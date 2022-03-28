上海半封城「超市變格鬥台」！搶菜互揍、人龍塞爆200公尺

記者鄭思楠／綜合報導

上海分兩批封城，上海市以黃浦江為界，全市展開分區分批核酸篩查，遏制疫情擴散，住宅小區(社區)實施封閉式管理，所有人足不出戶。隨後，微博流傳浦東多家超市都再次出現搶購人潮，大批民眾在超市外排隊，人龍據稱長達200公尺。超市內蔬菜被搶光，有人忙著買泡麵結帳。

第一批地區包括浦東，今天(28日)清晨5時起封控，4月1日解封。第二批地區浦西4月1日凌晨封控，4月5日凌晨解封。據《香港明報》指出，這是「黃浦江為界，上海變相封城」。

▲封城前，上海超市塞爆。（圖／CFP）

據官方的「浦東發布」消息，27日晚上，上海浦東新區仍在營業的超市、賣場均營業至24時。不少市民聞訊紛紛出動，趕到超級市場搶購物資。有地區的超市門口排了200公尺長的人龍。有影片顯示，兩名男子因為搶購蔬菜、水果大打出手。

目前，關鍵詞「浦東超市」已經進入今天的微博熱搜榜的第一名。上海網友紛紛在社交軟體上吐槽，「臨時解封這個決策真的看不懂，大型聚集，一窩蜂去搶吃的，這下之前測的白測，封的白封，又成一鍋粥了」、「我靠上海都這樣子了嗎，這可是上海誒，我感覺是中國最牛的城市，有點離譜」、「現在的浦東馬路上超市里堪比白天上下班高峰」。

此外，網傳有浦東的金融公司要求員工27日晚上12時前進公司、睡在公司，因應28日股市正常交易等作業。

上海封控區域內，住宅小區實施封閉式管理，所有人員足不出戶，人員和車輛只進不出。保障基本生活必需的外送、快遞等實行無接觸配送，不得進入住宅小區。同時，封控區域內所有企業實施封閉生產或居家辦公，但保障市民生活和城市基本運行的公共服務類企業除外。

上海對封控區域內，暫停公交、地鐵、輪渡、計程車、網約車運行。疫情防控、緊急就醫、生活保障、城市運行、應急處置等相關車輛，經各區政府或各行業主管部門認定核實後通行，其餘車輛非必要不上路。