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「沒品味的工作」在減少！以為挑衣服才用得上　美學大師糾錯誤觀念

▲▼畫畫，繪畫，創作，女性畫畫。女性藝術家。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲「品味」不限定某些行業才需要擁有。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

文／ 水野學

摘自／時報出版《品味，從知識開始：日本設計天王打造百億暢銷品牌的美學思考術

有些人認為「品味跟自己沒什麼關係」。反正自己既不是創意總監也不是設計師，從事的工作似乎也不會受到品味好壞的影響，平時講到品味，大概只有挑選衣服的場合吧⋯⋯。我認為這完全是錯誤的想法。

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我並不覺得有任何一項工作不需要品味。就算真的不需要，身為一名商務人士，品味好的人一定也比品味差的人占有優勢。

品味是使無法量化的現象呈現最佳狀態的能力，是每個人天生都擁有的能力。

若以水作比喻，品味就像是每個人原本都擁有的水。

有些人會去思考如何在最適當的時刻端出最適當的水，用理想的方式呈現。比方說，炎炎夏日，就在冰涼的水中加入幾滴檸檬汁，冬天則沖泡一入口就讓身心溫暖的熱茶。有些人則從來不在意這些，永遠端出同樣的水。比方說，三百六十五天都是涼掉了、喝起來不太新鮮的水。前者就是品味好的人，後者就是品味差的人。相較之下，誰會受到歡迎，就是一目了然。

再接著以水當例子來思考品味。在高度經濟成長期，水本身就具有一定的價值，只要能大量且迅速地端出水來，不會有人在乎品質，當然也不在乎口味或呈現方式──換句話說，這是「量勝於質」的時代。

然而，到了高度經濟成長期的後期，大家開始追求水的品質及安全性，使得各項技術開始發展。精緻的水、乾淨的水、鹼性電解質水紛紛誕生，進入了「重質不重量」、「以技術提升品質」的時代。

但是技術的改良，最後仍會到達極限，隨著各個企業或國家的技術能力逐漸提升，「優質的水」就成了基本要件。一旦優質的水變得理所當然，就不會產生附加價值與利潤，最後就會演變成技術難以突破、企業也難以成長的大環境。

日本實在非常幸運，安然度過了泡沫經濟崩壞後的金融危機，緊接著又有IT革命的刺激，讓社會經濟得以重生，但卻即將遭遇瓶頸。

過去日本憑藉著技術能力，發展重心偏向製造生產，結果就像抱著漸漸賣不出去的「優質水」，苦無銷售對象。

全世界都陷入類似的困境，但還是有人能夠不斷端出最新款的「水」，那就是過去由賈伯斯（Steve Jobs）領導的蘋果公司。無論從功能、外觀或其他各個面向來看，這家公司的產品都具體展現了品味；讓電腦的製造不只仰賴技術，也結合精湛的美感與品味。

未來，各種技術能力還是可能大幅成長，但我卻覺得近期內會出現一段停滯期。也正因為如此，才更需要好的品味。

將企業價值最大化的有效方法之一，就是品味。更重要的是，品味也關係到企業的存續。就個人而言也是如此，即便是同等能力的商務人士，也會因為品味的差異而產生差距。

提升品味，就等於提升專業能力

我將歸納整理一些能立即派上用場的簡單訣竅，說明商業人士該如何培養品味。

在現代社會中，品味是一種禮儀。「有些人沒有在美術大學等機構受過特別訓練，卻被視為是『有品味』的人」，這些人基本上應該都是知識豐富的人，而這類知識豐富的人通常也會是工作表現優異的人。只要是知識豐富的人，在與上司或客戶互動時，很容易就能領會對方的專業，並能參照自己認知的「普通」，巧妙地與對方「同調」。只要能夠順利與對方同調，就能加深彼此的理解。

知識是非常奇妙的東西，只要收集得越多，就越能迅速地收集到優質的資訊。遇到不懂的事物時，能夠從上司、同事或部屬身上吸收知識的人，通常也會因為習慣露出「求知的態度」，知識自然會有所增長。相反地，遇到不懂的事情卻沒作為的人，不管到了任何地方，也不會有所作為。

更有甚者，當一個人想從他人身上獲取知識時，會自動自發地成為聆聽者，而這麼做會帶來額外的好處——大幅改善「聆聽」這項溝通能力的技巧。

提到「溝通」，很多人都會著重在如何傳達想法並表達自己；然而，溝通的真諦並不在「說」，而是在溝通的過程中，跟「說」一樣重要、甚至比「說」更重要的「聽」。

要學會配合對方的專業來調整自己的頻率，更仔細去聆聽對方所說的話，因為對話中的專業知識，正是能讓自己更上一層樓的重要養分。

就我個人的看法，品味好的人如果無法提升工作能力，反而是很奇怪的事。即使是在專業領域，品味好的人應該也能自然地有所成長。

雖然我已經重申過好多次，但這一點實在非常重要，加上眾人根深蒂固的誤解，所以我還是要不厭其煩地一再重複。培養品味需要不斷學習。

good design company的製作人、同時是我妻子的由紀子，也曾是受困於錯誤想法的其中一人，認為自己「天生缺乏品味，所以做不到」。過去她在電視台擔任導播時，每當被問到：「新節目的商標該用哪個比較好？」、「節目布景要選哪個比較好？」她的回答總是：「我的品味不好，選不出來。」然後交由擅長的前輩全權處理。

會出現這樣的狀況，或許也是因為當時的整體環境，可以容忍「品味是天生的才能，靠後天努力也無法彌補」這種錯誤的觀念吧。

不過，時代已經不同了。在短短十年之內，品味的必要性出現了巨大的改變。不管是電視台或製造商，可以容許「沒有品味」的工作都在逐漸減少。

不懂並不是因為「沒有品味」，而是「沒有努力培養品味」。

遇到需要判斷哪個商標比較合適時，只要翻翻幾本有關字型跟商標設計的書籍，再上網收集一些資訊，應該就能抓到大致的方向。只要翻一翻設計書籍，就能看到裡面寫著許多關於字距、行距或特殊字型的簡單說明。

隨著知識的累積，對於品味的自卑情結也會慢慢消失。例如由紀子在婚後考慮來我的公司幫忙時，原本非常苦惱——「自己根本是個美術白痴，怎麼能在設計公司工作呢？」可是進公司三個月之後，不知不覺就懂得該如何對設計師下指示了。

對於設計工作的流程和專業用語，她完全是門外漢，所以一開始，她非常仔細地聆聽其他人在公司裡的互動內容，包括我給設計師的建議、設計師認為自己的設計值得採用的理由、設計師彼此提出修正想法的談話內容等等。不久之後，她就發現「好的設計必須要滿足某些基本條件」。就像上一章裡提到的「設計基礎知識」，她從對話中學到了不少。

到了最後，即使是一般認定為設計師的「品味」所決定的部分，她也都積極提出自己的意見。「那麼如果是這樣的視覺設計可以嗎？」、「像某某老師某本攝影集中照片的色調怎麼樣？」、「版面是不是應該要更活潑一點比較好呢？」

而且每個意見都非常中肯，因為她已經累積了許多與設計產出有關的具體知識，才能不斷提出新的點子。

good design company還有另一位製作人，過去她任職於航空公司，也是來自完全不同領域的工作，但耳濡目染之下，她也培養出設計的品味，工作表現十分出色，稱她是藝術總監也不為過，不但能精確整合設計師，我對她的「品味」也百分之百地信任。

為什麼能提升設計品味呢？箇中原因，兩人的見解完全一致：「因為每天身處的環境中有大量的機會，必須不斷辨別好設計與壞設計，自然而然就會累積相關的知識，在不知不覺間就知道該怎麼做了。」

這只是眾多例子中的一個，重點是遇到不懂的事情就仔細研究，該知道的事情就努力學習。

經由每日不斷自我鍛鍊，才能提升工作的品味。

▲▼時報出版水野學《品味，從知識開始：日本設計天王打造百億暢銷品牌的美學思考術》（圖／時報出版）

★本文摘自時報出版《品味，從知識開始：日本設計天王打造百億暢銷品牌的美學思考術》，作者水野學，曾與眾多日本知名品牌合作，利用自身美學品味，為品牌設計出獨具特色的產品，例如NTT docomo、茅乃舎、相鐵、JR東日本，甚至台灣7-ELEVEN的7-SELECT系列也是出自他獨有的設計思維。

水野學認為，品味絕非與生俱來的才能，只要了解方法、做好功課、花費時間，任何人都能擁有好品味。透過累積大量知識，就能讓事物瞬間呈現出最佳樣貌。如今正是以「品味」決勝負的時代，提升品味，就等於掌握了脫穎而出的關鍵。

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