Novavax台灣買到了！「5大廠牌疫苗」懶人包一圖秒看懂

▲部長陳時中證實台灣採購200萬劑NOVAVAX疫苗。（圖／路透）

記者李佳蓉／整理報導

衛福部長陳時中今（24）早受訪證實，近日COVAX有與我方聯絡，也確實從該管道購買總計200萬劑Novavax疫苗，但第一批會來多少、時間都尚未確定。好消息是，國內可望有第5種新冠疫苗可供接種，然而與過去4廠牌疫苗相比，保護力多少、又有何副作用？《東森新媒體ETtoday》也整理出懶人包，讓讀者一次掌握相關資訊。

疫苗廠Novavax研發的新冠疫苗先前已獲得WHO認證，列為緊急使用清單。而衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎透露，台灣已向世衛組織訂購一批貨，說不定有機會進，不過後續還是要經過食藥署通過緊急授權。

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▲一張圖帶你看懂5款新冠疫苗保護力、副作用。（圖／記者李佳蓉製，點圖可放大）

台灣5款新冠疫苗保護力、副作用比較：

●Novavax

與台灣高端疫苗同屬「蛋白質次單位疫苗」的新冠疫苗Novavax在美國、墨西哥進行第三階段試驗，實驗期間病毒變種經歷Alpha、Beta和Delta，疫苗不論對輕症、中症或重症的防護率均高達90％。WHO專家小組建議疫苗施打對象為18歲以上人士，儘管實驗中65歲以上對象數據有限，因為該年齡層較少人士參與，但考量數據指數對該年齡層為可接受的安全範圍，因此建議65歲以上民眾仍可以接種。

據了解，Novavax兩劑新冠疫苗對12～17歲青少年的防護效果超過80％，且無心肌炎相關個案，預計將在今年第一季向全球監管機關提交EUA，申請用於青少年族群。

WHO指出，Novavax疫苗需接種2劑，間隔為至少3週至4週。此外，疫苗儲存溫度為攝氏2度至8度，相較其他需要超低溫儲存和運送的mRNA疫苗，其在難取得超低溫儲存設備的地區具有相對優勢。

至於接種Novavax常見的副作用，包含注射部位疼痛、疲倦、頭痛、肌肉痠痛或關節痛。而打第二劑的不適感會比第一劑強烈，不過整體而言，副作用屬於短暫且溫和。

●牛津AZ

牛津AZ疫苗是由英國、瑞典研發，種類為腺病毒載體，施打劑量共2劑，接種間隔28天，打完保護力約70％，優點是容易進入細胞，可儲存於一般冰箱，運送、保存相對方便。

副作用則是注射部位腫痛、疲倦、痠痛、發燒或發冷，一般於接種後數日內均可緩解，但曾出現嚴重凝血症狀。英格蘭公共衛生署10日曾發表一份最新分析，內容提到，施打1劑AZ疫苗就可減少80％的染疫死亡風險。另外根據阿斯特捷利康（AstraZeneca）公司試驗數據表示，這款疫苗對65歲以上的族群同樣有效。

▲國內截至24日第一劑施打率83.33%、追加劑接種率48.63%。（示意圖／記者李毓康攝）

●莫德納疫苗

莫德納疫苗是由美國研發，種類為mRNA，施打劑量共2劑，接種間隔28天，打完之後的保護力約94.1％，副作用為注射部位疼痛、頭痛、肌肉痛、關節痛、畏寒、發燒，不過，由於研發製造快，所以適合緊急疫情。

但莫德納疫苗保存條件較為嚴苛，根據疾管署網站顯示，莫德納疫苗必須保存於攝氏負15度至負25度的冷凍環境，若轉至2至8度的冷藏設備儲存，則要在30天內使用完畢。

雖然莫德納疫苗保護力較高，適用於18歲以上族群，但接種後出現不良反應事件的頻率也比較高，例如接種部位出現紅斑、蕁麻疹，罕見個案則曾出現臉部麻痺或腫脹等症狀。

●輝瑞BNT疫苗

輝瑞BNT疫苗是由美國、德國研發，種類為mRNA，施打劑量共2劑，打完之後的保護力約95％，副作用為注射部位痠痛、頭痛、疲倦、發燒，不適合孕婦、16歲以下、有嚴重過敏史的人施打，但優點是研發製造快速，同樣適合緊急疫情。

然而，輝瑞BNT疫苗保存期限較短，只有6個月，且原本的儲存條件為攝氏零下80至60度的超低溫環境，直到今年2月美國食品暨藥物管理局（FDA）才宣布放寬條件，允許疫苗存放在攝氏2至8度的冷藏庫，但存放最長期效僅1個月。

另外，依據伯明罕大學（University of Birmingham）的研究，年長者若是施打輝瑞BNT疫苗，兩劑間隔由3週拉長至12週，抗體反應峰值會顯著增強，比間隔3週施打的族群增加3.5倍，不過，現階段仍不宜針對間隔幾週施打效果最好來下定論。

▲高端疫苗副作用輕微，一般在接種後7天內可緩解。（圖／路透）

●高端疫苗

根據疾管署資料，高端新冠肺炎疫苗是含SARS-CoV-2重組棘蛋白的疫苗之蛋白質次單元疫苗，適用接種年齡為20歲以上，接種劑量為0.5 mL，接種劑次為2劑，間隔28天。

接種後可能發生反應大多是出現接種部位疼痛、紅腫，可適度冰敷，勿揉抓接種部位。常見的不良反應：痠痛全身無力、肌肉痛、頭痛、腹瀉、注射部位腫脹硬結、噁心嘔吐、發燒等，症狀通常呈現輕度或中等強度，大部分會於接種後7天緩解或消失。罕見不良反應（發生率小於千分之一）：顏面神經麻痺、眼壓過高。