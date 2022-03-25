不明傳播鏈增變7條！「基隆警、樹林科技廠」雙燒　米迪幼兒園結案

▲基隆也爆病例！3/25待釐清其他個案確診關聯。（圖／指揮中心提供）



記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（25）日公布新增14例本土個案，分布於新北、基隆，也讓本土不明傳播鏈增加3條。指揮官陳時中表示，目前待釐清傳染源除了基隆警察外，還有樹林科技廠移工與中和工廠作業員，而累計34人染疫的米迪幼兒園群聚則與今日結案。

指揮中心今公布待釐清傳播鏈中，除了新增3案外，尚有和平醫院護理師一家四口、新北深坑陪病者、高雄化工廠與嘉義婚宴群聚，累積7條傳播鏈待釐清。

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陳時中表示，高雄前鎮化工廠感染規模大，加上感染源不明，為目前須留意傳播鏈，目前高雄市衛生局已完成第一圈與第二圈社區採檢，目前看起來屬於可控範圍。新北深坑陪病者Ct值高，匡列7名家人採檢已有6人陰性、1人檢驗中，研判對社區無威脅性。

至於和平醫院護理師群聚，陳時中表示，目前已完成全院採檢，極有可能是遭馬來西亞境外移入個案傳染，但仍有待進一步基因定序釐清感染源。

依據指揮中心公布資訊，和平醫院護理師上大夜班期間有遇過2名落地採檢確診個案，其中一例馬來西亞個案，Ct值僅14，目前研判被馬來西亞個案傳染可能性最高，還要進一步比對，而目前總共782位工作人員加上外包員工都是陰性。