快訊／疫情擴大？陳時中突宣布下午2點召開記者會

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣近日本土疫情多點爆發，不明傳播鏈包括和平醫院護理師一家四口、新北深坑陪病家屬、嘉義婚宴群聚、高雄化工廠、新北樹林科技廠、基隆警察相關群聚等，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中原訂上午在外縣市跑行程，但突宣佈取消並將在下午2點召開記者會，說明疫情最新進度。

目前高雄化工廠群聚目前累積17人染疫，樹林科技廠群聚目前累積20人染疫，其中包括10例外籍、10例本國，而基隆市警局相關群聚也累計8人，昨日晚間又新增2人，目前還未列案號。

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該起警察群聚最早出現症狀的是一名40多歲女性（案22595），3/24出現喉嚨痛、咳嗽、發燒等症狀，就醫採檢確診，Ct值13.4，陪同就醫的50多歲友人是警察，同樣也是後續確診個案，列案22596，Ct值27。

警察局長劉耀欽表示，立刻啟動分流分班，局內的內勤同仁一律異地上班、外勤人員則分流上班，已下令針對駐地、車輛及裝備進行全面清潔消毒，也會妥善調派警力支援，不會有警力空窗期出現，並要求4月6日之前停止警局所有餐敘活動。

本土陸續報群聚，目前待釐清傳播鏈也增加至8條，包括「和平醫院護理師一家四口、新北深坑陪病家屬、嘉義婚宴群聚、高雄化工廠、新北樹林科技廠、基隆警察相關群聚、中和工廠作業員（案22598、22639）和三重業務員（案22701）。