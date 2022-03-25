林靜儀力挺蔡英文學弟、蘇貞昌發言人　陪黃韋鈞站路口拜票　

▲民進黨立委林靜儀陪同新北市議員參選人黃韋鈞站路口。（圖／黃韋鈞臉書）



記者陶本和／台北報導

民進黨議員初選即將展開，身為總統蔡英文LSE學弟、行政院長蘇貞昌昔日發言人的新北市議員參選人黃韋鈞自參選以來，獲得包含立委林淑芬、蘇巧慧、吳秉叡、張宏陸，市議員吳沛憶、王閔生等人支持，25 日更邀請台中市第二選區立委林靜儀，陪同站路口向民眾拜票，爭取五股、泰山、林口選民的認同。

新北市議員參選人黃韋鈞表示，自宣布參選以來，每天固定一早就慧在五股、泰山、林口各大路口向大家問好，希望讓更多的民眾記得「黃韋鈞，黃圍巾」。

黃韋鈞說，今天很高興能夠邀請到溫柔、堅定、新力量的林靜儀委員到五股來為自己站台，希望也能藉由林靜儀的高人氣，讓更多人認識黃韋鈞，知道黃韋鈞的認真與努力。

林靜儀則表示，黃韋鈞的資歷完成，太陽花學運之後從民進黨青年部、蘇巧慧辦公室，再成為蘇貞昌的發言人，今天要站到第一線為大家服務，希望五股、泰山、林口的鄉親能夠讓黃韋鈞順利通過初選及年底大選，進入市議會為大家服務。

黃韋鈞補充，對於這麼多委員與青年工作者一起相挺，除了感謝大家的支持，更希望能夠藉由一次次的機會，讓大家知道五股、泰山、林口的好，而這麼多的鼓勵，更也會是他繼續打拚的重要動力，他一定會秉持一樣的信念，全力衝刺，爭取一個讓五股、泰山、林口大步向前進的機會。

▼民進黨立委林靜儀陪同新北市議員參選人黃韋鈞站路口。（圖／黃韋鈞臉書）

