　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

重擊1歲女嬰頭部害嚴重骨折亡　保母1原因躲過無期徒刑

記者黃翊婷／綜合報導

邱姓夫妻2018年將1歲多愛女小虎妹（化名）委託曾姓保母照顧，沒想到某日孩子突然昏迷，送醫後發現頭部嚴重外傷骨折，經手術急救仍因傷重宣告不治。曾女一審被依傷害致死罪判處8年有期徒刑，家屬認為刑期太輕並提出上訴；案件來到台中高分院，法官認為曾女犯行嚴重，但考慮到她先前沒有任何犯罪紀錄，改依成年人故意對兒童犯傷害致死罪判處9年6個月，並未判處無期徒刑，全案仍可上訴。

▲▼女嬰受託保母照顧竟頭部外傷死亡，曾姓保母判8年。（圖／邱先生提供，翻攝當事人臉書）

▲小虎妹頭部嚴重骨折死亡，邱姓夫妻氣得對曾姓保母提告。（圖／邱先生提供、翻攝當事人臉書）

判決書指出，曾女原本是幼兒園老師，結婚生子後因為要在家照顧小孩，於是考取保母執照，並在租屋處兼當保母，2018年2月間她受到邱姓夫妻委託擔任日間保母，照顧當時才4個月大的小虎妹。

邱父與妻子都很信任曾女，2018年12月28日下午3時許接到曾女打來的電話，說女兒好像突然昏倒，他趕緊開車趕到保母家，從曾女手中接下昏迷不醒卻包得緊緊的女兒，隨即驅車趕往醫院。經過醫院檢查，小虎妹有嚴重頭部外傷、顱骨骨折及顱內出血等傷勢，雖然緊急開刀並住進加護病房治療，但還是在2019年1月21日深夜因傷重宣告不治。

邱姓夫妻氣得對曾女提告傷害致死，檢察官則用殺人罪聲押，偵結時改依傷害致死罪嫌起訴。曾女在法庭上不否認曾受託照顧小虎妹、當天下午小虎妹送醫、之後傷重不治等事，但否認傷害孩子，堅持那些傷勢並非由她造成，她也不知道孩子為何會受傷，之後又說孩子在事發前幾天曾與她的兒子頭撞頭。

▲▼女嬰受託保母照顧竟頭部外傷死亡，曾姓保母判8年。（圖／邱先生提供）

▲小虎妹十分可愛，平時極受家人疼愛。（圖／邱先生提供，下同）

中山醫學大學附設醫院3名醫師出庭證稱，小虎妹當時右側有腦水腫及硬腦膜下出血，頭骨頂骨有線性骨折，左後枕骨有骨折錯位狀況，肯定是外力造成；台大醫院鑑定報告也指出，小虎妹頭部傷害為外力造成，至少有3次用力撞擊，包括頭部前額、頂部與枕部，推測發生時間約在事發當天早上8、9時。

▲▼女嬰受託保母照顧竟頭部外傷死亡，曾姓保母判8年。（圖／邱先生提供）

▲小虎妹顱骨多處骨折錯位。

一審法官認為，曾女領有合格保母執照，明知若大力撞擊孩子頭部或劇烈搖晃，產生的傷害可能導致死亡，仍以不詳方式重擊小虎妹頭部並劇烈搖晃，最終導致重傷死亡，犯後也未坦承犯行，難認有悔悟之意，於是依傷害致死罪判處8年有期徒刑。

不過，曾姓夫妻認為一審裁罰太輕，隨即提出上訴，希望能為女兒討回公道。案件來到台中高分院，合議庭考量到曾女至今仍未就民事部分和解或賠償，檢察官上訴主張原判決量刑過輕應為有理由，而曾姓夫妻請求依成年人故意對兒童犯傷害致死罪，判處保母最重法定本刑無期徒刑，但考慮到她先前沒有任何犯罪紀錄，最終裁定撤銷原判決，改判9年6個月有期徒刑，全案仍可上訴。

▼曾女（左一）出庭時堅持沒有傷害小虎妹。（圖／ETtoday資料照）

▲▼女嬰受託保母照顧竟頭部外傷死亡，曾姓保母判8年。（圖／記者李忠憲攝）

►懶人必備「洗鞋神器」超狂！

ET快訊
台中女遭性侵墜樓輕生！　他慘被前男友多人私刑滿臉血
快訊／領航猿宣布顏行書代理總教練　鄭志龍閃辭獲准
僅5國家投反對票！　聯合國壓倒性決議「援助烏克蘭」
快訊／基隆本土+2！　第一分局警確診
快訊／墜機第二部黑盒子找到了！　事故起因將還原
快訊／新北本土+10例！　緊急大清消
胡亦嘉追妻！被挖出「辦公室愛的迫降」　婚宴辦在下個月
幕後／特戰兵投書嗆小英　背後真正原因曝光
iPhone可用租的！　蘋果將推新服務
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

油漆工見制服就興奮　暗巷性侵少女...還淫問：要不要在一起

戀上3寶人妻「捧錢討歡心」　最慘小王被告討百萬結局曝

台南市麻豆堆高機翻覆　駕駛壓車底10分鐘...送醫搶救仍不治

性侵害傳播妹害輕生亡！男遭私刑滿臉血　他說法疑點太多被羈押

17人攀能高安東軍山協作失聯　家屬質疑遭登山隊丟包

造形獨特價格高　檢警聯合逮山老鼠查扣26株盜挖七里香

剪刀猛刺背3下不算殺人未遂　法官改依傷害罪輕判6月理由曝

台3線阿婆灣3年10死366傷　警加強取締...去「死亡公路」惡名

驚悚影片曝！女騎士遭酒駕男「高速追撞拖地亡」　車體嚴重變形

童仲彥詐助理費判囚3年10月確定　聲請今天到宜蘭監獄服刑

林心如邀林志穎《華燈》「牛郎店上班」　他脫口「Sugar寶寶是什麼」被抓包沒看劇XD

斯亞控遭《大熱門》霸凌「撞臉當遊戲」　澄清和小A辣關係好…直喊：我就是我！

一路順風！兄弟兵役抽籤　中獎「海軍陸戰隊」友笑翻

杜汶澤鴨血盲吃隱藏攝影機　才打完85分...本尊就在後面！

法國人猜台灣生活小物用處　奶奶們見按摩器全都想歪XD

侯佩岑捲風波自嘲「我有招黑體質」　談李靚蕾離婚：希望他們能好好的

強震狂晃！汪躲角落趴棉被　媽心疼：好想衝回家抱抱妳

騎士遭闖紅燈廂型車猛撞亡　大夜便當來不及吃灑落一地

連千毅被爆「3台超跑都租的」怒了　PO截圖公開收入：不得不佩服我

橘貓廁所出來屁股「卡一顆」　用力一夾...被掉出來便便嚇屎

油漆工見制服就興奮　暗巷性侵少女...還淫問：要不要在一起

戀上3寶人妻「捧錢討歡心」　最慘小王被告討百萬結局曝

台南市麻豆堆高機翻覆　駕駛壓車底10分鐘...送醫搶救仍不治

性侵害傳播妹害輕生亡！男遭私刑滿臉血　他說法疑點太多被羈押

17人攀能高安東軍山協作失聯　家屬質疑遭登山隊丟包

造形獨特價格高　檢警聯合逮山老鼠查扣26株盜挖七里香

剪刀猛刺背3下不算殺人未遂　法官改依傷害罪輕判6月理由曝

台3線阿婆灣3年10死366傷　警加強取締...去「死亡公路」惡名

驚悚影片曝！女騎士遭酒駕男「高速追撞拖地亡」　車體嚴重變形

童仲彥詐助理費判囚3年10月確定　聲請今天到宜蘭監獄服刑

周迅機場私服超真實！素顏狀態「大外套配休閒褲」網讚：做自己

超商咖啡變更好喝了！全新配方升級　限時「全品項第2杯7折」爽喝

12俄軍官拒絕作戰！「以為是軍演」卻被派到烏克蘭　抗命慘遭開除

又一家飯店回歸！台北趣淘漫旅「5／8起接一般客」屬虎折200元房價

具俊曄住進大S豪宅…汪小菲清晨首出聲！「低調2動作」網秒懂：各自安好

韓女入台飯店隔離嚴重過敏到「快掛」　台師大遭批搞國際歧視

正妹遊戲師陪玩年薪破300萬　客戶一口氣存20萬想跟她玩

凡妮莎宣布與Nike重新合作　繼續推出Kobe經典鞋款和球衣

史上最賣座音樂劇《鐘樓怪人》加場屏東 縣民享最低價500元

直擊／挺18歲公民權　近百高中生靜坐籲立委「別當歷史罪人」

台中妹像癡漢一直看妹妹頭女警　原來是女模級警花

社會熱門新聞

表特女神「涉背信」50萬交保　街口美女董娘起底

他殺「2妻3子」共8人卻連逃5死刑　唯一倖存妻怨：政府沒效

台中女騎士遭撞噴「頭破血流亡」！

即／台中女騎士被撞命危　惡劣小客車肇逃

撞擊影片曝！女遭酒駕男「撞噴數公尺」亡

大學生情侶當車手　經手2千萬元想靠警察黑吃黑

1男林森北路大樓遭砍　緊急送醫搶救

特斯拉太威！貨車撞到它整台翻了

街口基金狠削9000萬　胡亦嘉1000萬、美女嫩妻50萬交保

即／台中某國中男生墜樓不治

即／台北萬豪酒店前槍響！賓利豪車遭轟擊

高雄女確診者最新足跡曝　曾到屏東生鮮超市

即／台南驚傳堆高機翻覆！　駕駛送醫命危

悲送亡父！戴寧「戴手銬、腳鐐」跪趴靈堂痛哭

更多熱門

相關新聞

勸架不成一拳打死遊民　男遭判7年2月

勸架不成一拳打死遊民　男遭判7年2月

台北一名黃姓男子2019年時因朋友與胡姓遊民發生爭執，上前意圖勸架，未料事後黃男竟強推胡男，並朝他臉上揮拳，造成胡男最後因頭部直接撞擊地面而傷重不治。一審，法院依傷害致死罪判處黃男有期徒刑7年2月，黃男不服，上訴二審；高等法院審理後，駁回黃男上訴，維持原判。

中風婦浴缸遭燙死　女兒：我要懲罰她

中風婦浴缸遭燙死　女兒：我要懲罰她

「偷電纜線」夫遭打死妻重傷　「抓贓衝鋒隊」成員遭起訴

「偷電纜線」夫遭打死妻重傷　「抓贓衝鋒隊」成員遭起訴

火爆男跨坐攤販身上揮拳　打死人下場曝

火爆男跨坐攤販身上揮拳　打死人下場曝

行車糾紛出人命　32歲男「20秒」打死67歲阿伯

行車糾紛出人命　32歲男「20秒」打死67歲阿伯

關鍵字：

傷害致死台中高分院

讀者迴響

熱門新聞

快訊／烏俄戰爭結束時間點曝光

富二代淡出N年！「棒棒堂男孩→大老闆」現身Lollipop聚會

掌握流量密碼！高雄人妻「床上實照租屋」爆紅　本尊回應了

具俊曄見大S首發文　解答20年前1事

男性口服避孕藥要來了！成功率99％

女被比特犬攻擊　雙臂肉被啃光只剩肩膀

長榮、陽明股價大跌　現在該不該買？專家告訴你

7-11悄開賣「童年最愛」　網：比夜市的好吃

快訊／樹林科技廠移工爆10例確診　新北下午記者會說明

年齡大就不愛吃　眾人點名2美食

19歲兒交女友　媽幫200片保險套「來不及了」

準公婆嗆「長子要在家裡」　她年薪90萬：還結婚嗎

坤達40歲近照「根本像20歲！」　柯佳嬿吃味回應

22歲女直播主墜機！遺物尋獲一張殘破手寫紙條

鬼金棒遭1星負評！老闆一看狂讚：有才

更多

最夯影音

更多
林心如邀林志穎《華燈》「牛郎店上班」　他脫口「Sugar寶寶是什麼」被抓包沒看劇XD

林心如邀林志穎《華燈》「牛郎店上班」　他脫口「Sugar寶寶是什麼」被抓包沒看劇XD
斯亞控遭《大熱門》霸凌「撞臉當遊戲」　澄清和小A辣關係好…直喊：我就是我！

斯亞控遭《大熱門》霸凌「撞臉當遊戲」　澄清和小A辣關係好…直喊：我就是我！

一路順風！兄弟兵役抽籤　中獎「海軍陸戰隊」友笑翻

一路順風！兄弟兵役抽籤　中獎「海軍陸戰隊」友笑翻

杜汶澤鴨血盲吃隱藏攝影機　才打完85分...本尊就在後面！

杜汶澤鴨血盲吃隱藏攝影機　才打完85分...本尊就在後面！

法國人猜台灣生活小物用處　奶奶們見按摩器全都想歪XD

法國人猜台灣生活小物用處　奶奶們見按摩器全都想歪XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面