　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

上海半封城「超市變格鬥台」！搶菜互揍、人龍塞爆200公尺

記者鄭思楠／綜合報導

上海分兩批封城，上海市以黃浦江為界，全市展開分區分批核酸篩查，遏制疫情擴散，住宅小區(社區)實施封閉式管理，所有人足不出戶。隨後，微博流傳浦東多家超市都再次出現搶購人潮，大批民眾在超市外排隊，人龍據稱長達200公尺。超市內蔬菜被搶光，有人忙著買泡麵結帳。

第一批地區包括浦東，今天(28日)清晨5時起封控，4月1日解封。第二批地區浦西4月1日凌晨封控，4月5日凌晨解封。據《香港明報》指出，這是「黃浦江為界，上海變相封城」。

▲▼上海,疫情,封城,浦東,浦西,超市。（圖／CFP）

▲封城前，上海超市塞爆。（圖／CFP）

據官方的「浦東發布」消息，27日晚上，上海浦東新區仍在營業的超市、賣場均營業至24時。不少市民聞訊紛紛出動，趕到超級市場搶購物資。有地區的超市門口排了200公尺長的人龍。有影片顯示，兩名男子因為搶購蔬菜、水果大打出手。

目前，關鍵詞「浦東超市」已經進入今天的微博熱搜榜的第一名。上海網友紛紛在社交軟體上吐槽，「臨時解封這個決策真的看不懂，大型聚集，一窩蜂去搶吃的，這下之前測的白測，封的白封，又成一鍋粥了」、「我靠上海都這樣子了嗎，這可是上海誒，我感覺是中國最牛的城市，有點離譜」、「現在的浦東馬路上超市里堪比白天上下班高峰」。

此外，網傳有浦東的金融公司要求員工27日晚上12時前進公司、睡在公司，因應28日股市正常交易等作業。

▲▼上海,疫情,封城,浦東,浦西,超市。（圖／CFP）

上海封控區域內，住宅小區實施封閉式管理，所有人員足不出戶，人員和車輛只進不出。保障基本生活必需的外送、快遞等實行無接觸配送，不得進入住宅小區。同時，封控區域內所有企業實施封閉生產或居家辦公，但保障市民生活和城市基本運行的公共服務類企業除外。

上海對封控區域內，暫停公交、地鐵、輪渡、計程車、網約車運行。疫情防控、緊急就醫、生活保障、城市運行、應急處置等相關車輛，經各區政府或各行業主管部門認定核實後通行，其餘車輛非必要不上路。

►穿上它，一秒變身小韓星！

ET快訊
快訊／基隆市警局染疫擴大！　2會計女同仁確診
快訊／台中2歲女童「脖子遭線纏繞」　無生命跡象
快訊／海洋大學「1師1生」確診！　學生勿入校園
上海將封城「超市變格鬥台」！　搶菜互揍、人龍塞爆
快訊／「愛河」驚見浮屍！　民眾晨運嚇壞急報警
心如刀割的婚禮！美女主播爸爸驟逝　來不及走紅毯
快訊／日本寫下新紀錄！《在車上》勇奪最佳國際影片
澤倫斯基態度軟化！　首次向俄退讓
快訊／奧斯卡男配角出爐！　聽障男星奪小金人
快訊／近距離接觸確診警　林右昌第二次PCR出爐
桃園染整廠大火！　已延燒6小時
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

上海半封城「超市變格鬥台」！搶菜互揍、人龍塞爆200公尺

上海再增3500例感染！今起「半封城」拚最快速度清零

長腿正妹遭當街咆哮！　工具人怒罵「憑什麼每次分手才找我」

上海突襲封控「只進不出」　台積電、合晶回應上海廠現況

上海宣布「分批封控」篩查！人員足不出戶、所有企業封閉生產

奉養獨身姑姑到死！她獲得存摺帳密「跑銀行提款」　行員秒拒絕

東航第二個黑盒子被尋獲　數據存儲單元外觀完好

瑞幸咖啡起死回生！門市突破6千家「超越星巴克中國」

運將每天啃1公斤甘蔗！1週後「神智錯亂」胡言亂語　家人都認不得

全家捅！你捅了沒？上海兩天完成2500萬人抗原檢測

吳慷仁「甜牽邵雨薇」見習婚禮　邱澤「已婚伴郎」..新郎「不Care沖喜」

肖戰「拔楊紫雙眼皮貼」：有膠帶(?)　「大直男+醫生職業病」..牽手也碎念

47歲男粉娶回「20歲女偶像」　每周飛越500Km到場看她表演

曹雅雯認「我是雙性戀」公開出櫃！　 笑自己大爆料：喜歡就喜歡嘛

許效舜虧澎恰恰「祕密帳戶、遭債主討錢」　八弟還原《華燈》寶寶踢館⋯被虧要祭改XD

保時捷駕駛圖方便「下車不熄火」　見愛車被偷急求援...警10hrs找回

台積電騎士等紅燈秀舞技！　街頭練帥氣電流網喊被耽誤

日本體操選手公園PK小學生！　他單槓連秀10招帥落地：贏了

破200例！本土創今年新高+83　陳時中：八大行業需打第三劑

劉在錫親口祝賀具俊曄閃婚大S！　哈哈想重演浪漫故事：我來演他

上海半封城「超市變格鬥台」！搶菜互揍、人龍塞爆200公尺

上海再增3500例感染！今起「半封城」拚最快速度清零

長腿正妹遭當街咆哮！　工具人怒罵「憑什麼每次分手才找我」

上海突襲封控「只進不出」　台積電、合晶回應上海廠現況

上海宣布「分批封控」篩查！人員足不出戶、所有企業封閉生產

奉養獨身姑姑到死！她獲得存摺帳密「跑銀行提款」　行員秒拒絕

東航第二個黑盒子被尋獲　數據存儲單元外觀完好

瑞幸咖啡起死回生！門市突破6千家「超越星巴克中國」

運將每天啃1公斤甘蔗！1週後「神智錯亂」胡言亂語　家人都認不得

全家捅！你捅了沒？上海兩天完成2500萬人抗原檢測

國內3企業捲「未退俄」風波　科技部長吳政忠：籲配合捍衛民主

國中主任關廁所拷問2周　新北4少年崩潰哭求轉學：會被搞死

快訊／基隆市警局再增2確診！　PCR採檢952人結果出爐

一週只開2天！宜蘭冬山新開文青麵包店　順遊綠色博覽會

NBA狂勝勁旅是它　塞爾提克近36戰拿29勝衝上東區龍頭

奧斯卡／最佳女配角紅褲裝招好運　氣勢強壓對手顯胖蓬裙

誆會「通靈」退休校長狂詐1.1億！假法器消業障　豪宅藏現金牆

剛交屋待產中　公公求離職「回鄉顧老小」上山幫採收！人妻翻白眼

詹皇3萬7000分「里程悲」　扭傷腳踝湖人還遭23分逆轉

房東催租成袋屍　文化男大生拿啞鈴砸死：打斷我和女友親熱

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

大陸熱門新聞

上海突襲封控「只進不出」　台積電、合晶回應了

上海宣布「分批封控」　人員足不出戶

養獨身姑姑到死！她獲得存摺帳密

上海封城前超市變格鬥台！2男搶菜互揍

工具人之怒！正妹遭當街咆哮

每天啃甘蔗！他突胡言亂語送醫

廣西空難未公布失聯名單　原因曝光

她外帶咖啡驚見整杯「黑螞蟻」

上海白菜一顆350元！百貨公司被罰225萬元

童出生頭頂長黑痣　5年後膨脹成肉瘤帽

上海兩天完成2500萬人抗原檢測

快訊／東航航班132人確認全部罹難

上海再增3500例感染！今起「半封城」

安心褲「邪惡視角」廣告像偷拍！

更多熱門

相關新聞

沒打3劑勿入　花蓮警稽查17家特種營業場所

沒打3劑勿入　花蓮警稽查17家特種營業場所

因應疫情升溫，中央流行疫情指揮中心在3月27日公告最新防疫措施，要求進入特定娛樂場所的顧客必須接種三劑疫苗。花蓮分局局長呂育騰27日晚間親自帶隊，配合花蓮縣政府聯合稽查小組至針對市區各特定娛樂場所實施聯合稽查與取締。

本土飆增83例雙鐵能飲食？　交長回應了

本土飆增83例雙鐵能飲食？　交長回應了

上海再增3500例感染！今起「半封城」

上海再增3500例感染！今起「半封城」

上海突襲封控「只進不出」　台積電、合晶回應了

上海突襲封控「只進不出」　台積電、合晶回應了

林右昌居隔道心聲　2決定斷傳播鏈

林右昌居隔道心聲　2決定斷傳播鏈

關鍵字：

上海疫情封城浦東浦西超市

讀者迴響

熱門新聞

「最慘空難」機頭掉了乘客繼續往上衝

76歲翁揪人妻一夜3次！錢包少錢狠刺7刀

安卓導航、投資App藏木馬　後台偷你錢

本土+83分布「6條線」　前台大醫最擔心這縣市

金曲歌后公開出櫃了！　大方認「我是雙性戀」

12歲女遭性侵產嬰　DNA揭悲劇真相

快訊／11縣市大雨　大片對流移入狂閃電　

快訊／國道1號事故！北上埔鹽系統「紫爆」

快儲水！高雄28日起「3區停水」

2刑警成破口　基隆警局深表遺憾

龜速行駛害「雪隧塞車」　網見車牌秒認身分

快訊／1圖看「好大雨勢」　民眾驚：像颱風

偶像劇女星嫁百億尪！　旺夫豪門生活曝光

大胃王千千上山看夜景　「詭異一幕」全車沉默了

罔腰絕美婚紗照曝光！曬鑽戒情定男友

更多

最夯影音

更多
吳慷仁「甜牽邵雨薇」見習婚禮　邱澤「已婚伴郎」..新郎「不Care沖喜」

吳慷仁「甜牽邵雨薇」見習婚禮　邱澤「已婚伴郎」..新郎「不Care沖喜」
肖戰「拔楊紫雙眼皮貼」：有膠帶(?)　「大直男+醫生職業病」..牽手也碎念

肖戰「拔楊紫雙眼皮貼」：有膠帶(?)　「大直男+醫生職業病」..牽手也碎念

47歲男粉娶回「20歲女偶像」　每周飛越500Km到場看她表演

47歲男粉娶回「20歲女偶像」　每周飛越500Km到場看她表演

曹雅雯認「我是雙性戀」公開出櫃！　 笑自己大爆料：喜歡就喜歡嘛

曹雅雯認「我是雙性戀」公開出櫃！　 笑自己大爆料：喜歡就喜歡嘛

許效舜虧澎恰恰「祕密帳戶、遭債主討錢」　八弟還原《華燈》寶寶踢館⋯被虧要祭改XD

許效舜虧澎恰恰「祕密帳戶、遭債主討錢」　八弟還原《華燈》寶寶踢館⋯被虧要祭改XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面