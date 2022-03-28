約會只跑一個行程　摳男怒喊「退我800元油錢」！遭萬人轟爆

▲原PO覺得自己很虧。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者施怡妏／綜合報導

許多人不想為錢破壞感情，所以都會先講好AA制，不過如果連小錢都要斤斤計較，真的會讓人覺得反感，一名男網友表示，每次和心儀對象出去都是他出錢，上次出去玩開女生家的車，加油花了1140元，但只去了一個地方就結束行程，事後他向女生討800元油錢，並PO文指責對方，遭到網友嗆「難怪你單身」。

原PO在臉書「爆料公社」發文，認識一名女生，但覺得對方都在騙他的錢，「每次出門都是我花錢，後來說要送外套給我說了一個月也沒送」，前幾天開女生爸爸的車出去玩，加油花了1140元，但只去了晴光市場晃晃，還買了手套跟乳液給對方，不到晚上11點就結束行程，跑不到30公里。

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事後，他向女生討800元油錢，認為自己很吃虧，放下手邊的工作赴約，還自掏腰包，結果到了目的地沒多久，女生就急著要回家，「朋友都叫我遠離妳，我的錢請還我，我們的三觀不同，以後各走各的」，之前女生承諾過要送他外套，但過了一個月仍沒收到，他也生氣喊「外套不用給了」。

貼文一出，引起萬名網友留言，「如果我是女方我會退你啦，沒退你錢，感覺被你講的一副要佔你便宜的模樣」、「好摳的男人」、「很丟臉欸才多少錢，原PO是在哪個年代呢」、「你還是一個人單身好」、「我還以爲是花了十幾萬，喔，是一千多塊」、「我有預感你會單身一輩子」、「是不是得不到想要做的事情在氣噗噗」。

▼原PO向女生討800元油錢。（圖／翻攝自爆料公社）