台中2歲女童遭「背帶纏頸」插管搶救！保姆上廁所沒注意慘了

▲台中2歲女童脖子被背包帶纏繞窒息，警依過失傷害罪偵辦保姆。（圖／民眾提供，下同）

記者閔文昱、白珈陽／台中報導

台中南屯區忠勇路28日上午，一名2歲女童疑趁著葉姓保母上廁所，自行攀爬安全護欄而遭到背包背帶纏繞脖子，被發現時已無生命跡象，嚇得大人緊急報警，所幸經送往醫院搶救恢復呼吸心跳，目前進加護病房插管治療中。警方詢問完葉女後，將依過失傷害罪方向偵辦。

28日上午8時許，葉女將女童放置在安全護欄內後，前往廁所，返回竟發現女童疑攀爬護欄，拉扯一旁懸吊的背包，導致背帶纏繞頸部，造成窒息狀態。葉女見狀後，趕緊將女童脫困，並送往醫院。經林新醫院搶救，女童目前已恢復呼吸心跳，並在母親的陪同下，轉往台中榮總加護病房。

警方表示，葉女28日下午到警局接受警詢。葉女供稱，當時她去上廁所，沒有注意到女童被背包背帶纏繞，發現當下就馬上報案，對於發生意外感到很難過，，希望女童能早日康復。警方詢問後，將依過失傷害罪方向偵辦。

台中市社會局指出，女童和居家托育人員過去都沒有兒少保護案件通報紀錄，女童目前在醫院救治中，社工將調查受傷原因，追蹤醫療情形，並給予家屬情緒支持。

據了解，42歲的葉姓保母領有保母證，有托嬰資格，年資4年多，目前包含該名女童共照顧4名孩子，另外3名幼童年齡分別是9個月、11個月以及2歲。另外3名幼童後續將由居托中心安排轉介。

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