出現喉嚨癢、發燒症狀，安排採檢後Ct值13，相關疫調、接觸者匡列及防治工作刻正進行中，詳細情形將於明（29）日記者會統一說明。

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基隆警察染疫和銀河小吃店有關，這起群聚早出現症狀的是一名40多歲女性（案22595），3/24出現喉嚨痛、咳嗽、發燒等症狀，就醫採檢確診，Ct值13.4，當時陪同就醫的50多歲友人是警察，同樣也是後續確診個案，列案22596，Ct值27，之後陸續採檢確診8名警察、2名行政人員。

今晚間又傳出第二分局長陰轉陽確診，指揮中心晚間僅簡單證實，基隆有一名40多歲男性確診，和先前確診的小隊長案22638有職場相關接觸，也有共同活動史，因喉嚨癢和發燒採檢確診。除了第二分局長之外，稍早也接著傳出一名科長也確診，指揮中心則還未證實。