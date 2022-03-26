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大陸 大陸焦點 特派現場

38歲女「乳房反覆爛掉」炸血水…竟罹罕見癌症！醫嘆：容易被誤診

紗布,血跡。（圖／Pixabay）

▲38歲女罹患乳癌。（示意圖／取自Pixabay，並非新聞當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

西安市人民醫院（西安市第四醫院）乳腺外科門診近日接收了一名乳腺癌患者。該患者是名38歲的女子，1年前她左側乳頭反覆出現發炎、潮紅等問題，去當地醫院按照乳房濕疹給予外用藥物，持續1年始終不見效。直到最近，她發現乳頭流出紅色血性液，隨後一查竟是罹患癌症。

據《西安新聞網》報導，38歲陳姓女子左側乳頭反覆發炎、潮紅、糜爛、滲液，以為就是皮膚問題，自己外用藥膏後，有好轉結痂。

過了一段時間後，特別在洗澡後，又出現了潰爛，懷疑是不是洗澡時用力洗搓導致。她糟心表示，因為反覆這樣，去當地醫院皮膚科就診，按照乳房濕疹給予外用藥物。後來，她斷斷續續、時好時壞，這樣的狀態持續1年，因為不影響生活和工作，也就沒當回事。

最近一次洗澡時，陳女突然發現乳頭流出紅色血性液，而且似乎乳頭變得質地堅韌皮膚增厚。陳女來到西安市人民醫院（西安市第四醫院）乳腺外科門診，乳腺外科醫生仔細查體，發現乳頭下方可以觸及蠶豆大腫塊。

根據陳女情況，為其做了乳腺相關影像學檢查，也請病理科重新會診患者帶來的切片。結果顯示：非特殊類型浸潤性導管癌侵及皮膚組織，邊緣可見癌組織。明確了診斷：乳腺濕疹樣癌，也稱作乳房外柏哲德氏病，是一種少見的乳腺癌。

明確診斷後，有著多年豐富臨床經驗的乳腺外科尚進主任為其進行了乳腺癌改良根治術，並進行了腋窩清掃，後續入院進行化療等治療，陳女情況轉好。

醫生表示，目前乳腺癌超過肺癌成為全球最常見癌症，成為「全球第一癌」。乳腺濕疹樣癌只占女性乳腺癌的2-3%，該病表現為乳頭反覆出現瘙癢、糜爛、滲液、結痂等類似濕疹的改變，但結痂後並不會好轉，痂皮脫落後常可見到糜爛面。容易被誤診，也常常被患者當成皮膚病而就診於皮膚科。

醫生提醒，想要預防乳房外柏哲德氏病，女性朋友們要做的與預防其他乳腺癌一樣，保持健康的生活習慣，進行適當的體育鍛煉，掌握乳腺自查，定期體檢。

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