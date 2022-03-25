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看演出還能問事占卜！占星夢境120分鐘沈浸式體驗　百種開放結局

▲《99%夢境測驗》打造120分鐘沈浸式體驗。（影／尼可樂表演藝術）

記者林育綾／綜合報導

打破演員與觀眾的界線，結合了大眾聊天話題最愛的占星、星座，還有香氛、調酒、旅店以及與MR科技體驗，打造120分鐘沈浸式體驗，透過不同的心理測驗結果，讓觀眾穿梭在各個房間，不只能身歷其境地看演出、聽音樂，還能聊占星、問事占卜，也將針對每位觀眾的個人經歷，創造出百種以上、專屬每人個性化的開放結局。

▲▼《99%夢境測驗》打造120分鐘沈浸式體驗。（圖／記者林育綾攝）

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▲《99%夢境測驗》打造120分鐘沈浸式體驗。（圖／尼可樂表演藝術）

尼可樂表演藝術推出全新製作之沉浸式體驗《99%夢境測驗》，結合了星座、香氣設計、調酒、高質感設計旅店與MR科技體驗，製作出120分鐘的深度臨場夢境沉浸，透過不同的心理測驗結果，讓觀眾穿梭在各個房間，打破演員與觀眾之間的界線。每一位觀眾、每一題測驗的回答、遇見的人、聽到的聲音、看到的景色、嗅聞的香氣，都是由於一開始的心理測驗，也就是每位入場觀眾過往的人生記憶所影響。

▲▼《99%夢境測驗》打造120分鐘沈浸式體驗。（圖／記者林育綾攝）

▲題目的測驗結果、每個人的生日和星座，都關係到將進入的特定房間、看見哪些故事。（圖／尼可樂表演藝術）

▲▼《99%夢境測驗》打造120分鐘沈浸式體驗。（圖／記者林育綾攝）

▲觀眾不只能身歷其境地看演出、聽音樂、喝調酒、聞香氣、聊占星、問事占卜。（圖／尼可樂表演藝術）

而屬於每位觀眾的最後結局將會是什麼？當成為「夢境測試員」的那一刻起，演出隨即展開，題目的測驗結果、每個人的生日和星座，都關係到將進入的特定房間、看見哪些故事。3杯特調、4種香氣、12個角色、12星座、十數個房間、不一樣的夢境，無限多的可能性，打破坐著看劇的既定印象。

這場沈浸式體驗受到文化內容策進院的支持，還有南港老爺行旅、資策會數位教育研究所、台灣愛普生科技股份有限公司（Epson）、INDULGE BISTRO實驗創新餐酒館、拾心香研的協助，導入目前最新的MR科技體驗，讓觀眾可以獨自探索立體空間，且在老爺行旅客房內體驗MR虛實整合的未來5G科技型態。

▲▼《99%夢境測驗》打造120分鐘沈浸式體驗。（圖／尼可樂表演藝術）

▲《99%夢境測驗》打造120分鐘沈浸式體驗。（圖／尼可樂表演藝術）

觀眾不只能身歷其境地看演出、聽音樂、喝調酒、聞香氣、聊占星、問事占卜，更深度探索自己潛意識的夢境世界，也因為每人不同的經歷，創造出百種可能，而有了專屬每位觀眾個性化的開放結局，是一場全新打造的戲劇演出。

演出現場更邀請到占星專欄作家與講師「愛卡•愛占星」創辦人愛卡老師，提供個人星盤解析體驗，為觀眾帶來占星的療癒指引力量。《99.9% 夢境測驗》將於4/13至4/30，每周三至周日於南港老爺行旅演出。

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