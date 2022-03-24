明華園總團「步月火燒」屏市千禧公演　屏警籲配合交通疏導措施

▲屏東警分局規劃「步月火燒」交通管制措施 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府為慶祝六堆300年，與明華園總團合作，於3月26日19時至21時，在屏東千禧公園，重現六堆客家義勇軍抵抗日軍之首戰地點「步月樓」以及最後一戰「火燒庄」的「步月‧火燒」大型舞台戲劇表演，配合這項活動，25、26日於千禧公園人行道另有市集活動，恐將吸引大量人潮車流湧入，屏東警分局已規劃好交通疏導勤務，籲請民眾配合。

警方這項管制措施如下：一、25、26日廣東路段從456巷至建豐路口的汽車停車格全時段禁止ㄧ般民眾使用。

二、26日正式公演時，視現場人潮對廣東路456巷口至建豐路口進行車輛進出管制，以維護民眾安全。

三週邊汽車停車場計有：屏東總圖停車場、自由路外停車場、明正國中停車場、陸興高中停車場、忠孝國小停車場、衛生局停車場等處，請駕駛汽車的民眾妥善運用。

四、舞台週邊設有焰火管制區，請民眾配合切勿擅闖，避免危險。

五、活動會場請遵守相關防疫規範，全程配戴口罩、於用餐區飲食及保持社交距離等。

屏東警分局分局長黃國源表示，外縣市民眾請善用大眾交通工具，並配合警察同仁的管制與疏導；因人潮較多，除了注意隨身物品妥適保管，減少宵小覬覦之外，相關防疫規範亦需確實遵守，確保活動圓滿順利平安落幕。