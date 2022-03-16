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審福食扯「疫情死800人」　顏若芳斥鄭麗文：消費死者太誇張

▲▼陳時中出席立法院衛環委員會，國民黨團發動動員在主席台杯葛，強調必須先公聽再審查。（圖／記者湯興漢攝）

▲陳時中出席立法院衛環委員會，國民黨團發動動員在主席台杯葛，強調必須先公聽再審查。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院社福、經濟委員會聯席會議16日爆發激烈衝突，衛福部長陳時中不滿國民黨立委鄭麗文消費再提疫情死了800人，起身怒斥不實指控。對此，民進黨議員參選人顏若芳表示，明明在討論福島食品進口，鄭麗文卻扯到因疫過世的800多位死者，我看過國民黨大大小小無下限的博眼球戲碼，但消費死者真的是太誇張、太過分。

立法院16日召開社福衛環、經濟等聯席會議，審查「輸入日本特並食品應檢附輻射檢測證明」相關法案，遭國民黨立委霸佔主席台杯葛，立委鄭麗文更包圍衛福部長陳時中大喊「去年疫情都死了800多人，今年還開放福食」，陳時中聽聞後憤而起身，直言「這是不實的指控」、「麥牽拖！」雙方吵到臉紅脖子粗，陳時中也頻頻調整因激動往下滑的口罩。

顏若芳表示，國民黨最近為了保護蔣萬安公子不要再被欺負，想要量身定做「反質詢」入法的「萬安條款」，結果同黨立委今天又在瘋？今天的立法院衛環委員會明明在討論福島食品進口，鄭麗文委員又牽扯到我國因疫過世的800多位死者，我看過國民黨大大小小無下限的博眼球戲碼，但消費死者真的是太誇張、太過分。

顏若芳說，指揮中心、第一線防疫人員競競業業、日夜為疫情打拼國人都有目共睹，國民黨卻一天到晚煽動恐慌，無視台灣傲視世界的防疫成績，到底是多見不得台灣好？

顏若芳表示，反質詢如果被國民黨這樣無理要求而入法，那不就是每個官員都要接受你們的不實指控、都要配合國民黨做秀？卻不能為政策、為自己辯護，這樣對嗎！？

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