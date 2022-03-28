　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

基隆第二分局長確診！指揮中心證實：病毒量高Ct值13

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

基隆警察群聚確診持續延燒，日前已累計8名警察確診，今下午又確診2名行政人員，晚間又傳出第二分局長陰轉陽確診。對此，中央流行疫情指揮中心今晚間證實，檢出基隆1例陽性個案（暫未編號），為40多歲男性，Ct值13。

指揮中心說明，該個案已接種2劑疫苗及追加劑，與案22638職場相關，且具共同活動史，3/28出現喉嚨癢、發燒症狀，安排採檢後Ct值13，相關疫調、接觸者匡列及防治工作刻正進行中，詳細情形將於明（29）日記者會統一說明。

[廣告]請繼續往下閱讀...

基隆警察染疫和銀河小吃店有關，這起群聚早出現症狀的是一名40多歲女性（案22595），3/24出現喉嚨痛、咳嗽、發燒等症狀，就醫採檢確診，Ct值13.4，當時陪同就醫的50多歲友人是警察，同樣也是後續確診個案，列案22596，Ct值27，之後陸續採檢確診8名警察、2名行政人員。

今晚間又傳出第二分局長陰轉陽確診，指揮中心晚間僅簡單證實，基隆有一名40多歲男性確診，和先前確診的小隊長案22638有職場相關接觸，也有共同活動史，因喉嚨癢和發燒採檢確診。除了第二分局長之外，稍早也接著傳出一名科長也確診，指揮中心則還未證實。

►巨可愛！小恐龍滑步車現省2000元

ET快訊
快訊／北市勞保局人員確診　接觸者60人PCR採檢
快訊／北市再曝3確診足跡！他曾去士林河濱公園、知名餐廳
紫爆大雨夜臨！下一波水彈濕冷凍骨5天　急寒14°C直逼「冷氣
連6天搭北捷！北市曝2大張確診足跡　誠品、威秀影城上榜
快訊／三重確診案延燒！北市曝2確診足跡　曾到新光三越、好市多
威爾史密斯上台「驚天一掌」　律師：在台灣恐涉2罪名
基隆第二分局長確診！指揮中心證實：「病毒量高」Ct值13
快訊／新北驚傳槍響　1警「中彈送醫」
威爾史密斯動粗「如果是白人」　他揭可怕後果
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北市勞保局人員確診　接觸者60人PCR採檢

4月財源滾滾生肖TOP4　屬牛事業順利、有望開創新成果

紫爆大雨夜臨！下一波水彈濕冷凍骨5天　急寒14°C直逼「冷氣團」

基隆第二分局長確診！指揮中心證實：病毒量高Ct值13

快訊／已打3劑Ct值13！1分局長、1科長確診　基隆警已12人染疫

威爾史密斯上台「驚天一掌」　律師：在台灣恐涉2罪名

他替姪子抽兵種…1596張「第1抽就中籤王」　本人反應超爆笑

嘉藥高教深耕成果展登場　核心技術發表熱鬧滾滾

快訊／基隆警疫情連爆！第二分局長「陰轉陽」確診　累計11人染疫

一鍋到底！簡單8步完成「馬鈴薯燒雞」　燉煮出香辣好味

吳慷仁「甜牽邵雨薇」見習婚禮　邱澤「已婚伴郎」..新郎「不Care沖喜」

肖戰「拔楊紫雙眼皮貼」：有膠帶(?)　「大直男+醫生職業病」..牽手也碎念

台積電騎士等紅燈秀舞技！　街頭練帥氣電流網喊被耽誤

47歲男粉娶回「20歲女偶像」　每周飛越500Km到場看她表演

曹雅雯認「我是雙性戀」公開出櫃！　 笑自己大爆料：喜歡就喜歡嘛

惡霸犬跟哥坐同張椅子嫌擠　狂推他屁股：你坐太多了啦

日本體操選手公園PK小學生！　他單槓連秀10招帥落地：贏了

許效舜虧澎恰恰「祕密帳戶、遭債主討錢」　八弟還原《華燈》寶寶踢館⋯被虧要祭改XD

保時捷駕駛圖方便「下車不熄火」　見愛車被偷急求援...警10hrs找回

劉在錫親口祝賀具俊曄閃婚大S！　哈哈想重演浪漫故事：我來演他

北市勞保局人員確診　接觸者60人PCR採檢

4月財源滾滾生肖TOP4　屬牛事業順利、有望開創新成果

紫爆大雨夜臨！下一波水彈濕冷凍骨5天　急寒14°C直逼「冷氣團」

基隆第二分局長確診！指揮中心證實：病毒量高Ct值13

快訊／已打3劑Ct值13！1分局長、1科長確診　基隆警已12人染疫

威爾史密斯上台「驚天一掌」　律師：在台灣恐涉2罪名

他替姪子抽兵種…1596張「第1抽就中籤王」　本人反應超爆笑

嘉藥高教深耕成果展登場　核心技術發表熱鬧滾滾

快訊／基隆警疫情連爆！第二分局長「陰轉陽」確診　累計11人染疫

一鍋到底！簡單8步完成「馬鈴薯燒雞」　燉煮出香辣好味

「蘇聯女兵」如狼似虎？　紅軍1945出兵東北還曾性侵男人？

南山尹崇堯有意角逐壽險公會龍頭！　積極拜訪同業

北市勞保局人員確診　接觸者60人PCR採檢

也曾生病禿頭！簡立喆戴假髮「跟威爾史密斯合照」被網嘲：我有口難言

威爾史密斯開扁「是一種直球對決」！吳淡如：每個人都深受其害

快訊／北市再曝3確診足跡！海大師曾去百齡河濱公園、知名上海菜餐廳

4月財源滾滾生肖TOP4　屬牛事業順利、有望開創新成果

連6天搭北捷！北市曝2大張確診足跡　誠品生活站前店、京站威秀影城上榜

志信去年獲利主要來自業外與子公司　擬配發現金股利與股票股利各1元

紫爆大雨夜臨！下一波水彈濕冷凍骨5天　急寒14°C直逼「冷氣團」

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

生活熱門新聞

今本土+34！另增93境外

可憐哪！22歲超正AV女優宣布引退

17:00規模4.6地震！最大震度花東3級

本土+83分布「6條線」　前台大醫最擔心這縣市

台灣平均D罩杯「身高、罩杯PR值」曝！妹子比對完崩潰

清晨5:41嚇醒！新北人驚喊：以為開打了

快儲水！高雄28日起「3區停水」

一開始在笑！威爾史密斯揍人「前10秒畫面曝」

即／高雄化工廠指標個案找到了

快訊／1圖看「好大雨勢」　民眾驚：像颱風

快訊／11縣市大雨　大片對流移入狂閃電　

週三鋒面殺到「再一路濕冷5天」！

AZ最美好副作用曝　台大醫：太神！原來真的

紫爆大雨濕冷5天　急寒14°C逼冷氣團

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／威爾史密斯衝上台揍人！

威爾史密斯開放關係同意老婆出軌

「大咖影帝1句話」威爾史密斯公開道歉！

威爾史密斯衝上台揍人失控影片曝

威爾史密斯淚奪影帝：為家人而戰

威爾史密斯打人！影帝獎座恐收回

健身中毒！猛男網紅暴斃　天天鍛鍊只睡3小時

威爾史密斯「恐吃牢飯」GG了

被威爾史密斯打活該！克里斯壞嘴「惹火李安、裘德洛」

今本土+34！另增93境外

「最慘空難」機頭掉了乘客繼續往上衝

威爾史密斯揍人「台下大咖驚恐反應全被拍」！

可憐哪！22歲超正AV女優宣布引退

17:00規模4.6地震！最大震度花東3級

金曲歌后公開出櫃了！　大方認「我是雙性戀」

更多

最夯影音

更多
吳慷仁「甜牽邵雨薇」見習婚禮　邱澤「已婚伴郎」..新郎「不Care沖喜」

吳慷仁「甜牽邵雨薇」見習婚禮　邱澤「已婚伴郎」..新郎「不Care沖喜」
肖戰「拔楊紫雙眼皮貼」：有膠帶(?)　「大直男+醫生職業病」..牽手也碎念

肖戰「拔楊紫雙眼皮貼」：有膠帶(?)　「大直男+醫生職業病」..牽手也碎念

台積電騎士等紅燈秀舞技！　街頭練帥氣電流網喊被耽誤

台積電騎士等紅燈秀舞技！　街頭練帥氣電流網喊被耽誤

47歲男粉娶回「20歲女偶像」　每周飛越500Km到場看她表演

47歲男粉娶回「20歲女偶像」　每周飛越500Km到場看她表演

曹雅雯認「我是雙性戀」公開出櫃！　 笑自己大爆料：喜歡就喜歡嘛

曹雅雯認「我是雙性戀」公開出櫃！　 笑自己大爆料：喜歡就喜歡嘛

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面