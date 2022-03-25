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首檔專業保健營養食品主題展登場　4大展區聚焦從農場到餐桌產業鏈

▲▼台北國際精準保健營養食品展。（圖／記者湯興漢攝）

▲臺北國際精準保健營養食品展今（3/25）起在世貿一館熱烈展開。（圖／記者湯興漢攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

全台首檔臺北國際精準保健營養食品展，今（3/25）起一連4天在世貿一館登場，聚焦「生鮮食材、營養即食、精準保健、健康行銷」四大主題，現場匯聚眾多廠商展出外，也邀集十幾位保健產官學研專家，舉辦生技產品技術、食品健康產業專業論壇，暢談各種機能性素材與營養保健大趨勢，盼促進保健營養品推廣交流，技術升級及產業發展，進而行銷國際。

此次展會為全台首次專業的保健營養食品主題展，由海洋大學科研產業化平台暨愛鮮聯盟、臺灣保健食品學會舉辦，在臺灣保健食品學會理事長、愛鮮食聯盟創辦人龔瑞林極力促成下，並透過海洋大學科研產業化平台積極鏈結周邊資源，除了串聯中正大學、宜蘭大學、陽明交通大學、海洋大學，還有中國醫藥大學加入，凝聚產官學研能量，攜手跨域整合健康產業相關資源。

▲▼台北國際精準保健營養食品展。（圖／記者湯興漢攝）

▲來自產官學各界人士，踴躍出席臺北國際精準保健營養食品展。

在疫情影響下，民眾對於保健產品的重視更勝以往，根據統計數據指出，保健市場規模在2020年達800億元，年度成長率也高達8%。龔瑞林指出，國家在生技醫療領域投入非常大的金額，其中保健食品科技表現最佳，從年初到年後的所有展覽裡面，包括食品展、生技展、醫藥展、漁業展、農業展，保健食品就是其中一個隱藏冠軍。

龔瑞林也提到，保健食品確實有成長外，例如大眾所熟知的雞胸肉，加工品銷量也非常好，而疫情期間感受最明顯的，就是在日常生活中導入健康議題，尤其當工廠變餐廳化、餐廳走向工廠化，未來更須要整合食品產業或餐廳，包括檢驗、研究、智慧控管等，從產地、製造過程到餐桌，以及做為最後一關的通路，整個食物供應鏈都要做好，才能讓健康走入每一個家庭。

▲▼台北國際精準保健營養食品展。（圖／記者湯興漢攝）

▲臺灣保健食品學會理事長、愛鮮食聯盟創辦人龔瑞林（右）與台灣海洋大學講座教授吳金洌（左）。

龔瑞林認為，食品製造過程有很多科技管理，但要做到食品安全，不能只靠檢驗，也要掌控、監控整個流程，講求「精準」切入。此次臺北國際精準保健營養食品展加入愛鮮聯盟，從原料的源頭到鏈結市場端，專注於提供具科學依據的在地安全健康素材的理念，並結合新農業、新食品、新加工、新行銷，以四新主題達到驅動保健新動能的目標。

「生鮮食材」區就以食物是最好的醫蘗為核心，邀請透過各種驗證、檢測、追溯追踨系統合格廠商參展，打造從農場到餐桌的食品安全鏈概念；「營養即食」區展出各類輕食代餐、熱控餐、養身調理包，且可針對特定族群做營養調配，主打簡單復熱就能輕鬆上菜。

除了食材選擇營養安全外，「吃得對」的個人化精準補充概念更是新趨勢，「精準保健」區展出各種針對個人化預防、保健、照護方案的促進健康相關產業，讓民眾可依照自身需求打造個人化保健計畫；「健康行銷」區集結以健康、社會價值為品牌理念的企業、通路商、電商平台等參展，引導民眾在採購同時也能得到正確的健康知識。

龔瑞林表示，過去在談的精準醫療，大多聚焦在藥物、手術等醫療系統上，但精準醫療不只是醫療行為，它也延伸到日常生活中，從預防、癒後到養生，就需要有食品保健以精準的管理模式來導入，這也凸顯了產業整合的重要性，從掌握原料開始，無論是養魚也好、種植也好，土地是不是有重金屬、放射或其他問題，管控做得好，才有好的食材，再經過好的製造流程與最後的物流，交到每個家庭裡面的消費者手上，照顧國人健康。

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