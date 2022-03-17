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彰化爸洩慾兒子女友！21歲妹睡一半「褲裡有隻手」　男友一句話她心死

▲▼昏迷,性侵,昏倒。（示意圖／取自123RF）

▲女子睡到一半感覺有人在摸自己下體，沒想到睜眼竟是男友的爸爸...（示意圖／取自123RF）

記者柯沛辰／綜合報導

彰化一名羅姓男子2020年7月看到兒子的年輕女友睡在客廳沙發上，一時色慾薰心，竟肆意猥褻女方下體洩慾，直到被害人驚醒喝斥，才嚇得趕緊躲到廚房。女子驚魂未定，事後向男友哭訴此事，怎料男友竟叮囑「不要報警」，讓她當場心寒。法院審理後，本月9日依乘機猥褻罪判刑9個月，全案仍可上訴。

根據判決書，21歲女子2020年4月住進男友家，展開同居生活，儘管住在同一屋簷下的還有男友的父親，但相處還算融洽。同年7月12日早上，女子身體不舒服，加上前一天工作很累，所以穿著短褲、T-SHIRT，直接在客廳沙發上睡著，只蓋一條小被子，但睡夢中迷迷糊糊，竟感覺到有人將手伸進被子內，不停觸碰她大腿內側，甚至拉開內褲、撫摸她的下體。

當下女子驚醒，赫見男友的父親不僅蹲在沙發旁，還一隻手伸進她的短褲內肆意猥褻，嚇得當即喝斥「你在幹嘛！」、「為什麼摸我？」但對方沒回應，只是立刻跑到廚房躲起來。過不到半小時，男友騎車回到家中，女子立即哭訴遭猥褻一事，但男友只是叮囑她「不要報警」。

女子驚魂未定，未因此跟男友分手，但案發後幾天隨即搬離男友家。事後，她向朋友們提起此事，朋友紛紛勸她報警，因此她最後向轄區警方報案。對此，羅男到案時坦承，有看到女子睡在客廳沙發，但開庭時卻改口，稱自己當天起床後都待在2樓房間，期間沒有下樓，更沒有猥褻兒子的女友。

羅男說，他跟兒子女友相處和睦，沒有過節和糾紛，也沒有債務關係，不清楚女方為什麼要誣陷他猥褻。羅男的辯護律師也指出，案發後兩人還有一起在家中吃晚餐，甚至有所互動，有違一般性侵受害者常情，懷疑是女方精神狀況有問題。

不過，羅男兒子證稱，當天他買早餐回家後，女友立刻緊張地哭了出來，隨後控訴遭他父親猥褻。當下他去問父親，父親堅決否認，所以他便跟女友說「我爸不可能做這種事情」，但遭女友氣憤駁斥「真的有！你爸有摸！」過幾天就氣得搬出他家。

羅男兒子坦承，女友不會無緣無故在那邊哭，以前也不曾有情緒不穩定的情況，而且和他父親相處就像家人一樣，更無糾紛和過節，但事發後那幾天，兩人幾乎沒有互動，女友看到父親也不再打招呼或談話。

法官審酌各方證詞、測謊結果等種種跡證，認定羅男確實猥褻，所便明顯是臨訟卸責之詞，不足採信，辯護人為被告辯護部分，亦不足為有利於被告之認定，考量羅男與妻子育有二子一女均已成年，竟為逞一己淫慾，對兒子女友乘機猥褻，造成被害女子身心受創，又否認犯行、未與被害人達成和解，犯後態度不佳，不宜輕縱，因此本月9日依乘機猥褻罪判刑9月。

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