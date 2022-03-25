Omicron中重度個案+1！他打「AAB」遭突破　負壓隔離病房治療中

記者嚴云岑／台北報導

指揮中心公布一周基因定序結果，全感染Omicron，其中66例為境外個案，本土則有16例，目前國內累積1291例Omicron，其中417例本土、817例境外移入。醫療應變組副組長羅一鈞表示，本週新增1例境外移入中重度個案，為70多歲男性，有糖尿病與高血壓病史，曾接種2劑AZ與1劑BNT疫苗仍遭突破。

羅一鈞說，境外移入Omicron病例以東南亞居多，歐洲與美洲個案也有回升趨勢，可能與BA.2在其他區域流行有關。而國際疫情尚無降溫，除了東南亞外，其他來源國風險也要注意。

目前境外移入Omicron個案累計874例，以20~30歲境外生、商務客居大宗。本週新增的中重度個案距離打滿3劑疫苗已逾4個月，3月上旬入境，居檢第5天出現輕微咳嗽症狀，快篩陽性就醫確診，Ct值12.2，血氧飽和度低於94%，胸部X光顯示為右下肺炎，住院使用瑞德西韋治療後病況穩定，目前在負壓隔離病房觀察中。

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羅一鈞提到，這是第二起打過三劑疫苗仍遭突破的中重度個案，但都是中度肺炎，沒有進到加護病房，顯示疫苗仍有保護效力。而本週本土Omicron無新增中重度以上個案，1月以來累積3名中重度，其中1名死亡；境外則有5例中重度個案，無人死亡。

▲指揮中心公布最新一周境外基因定序。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心公布本土病例分析。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心公布Omicron境外移入分析。（圖／指揮中心提供）