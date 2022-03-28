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4萬平民遭「強送俄國」淪奴隸　恐怖下場曝！馬力波仍有16萬人受困

▲▼烏克蘭南部港口城市馬力波（Mariupol）仍遭俄軍包圍。（圖／路透）

▲ 馬力波遭俄軍包圍，承受猛烈炮火。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭多個城市遭俄軍圍困，逾4萬平民被強行帶往俄國，淪為奴隸。南部港口城市馬力波（Mariupol）副市長奧爾洛夫（Sergei Orlov）首度曝光這些平民被擄後的處境，同時還有16萬人受困該市，缺水缺電的慘況下面臨人道主義災難。市長博伊琴科（Vadym Boichenko）呼籲，必須將居民完全撤出。

奧爾洛夫向《太陽報》指出，當地數百名兒童已經在戰火下逃離家園，如今又因俄軍殘忍暴行被迫與家人分開。俄軍衝進民眾躲藏的地窖及地下室，對著有如受驚老鼠的民眾喊道，「你們有15分鐘時間離開」，若他們不願服從，建築就會被毀，家庭會被活埋。

他透露，有人被帶往俄國貧困地區當奴隸，「這是強迫勞動。為了生存，他們不得不為俄國工作」，但更可怕的是，俄軍強行將父母與孩子分開，「數百名幼稚園以上年齡的兒童被關在頓內茨克（Donetsk）一家醫院，不能和父母接觸」，指控俄軍「想盡一切辦法擊垮我們。我們的城市已經不復存在，而他們現在還要奪走人民。」

被強行帶走的市民經過俄軍稱之為「過濾」的系統，送往親俄的東部城市。成人會被檢查身分證，男性還須脫衣檢查身上有無支持烏克蘭民族主義的紋身，通過檢查者則被送往缺乏勞力的俄國貧困地區，可能遠在數千英里之外，且護照會被沒收，只能使用臨時工作許可證來賺取生活費。

奧爾洛夫提到，俄軍目前控制馬力波市郊區到市中心的東部、北部及西北部，遭受來自四面八方的炮擊。博伊琴科也指出，截至28日還有16萬人受困這座停電的城市，有26輛巴士等待載運平民離開，但俄軍並未同意停火。

馬力波極度缺乏水、食物及藥物，博伊琴科表示，該市已處於人道主義災難邊緣，必須完全撤離。但據烏國副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）說法，烏克蘭28日沒有計畫開放任何人道走廊，因有情報顯示，俄軍可能在走廊沿線進行「挑釁」行為。

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