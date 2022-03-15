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社會 社會焦點 保障人權

新生兒父臉書「爆料警方」　網超捧場1hr按1800讚：喜歡這種料

▲▼ 。（圖／截取自臉書社團《爆料公社二社》）

▲女嬰父親事後至臉書發文感謝警方。（圖／截取自臉書社團《爆料公社二社》）

記者白珈陽／台中報導

台中市豐原區頂街派出所員警鄭傑隆，14日晚間8時許出動警用機車替臨盆孕婦開道，順利產下一名健康女嬰。女嬰父親事後至臉書社團發文，「我想爆料一位好心的人民保母」，感謝警方開道協助將妻子送抵醫院，並請求網友為鄭隆傑按讚，才PO出文章一小時，即累積超過1800個讚，網友也紛紛表示「這個爆料讚」、「喜歡這種爆料」、「謝謝人民保母」。

謝姓男子15日下午在臉書社團《爆料公社二社》發文指出，「各位美女帥哥們午安，我想爆料一位好心的人民保母，他服務台中市豐原區頂街派出所的警官叫鄭傑隆，3月14日晚上8點多，我求助頂街派出所，還好有他用心幫忙開道才能順利生產，產下女嬰感謝您鄭警官，請各位帥哥美女能給個讚」，同時附上新生女嬰及頂街派出所外觀的照片。

▲▼ 。（圖／截取自臉書社團《爆料公社二社》）

▲謝男附上女兒照片。（圖／截取自臉書社團《爆料公社二社》）

網友相當捧場，文章貼出沒多久就有1850個讚，有人說「有你這麼溫暖的回饋，警察先生一定覺得很窩心」、「看了心情很好的爆料」，並祝賀女嬰父親喜得閨女；頂街派出所長賴進忠也在底下回文，除恭喜當事人順利產下美麗的小公主，也表示「您的鼓勵我們看到了，我會轉達同仁共同分享您溫暖的喜訊，也會表揚為民服務的同仁，祝您全家福平安喜樂！」

警方表示，昨晚8時許，謝姓男子開著自小客車載著臨盆的陳姓妻子，由陳女至派出所請求協助。謝男在車內神情慌張，說妻子快要生了，但當時車流量仍大，也擔心闖紅燈違規，懇請警方協助將妻子送至醫院，員警鄭傑隆遂騎乘警用機車，引導謝男車輛至附近的婦產科，所幸最後母子均安，順利產下一名可愛的小女嬰。

▲▼ 。（圖／截取自臉書社團《爆料公社二社》）

▲謝男附上派出所照片，感謝警方協助。（圖／截取自臉書社團《爆料公社二社》）

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