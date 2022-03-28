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社會 社會焦點 保障人權

金門料羅港疑貨輪油汙外洩！範圍達5x200平方米　吸油棉索防擴散

記者賴文萱、林名揚／金門報導

金門料羅港區作業人員27日中午發現有一大片黃色乳化狀油汙外洩，第一時間通報給金門港務處，值班人員前往南堤碼頭會勘並通報相關單位，經環保局人員協助研判為輕柴油混雜機油（潤滑油），油汙由南堤碼頭擴向港內4號碼頭油污聚集，面積約5*200平方公尺。相關單位緊急採用吸油棉索、環保貨櫃棉片等防止油汙擴散，後續將追查油汙可能來源。

▲▼疑似貨輪油汙外洩，金門料羅港油氣衝天。（圖／記者林名揚翻攝）

▲疑似貨輪油汙外洩，金門料羅港油氣衝天。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼疑似貨輪油汙外洩，金門料羅港油氣衝天。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼疑似貨輪油汙外洩，相關單位緊急採用吸油棉索、環保貨櫃棉片等防止油汙擴散。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼疑似貨輪油汙外洩，金門料羅港油氣衝天。（圖／記者林名揚翻攝）

這次的油汙事件造成南堤碼頭出現4塊破碎狀油污，面積約3*50平方公尺，粗估約300公升。港務處獲報後趕抵現場，與料羅岸巡安檢所、環保局等先行採用吸油棉索圈圍於岸邊，後續再利用海巡隊環保貨櫃棉片、棉索及緊急調用中油公司堰式汲油器、油水分離槽處理。直至27日晚上6點前共處理約200公升廢油水，所幸緊急油汙擴散已先排除，今日上午則繼續處理剩餘殘油中。

金門縣港務處港航課長楊連芳表示，事發當下已先確認靠泊附近的船舶，並無發現執行輸油作業，同時查勘碼頭岸上重型機具油料均有密封及巡檢環境正常。

▲▼疑似貨輪油汙外洩，金門料羅港油氣衝天。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼疑似貨輪油汙外洩，金門料羅港油氣衝天。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼疑似貨輪油汙外洩，金門料羅港油氣衝天。（圖／記者林名揚翻攝）

由於26日夜晚大暴雨及27日風速轉強為6-7級（強風至疾風）持續影響，28日上午港務處及岸巡單位協助調閱進出港紀錄及港區CCTV回放影像，藉由船隻航行軌跡釐清油污可能來源，並請海巡單位針對污染高風險海域增加巡查頻率，避免不肖船舶丟棄或排放對海洋及環境有害物質，後續將持續與環保局保持聯繫了解後續發展。

因料羅港為金門主要台金與小三通貨運港口，且鄰近新湖漁港往來各類船舶眾多及縣海域捕撈區範圍廣，金門縣環保局也提醒來往船舶，廢油水請務必妥善貯存回收，勿任意排放於海上，否則將依違反海洋污染防治法第29條，處以新台幣30萬元以上150萬元以下罰鍰。

同時呼籲船舶所有人及民眾，倘於航行或停泊期間發現船舶排放廢油，應主動通知相關單位，共同維護海洋環境生態，守護海洋資源。

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