最貴的貴金屬！製毒案查扣3小塊鈀金　高價355萬元拍出

▲▼執行署首度拍賣罕見貴金屬鈀金 。（圖／執行署嘉義分署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

行政執行署嘉義分署受雲林地方檢察署囑託，24日上午代為拍賣林姓及胡姓因毒品案被沒收的三塊鈀金塊，以及鈀金尾渣一袋，民眾踴躍競標，最後全部以355萬元高價拍定賣出（拍定人另須支付鑑定費用6萬7千元），拍定價比底價300萬元多了55萬元。



該案是由雲林地方檢察署辦理毒品案件裁判沒收物品執行，即委由嘉義分署進行變價程序。罕見拍賣標的物鈀金，一度擔心民眾因不熟悉且價格高昂而卻步，嘉義分署除事前宣傳外，同時通知各地貴金屬買賣相關同業公會轉知會員，以吸引可能買主前來應買。

沒想到今天卻因登記競買民眾踴躍，為落實防疫規定拉大民眾間隔，一度將拍賣處所更改在大會議室進行拍賣。拍賣現場拍賣官洪國棠行政執行官一起標就引發民眾喊價出價，後再經拍賣官當場鼓吹後，熱烈喊價聲此起彼落後，首度法拍最貴金屬最後鈀金以高於底價55萬元拍定。

雲林地檢署2014年偵辦毒品案件，查扣一批胡姓、林姓男子用於催化煉製毒品的原料氯化鈀，今天進行拍賣，行政執行署嘉義分署主任行政執行官穆治平表示，鈀金除比鉑金還稀有，硬度更高，烏克蘭更是全球重要的鈀金產地之一，最近烏俄戰爭因此價格節節攀升，而此次拍出的價格，高於底標300萬元，拍出的價金將沒入國庫。

嘉義分署與轄區嘉義、雲林地方檢察署聯繫通力合作，數度將受託變價之犯罪扣押物迅速進行拍賣。除了減輕執法機關保管困擾及犯罪嫌疑人不必要的損害外，更為公部門協力執法及有效提升沒收成效開創新局。