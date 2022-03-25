重擊1歲女嬰頭部害嚴重骨折亡　保母1原因躲過無期徒刑

記者黃翊婷／綜合報導

邱姓夫妻2018年將1歲多愛女小虎妹（化名）委託曾姓保母照顧，沒想到某日孩子突然昏迷，送醫後發現頭部嚴重外傷骨折，經手術急救仍因傷重宣告不治。曾女一審被依傷害致死罪判處8年有期徒刑，家屬認為刑期太輕並提出上訴；案件來到台中高分院，法官認為曾女犯行嚴重，但考慮到她先前沒有任何犯罪紀錄，改依成年人故意對兒童犯傷害致死罪判處9年6個月，並未判處無期徒刑，全案仍可上訴。

▲小虎妹頭部嚴重骨折死亡，邱姓夫妻氣得對曾姓保母提告。（圖／邱先生提供、翻攝當事人臉書）

判決書指出，曾女原本是幼兒園老師，結婚生子後因為要在家照顧小孩，於是考取保母執照，並在租屋處兼當保母，2018年2月間她受到邱姓夫妻委託擔任日間保母，照顧當時才4個月大的小虎妹。

邱父與妻子都很信任曾女，2018年12月28日下午3時許接到曾女打來的電話，說女兒好像突然昏倒，他趕緊開車趕到保母家，從曾女手中接下昏迷不醒卻包得緊緊的女兒，隨即驅車趕往醫院。經過醫院檢查，小虎妹有嚴重頭部外傷、顱骨骨折及顱內出血等傷勢，雖然緊急開刀並住進加護病房治療，但還是在2019年1月21日深夜因傷重宣告不治。

邱姓夫妻氣得對曾女提告傷害致死，檢察官則用殺人罪聲押，偵結時改依傷害致死罪嫌起訴。曾女在法庭上不否認曾受託照顧小虎妹、當天下午小虎妹送醫、之後傷重不治等事，但否認傷害孩子，堅持那些傷勢並非由她造成，她也不知道孩子為何會受傷，之後又說孩子在事發前幾天曾與她的兒子頭撞頭。

▲小虎妹十分可愛，平時極受家人疼愛。（圖／邱先生提供，下同）

中山醫學大學附設醫院3名醫師出庭證稱，小虎妹當時右側有腦水腫及硬腦膜下出血，頭骨頂骨有線性骨折，左後枕骨有骨折錯位狀況，肯定是外力造成；台大醫院鑑定報告也指出，小虎妹頭部傷害為外力造成，至少有3次用力撞擊，包括頭部前額、頂部與枕部，推測發生時間約在事發當天早上8、9時。

▲小虎妹顱骨多處骨折錯位。

一審法官認為，曾女領有合格保母執照，明知若大力撞擊孩子頭部或劇烈搖晃，產生的傷害可能導致死亡，仍以不詳方式重擊小虎妹頭部並劇烈搖晃，最終導致重傷死亡，犯後也未坦承犯行，難認有悔悟之意，於是依傷害致死罪判處8年有期徒刑。

不過，曾姓夫妻認為一審裁罰太輕，隨即提出上訴，希望能為女兒討回公道。案件來到台中高分院，合議庭考量到曾女至今仍未就民事部分和解或賠償，檢察官上訴主張原判決量刑過輕應為有理由，而曾姓夫妻請求依成年人故意對兒童犯傷害致死罪，判處保母最重法定本刑無期徒刑，但考慮到她先前沒有任何犯罪紀錄，最終裁定撤銷原判決，改判9年6個月有期徒刑，全案仍可上訴。

▼曾女（左一）出庭時堅持沒有傷害小虎妹。（圖／ETtoday資料照）