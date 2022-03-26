一言不合就砸奶昔！吵架占上風不等於贏　「溝通標靶」8招達到共識

▲吵架意氣之爭能解一時悶氣，卻不一定能達到目的。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者林育綾／綜合報導

吵架占上風就等於贏了嗎？真正的贏家，應該是在協商後，雙方都獲得更好得結果，比利時知識型Youtuber納森．宇天達爾(Nathan Uyttendaele) 出書《優雅反駁的技術》提到了溝通標靶的概念，指出你可以有情緒，但別忘了溝通的目的，而溝通有8大進程，讓雙方從劍拔弩張到握手言歡。

《優雅反駁的技術》一書由時報文化翻譯繁體中文版讚台發行，內容提到2019年歐洲議會大選期間，曾流行過「砸奶昔」運動，面對不同立場的異議人士，群眾會準備奶昔招待，卻不是用喝的，而是砸在身上。甚至在情勢緊繃之際，維安人員必須要求當地麥當勞停售奶昔，沒想到另一家速食店趁機打了一波奶昔廣告，被指控煽動暴力。

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而把場景移至人們身處的辦公室、家裡或社群平台上，往往也是意見不合就開戰，作者提到，這些都落在「溝通標靶」最外圍的「失分地雷區」，包括肢體暴力和語言暴力。逞一時之快的意氣之爭，或許能解一時的悶氣，但要提醒自己的是「這對我們想達成的目標有沒有助益？」

▲溝通有8大進程，可以讓雙方從劍拔弩張到握手言歡。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



他提出溝通有8大進程，可以讓雙方從劍拔弩張到握手言歡，而「溝通標靶」共分為8圈，從最外圍的肢體、語言暴力，進展到最需要以實力見真章的有效說服，在書中逐一教戰，優化讀者的思考與溝通技巧。



例如，有時候對方採取攻勢，我們也隨之起舞，讓局面一發不可收拾，這時不妨深吸一口氣提醒自己「他也許不是為了反對而反對」，對方可能有很好的理由跟我們持不同意見，讓他陳述完觀點，對自己不會有損失，這不是隱忍讓步，而是達成目標的方法。



此外還有「把對方當成自己重視的人」，因為在交流意見的過程中出言不遜，有時是因為人們沒有把對方視為同樣有血有肉的人，導致同理心缺乏，但他們和我們一樣，都只是在尋求達成目標的途徑。在把話說出口之前，不妨先自問，「我會把同樣的話說給自己重視的人聽嗎？」



作者也分享，「面對地獄來的對手，毅然退出戰場也是一種勝利」，尤其當對方無法理性溝通，淪為情緒性發言，「溝通流程圖」告訴我們是該喊停止血的時候了。同樣我們也該反思，如果對方的論點很有說服力，我們是否有改變立場的彈性，或是我們自己才是那位冥頑不靈的對手。

▲《優雅反駁的技術：善用溝通標靶，練就批判思考，讓對方服氣又不傷和氣》。（圖／時報出版）



《優雅反駁的技術》近來由時報文化在台發行繁體中文版，也獲得國內許多作家、諮商師等推薦，像是哲學作家朱家安、 唯品風尚集團執行長周品均 、詩人宋尚緯、臨床心理師洪仲清、溝通表達培訓師張忘形、 諮商心理師陳雪如、爆文教練歐陽立中等。