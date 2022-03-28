　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

約會只跑一個行程　摳男怒喊「退我800元油錢」！遭萬人轟爆

喝酒,啤酒,喝醉酒。（圖／記者李佳蓉攝）

▲原PO覺得自己很虧。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者施怡妏／綜合報導

許多人不想為錢破壞感情，所以都會先講好AA制，不過如果連小錢都要斤斤計較，真的會讓人覺得反感，一名男網友表示，每次和心儀對象出去都是他出錢，上次出去玩開女生家的車，加油花了1140元，但只去了一個地方就結束行程，事後他向女生討800元油錢，並PO文指責對方，遭到網友嗆「難怪你單身」。

原PO在臉書「爆料公社」發文，認識一名女生，但覺得對方都在騙他的錢，「每次出門都是我花錢，後來說要送外套給我說了一個月也沒送」，前幾天開女生爸爸的車出去玩，加油花了1140元，但只去了晴光市場晃晃，還買了手套跟乳液給對方，不到晚上11點就結束行程，跑不到30公里。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事後，他向女生討800元油錢，認為自己很吃虧，放下手邊的工作赴約，還自掏腰包，結果到了目的地沒多久，女生就急著要回家，「朋友都叫我遠離妳，我的錢請還我，我們的三觀不同，以後各走各的」，之前女生承諾過要送他外套，但過了一個月仍沒收到，他也生氣喊「外套不用給了」。

貼文一出，引起萬名網友留言，「如果我是女方我會退你啦，沒退你錢，感覺被你講的一副要佔你便宜的模樣」、「好摳的男人」、「很丟臉欸才多少錢，原PO是在哪個年代呢」、「你還是一個人單身好」、「我還以爲是花了十幾萬，喔，是一千多塊」、「我有預感你會單身一輩子」、「是不是得不到想要做的事情在氣噗噗」。

▼原PO向女生討800元油錢。（圖／翻攝自爆料公社）

▲▼ 。（圖／翻攝自爆料公社）

►巨可愛！小恐龍滑步車現省2000元

ET快訊
全台首例！新北男網賣「山豬吊」挨罰
黃豪平突嗆「妳沒資格以為自己是威爾史密斯」！　眾人秒懂全猜她
96人冒雨搜山畫面曝！　和碩前副總裁失聯
快訊／海大女大生「有症狀」載走送醫　1教師剛確診
遭騙婚淪小三！討豪宅連兩敗　美女設計師：感覺像白嫖的擋箭牌
啦啦隊女神曬火辣雙球　網崩潰認不出
男童偷狗踢出電梯夾死　監視器錄驚悚過程
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

一鍋到底！簡單8步完成「馬鈴薯燒雞」　燉煮出香辣好味

快訊／基隆海洋大學女大生「有感冒症狀」載走送醫　1教師剛確診

正統鹿耳門聖母廟花火主題公布　福虎迎春萬象新！

客人深夜來電「家裡有小孩？」　外送妹嚇壞衝宮廟：背脊發涼

6個世代差異現代人有感！比父母更貧困、結婚生小孩不再是人生目標

高雄房仲爽成交！遵守防疫不逐桌敬酒　他1周請5攤喝到胃潰瘍

約會只跑一個行程　摳男怒喊「退我800元油錢」！遭萬人轟爆

朋友約看《咒》！他被1恐怖國片「雷到存疑」　PTT狂推：代入感強

衝好市多加油！人夫開窗喊「95加滿」　下秒回神結局爆尷尬

酒駕累犯31日起公布不打馬照片　電動自行車事故多「下半年納管」

吳慷仁「甜牽邵雨薇」見習婚禮　邱澤「已婚伴郎」..新郎「不Care沖喜」

肖戰「拔楊紫雙眼皮貼」：有膠帶(?)　「大直男+醫生職業病」..牽手也碎念

台積電騎士等紅燈秀舞技！　街頭練帥氣電流網喊被耽誤

47歲男粉娶回「20歲女偶像」　每周飛越500Km到場看她表演

曹雅雯認「我是雙性戀」公開出櫃！　 笑自己大爆料：喜歡就喜歡嘛

日本體操選手公園PK小學生！　他單槓連秀10招帥落地：贏了

許效舜虧澎恰恰「祕密帳戶、遭債主討錢」　八弟還原《華燈》寶寶踢館⋯被虧要祭改XD

惡霸犬跟哥坐同張椅子嫌擠　狂推他屁股：你坐太多了啦

保時捷駕駛圖方便「下車不熄火」　見愛車被偷急求援...警10hrs找回

劉在錫親口祝賀具俊曄閃婚大S！　哈哈想重演浪漫故事：我來演他

一鍋到底！簡單8步完成「馬鈴薯燒雞」　燉煮出香辣好味

快訊／基隆海洋大學女大生「有感冒症狀」載走送醫　1教師剛確診

正統鹿耳門聖母廟花火主題公布　福虎迎春萬象新！

客人深夜來電「家裡有小孩？」　外送妹嚇壞衝宮廟：背脊發涼

6個世代差異現代人有感！比父母更貧困、結婚生小孩不再是人生目標

高雄房仲爽成交！遵守防疫不逐桌敬酒　他1周請5攤喝到胃潰瘍

約會只跑一個行程　摳男怒喊「退我800元油錢」！遭萬人轟爆

朋友約看《咒》！他被1恐怖國片「雷到存疑」　PTT狂推：代入感強

衝好市多加油！人夫開窗喊「95加滿」　下秒回神結局爆尷尬

酒駕累犯31日起公布不打馬照片　電動自行車事故多「下半年納管」

一鍋到底！簡單8步完成「馬鈴薯燒雞」　燉煮出香辣好味

大S登記了…S媽嘆：離開煩人的地方　親曝「和具俊曄見面計畫」！

北市禁賣電子煙、加熱菸！　新規上路首日「33件違規」開罰29.8萬元

世紀鋼構與世紀風電獲選為海龍計畫2A風場水下基礎供應商

「論文門」法官挺過被索賠撤換風暴　彭文正將迎戰重新審理

擴編選秀尊重聯盟規定　葉總：心可能會揪一下

封印解除！彰化寶雅停車格前霸位　再停「人行道」開罰1200

黃豪平突嗆「妳沒資格以為自己是威爾史密斯」！　眾人秒懂全猜她

Uni Girls添新血！姍姍喜歡李丞齡　呆萌系17自爆被詐騙

全台首例！新北男網賣「山豬吊」挨罰1.5萬　21組絕命索已流出

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

生活熱門新聞

今本土+34！另增93境外

本土+83分布「6條線」　前台大醫最擔心這縣市

17:00規模4.6地震！最大震度花東3級

可憐哪！22歲超正AV女優宣布引退

清晨5:41嚇醒！新北人驚喊：以為開打了

快儲水！高雄28日起「3區停水」

一開始在笑！威爾史密斯揍人「前10秒畫面曝」

快訊／11縣市大雨　大片對流移入狂閃電　

快訊／1圖看「好大雨勢」　民眾驚：像颱風

即／高雄化工廠指標個案找到了

AZ最美好副作用曝　台大醫：太神！原來真的

11縣市大雨！下波再濕全台　連假天氣最差時間曝

「本土跳有點快」醫院警戒提升！　內部指示曝光

台灣平均D罩杯「身高、罩杯PR值」曝！妹子比對完崩潰

更多熱門

相關新聞

小老婆被認錯！神秘車主「車廂放兩物賠罪」他嚇歪

小老婆被認錯！神秘車主「車廂放兩物賠罪」他嚇歪

一名網友日前機車被陌生人認錯，對方誤開車廂後，留下了字條和水果賠罪，讓他哭笑不得，直呼「誰敢吃啊！」部分人看完笑讚很老實，但也有不少網友直言，覺得蠻恐怖的。

男友家煮湯「被討20元雞蛋錢」　約會終極AA制更扯！

男友家煮湯「被討20元雞蛋錢」　約會終極AA制更扯！

分手遭男友討欠款！媽媽氣炸：身體不用算？

分手遭男友討欠款！媽媽氣炸：身體不用算？

撞見「寶寶」牙助親暱傳訊牙醫　網笑了

撞見「寶寶」牙助親暱傳訊牙醫　網笑了

又見棍棒隊！閃燈好心提醒　遭三煞攔下砸車

又見棍棒隊！閃燈好心提醒　遭三煞攔下砸車

關鍵字：

油錢AA制出去玩交往爆料公社

讀者迴響

熱門新聞

快訊／威爾史密斯衝上台揍人！

威爾史密斯開放關係同意老婆出軌

威爾史密斯衝上台揍人失控影片曝

「大咖影帝1句話」威爾史密斯公開道歉！

威爾史密斯淚奪影帝：為家人而戰

威爾史密斯打人！影帝獎座恐收回

今本土+34！另增93境外

「最慘空難」機頭掉了乘客繼續往上衝

被威爾史密斯打活該！克里斯壞嘴「惹火李安、裘德洛」

威爾史密斯揍人「台下大咖驚恐反應全被拍」！

76歲翁揪人妻一夜3次！錢包少錢狠刺7刀

安卓導航、投資App藏木馬　後台偷你錢

17:00規模4.6地震！最大震度花東3級

本土+83分布「6條線」　前台大醫最擔心這縣市

第94屆奧斯卡完整得獎名單

更多

最夯影音

更多
吳慷仁「甜牽邵雨薇」見習婚禮　邱澤「已婚伴郎」..新郎「不Care沖喜」

吳慷仁「甜牽邵雨薇」見習婚禮　邱澤「已婚伴郎」..新郎「不Care沖喜」
肖戰「拔楊紫雙眼皮貼」：有膠帶(?)　「大直男+醫生職業病」..牽手也碎念

肖戰「拔楊紫雙眼皮貼」：有膠帶(?)　「大直男+醫生職業病」..牽手也碎念

台積電騎士等紅燈秀舞技！　街頭練帥氣電流網喊被耽誤

台積電騎士等紅燈秀舞技！　街頭練帥氣電流網喊被耽誤

47歲男粉娶回「20歲女偶像」　每周飛越500Km到場看她表演

47歲男粉娶回「20歲女偶像」　每周飛越500Km到場看她表演

曹雅雯認「我是雙性戀」公開出櫃！　 笑自己大爆料：喜歡就喜歡嘛

曹雅雯認「我是雙性戀」公開出櫃！　 笑自己大爆料：喜歡就喜歡嘛

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面