　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

Novavax台灣買到了！「5大廠牌疫苗」懶人包一圖秒看懂

▲▼Novavax新冠疫苗。（圖／路透）

▲部長陳時中證實台灣採購200萬劑NOVAVAX疫苗。（圖／路透）

記者李佳蓉／整理報導

衛福部長陳時中今（24）早受訪證實，近日COVAX有與我方聯絡，也確實從該管道購買總計200萬劑Novavax疫苗，但第一批會來多少、時間都尚未確定。好消息是，國內可望有第5種新冠疫苗可供接種，然而與過去4廠牌疫苗相比，保護力多少、又有何副作用？《東森新媒體ETtoday》也整理出懶人包，讓讀者一次掌握相關資訊。

疫苗廠Novavax研發的新冠疫苗先前已獲得WHO認證，列為緊急使用清單。而衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎透露，台灣已向世衛組織訂購一批貨，說不定有機會進，不過後續還是要經過食藥署通過緊急授權。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Novavax台灣買到了！「5大廠牌疫苗」懶人包一圖秒看。（圖／記者李佳蓉製）

▲一張圖帶你看懂5款新冠疫苗保護力、副作用。（圖／記者李佳蓉製，點圖可放大

台灣5款新冠疫苗保護力、副作用比較：

●Novavax

與台灣高端疫苗同屬「蛋白質次單位疫苗」的新冠疫苗Novavax在美國、墨西哥進行第三階段試驗，實驗期間病毒變種經歷Alpha、Beta和Delta，疫苗不論對輕症、中症或重症的防護率均高達90％。WHO專家小組建議疫苗施打對象為18歲以上人士，儘管實驗中65歲以上對象數據有限，因為該年齡層較少人士參與，但考量數據指數對該年齡層為可接受的安全範圍，因此建議65歲以上民眾仍可以接種。

據了解，Novavax兩劑新冠疫苗對12～17歲青少年的防護效果超過80％，且無心肌炎相關個案，預計將在今年第一季向全球監管機關提交EUA，申請用於青少年族群。

WHO指出，Novavax疫苗需接種2劑，間隔為至少3週至4週。此外，疫苗儲存溫度為攝氏2度至8度，相較其他需要超低溫儲存和運送的mRNA疫苗，其在難取得超低溫儲存設備的地區具有相對優勢。

至於接種Novavax常見的副作用，包含注射部位疼痛、疲倦、頭痛、肌肉痠痛或關節痛。而打第二劑的不適感會比第一劑強烈，不過整體而言，副作用屬於短暫且溫和。

●牛津AZ

牛津AZ疫苗是由英國、瑞典研發，種類為腺病毒載體，施打劑量共2劑，接種間隔28天，打完保護力約70％，優點是容易進入細胞，可儲存於一般冰箱，運送、保存相對方便。

副作用則是注射部位腫痛、疲倦、痠痛、發燒或發冷，一般於接種後數日內均可緩解，但曾出現嚴重凝血症狀。英格蘭公共衛生署10日曾發表一份最新分析，內容提到，施打1劑AZ疫苗就可減少80％的染疫死亡風險。另外根據阿斯特捷利康（AstraZeneca）公司試驗數據表示，這款疫苗對65歲以上的族群同樣有效。

▲▼高端疫苗,台北長庚醫院團隊,台北田徑場疫苗注射站,疫苗接種,施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,國產疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,EUA緊急授權,免疫橋接,中和抗體,保護效力,次蛋白疫苗。（圖／記者李毓康攝）

▲國內截至24日第一劑施打率83.33%、追加劑接種率48.63%。（示意圖／記者李毓康攝）

●莫德納疫苗

莫德納疫苗是由美國研發，種類為mRNA，施打劑量共2劑，接種間隔28天，打完之後的保護力約94.1％，副作用為注射部位疼痛、頭痛、肌肉痛、關節痛、畏寒、發燒，不過，由於研發製造快，所以適合緊急疫情。

但莫德納疫苗保存條件較為嚴苛，根據疾管署網站顯示，莫德納疫苗必須保存於攝氏負15度至負25度的冷凍環境，若轉至2至8度的冷藏設備儲存，則要在30天內使用完畢。

雖然莫德納疫苗保護力較高，適用於18歲以上族群，但接種後出現不良反應事件的頻率也比較高，例如接種部位出現紅斑、蕁麻疹，罕見個案則曾出現臉部麻痺或腫脹等症狀。

●輝瑞BNT疫苗

輝瑞BNT疫苗是由美國、德國研發，種類為mRNA，施打劑量共2劑，打完之後的保護力約95％，副作用為注射部位痠痛、頭痛、疲倦、發燒，不適合孕婦、16歲以下、有嚴重過敏史的人施打，但優點是研發製造快速，同樣適合緊急疫情。

然而，輝瑞BNT疫苗保存期限較短，只有6個月，且原本的儲存條件為攝氏零下80至60度的超低溫環境，直到今年2月美國食品暨藥物管理局（FDA）才宣布放寬條件，允許疫苗存放在攝氏2至8度的冷藏庫，但存放最長期效僅1個月。

另外，依據伯明罕大學（University of Birmingham）的研究，年長者若是施打輝瑞BNT疫苗，兩劑間隔由3週拉長至12週，抗體反應峰值會顯著增強，比間隔3週施打的族群增加3.5倍，不過，現階段仍不宜針對間隔幾週施打效果最好來下定論。

▲▼高端疫苗、國產疫苗。（圖／路透）

▲高端疫苗副作用輕微，一般在接種後7天內可緩解。（圖／路透）

●高端疫苗

根據疾管署資料，高端新冠肺炎疫苗是含SARS-CoV-2重組棘蛋白的疫苗之蛋白質次單元疫苗，適用接種年齡為20歲以上，接種劑量為0.5 mL，接種劑次為2劑，間隔28天。

接種後可能發生反應大多是出現接種部位疼痛、紅腫，可適度冰敷，勿揉抓接種部位。常見的不良反應：痠痛全身無力、肌肉痛、頭痛、腹瀉、注射部位腫脹硬結、噁心嘔吐、發燒等，症狀通常呈現輕度或中等強度，大部分會於接種後7天緩解或消失。罕見不良反應（發生率小於千分之一）：顏面神經麻痺、眼壓過高。

►懶人必備「洗鞋神器」超狂！

ET快訊
搖不停！學者示警：「這區域」恐有8以上強震
快訊／台南又停電！　1930戶突沒電可用
快訊／高雄某高中全校停課3天　同學+老師居隔10天
米砂批「亂射AV女優」卻不起訴　檢察官怒了
LIVE／高雄暴增13確診　最新足跡曝光
快訊／高雄13本土　Ct值曝光
台灣首例戰爭人球！　烏代理孕母產女流落波蘭
快訊／高雄激增13本土　海量足跡出爐！
快訊／高雄某高中生確診！　全班42人緊急採檢出爐
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

0323地震校園災損近4千萬！全台167校受損、苗栗縣最嚴重

跨境網購木製品14個月查獲違規293件！　未依法申報最高罰15萬

孝子爬山2小時「為了讓媽媽看瀑布」　照片震撼曝光！逼哭6千人

快訊／台南連2天停電　安平地下纜線故障跳脫...1930戶受影響

孕婦不忌口血糖暴增！產檢驚現寶寶缺右手　忍痛引產5月畸胎

高雄某高中學生確診！全校停課3天　同班同學+老師居隔10天

網驚喊「停電元凶抓到了！」　1照被推爆：抽到生死籤

叫外送便利、省錢兼得？　內行列「5絕招」賺回饋+領現金

快訊／高雄激增13確診！其中11人打過3劑疫苗　Ct值曝光

花東搖不停！學者示警：這區域恐有8以上強震並引發海嘯

強震警報！媽秒扛26kg白柴　拿牽繩逃跑網封神力女超人

救護車要過...騎士紅燈滑手機　正義哥見擋道10秒急衝上前

小S狂嗆趙正平「找到愛吃的東西」：就是嫩妹！　他火大反擊「妳的婚姻也不好說」

花蓮「深夜連震」服飾店遭殃　55秒搖滾式狂晃衣架慘被震倒

Selina男友直球告白：姐姐我喜歡妳❤️　Hebe、Ella開賭局...她獨得6000

達人夾娃娃機驚見商品黏膠帶　夾到底板掀起...保夾還要990

花蓮連2震「規模均破6」　氣象局：可能還有5.5↑餘震

氣媽沒給零食！汪絕食抗議　被搖到肉在晃仍堅持不轉頭

一路順風！兄弟兵役抽籤　中獎「海軍陸戰隊」友笑翻

花東一夜7震最大規模6.6　高架橋斷裂、邊坡坍方

0323地震校園災損近4千萬！全台167校受損、苗栗縣最嚴重

跨境網購木製品14個月查獲違規293件！　未依法申報最高罰15萬

孝子爬山2小時「為了讓媽媽看瀑布」　照片震撼曝光！逼哭6千人

快訊／台南連2天停電　安平地下纜線故障跳脫...1930戶受影響

孕婦不忌口血糖暴增！產檢驚現寶寶缺右手　忍痛引產5月畸胎

高雄某高中學生確診！全校停課3天　同班同學+老師居隔10天

網驚喊「停電元凶抓到了！」　1照被推爆：抽到生死籤

叫外送便利、省錢兼得？　內行列「5絕招」賺回饋+領現金

快訊／高雄激增13確診！其中11人打過3劑疫苗　Ct值曝光

花東搖不停！學者示警：這區域恐有8以上強震並引發海嘯

義務役期最長1年　政院：若有調整「實施前1年就要核定」

0323地震校園災損近4千萬！全台167校受損、苗栗縣最嚴重

與人吵架遷怒天竺鼠　嫌牠不乖3度砸地活活摔死...要罰20萬

復甦有望！企業正向看前景　五成八企業有意願加薪

《咒術迴戰》票房第一稱「台灣各國」陸網氣炸！台網友力挺曬票根

TOYOTA「性能掀背」GR Corolla最新預告曝光　268匹最快4月亮相

街上搶劫外送員「太衝動射了一槍」　男當場被豬隊友斃命！

半夜地震！她慌張思考怎抱3貓逃命　下秒見牠們「房門集合完畢」

健保投保上限最快5月調高　13萬人每月多繳116至1939元

韓豫平因2880元餐費遭判刑　管碧玲秀證據：法院有恐龍

生活熱門新聞

快訊／高雄恐「超出10多人確診」！

高雄傳多人確診！市府緊急召開記者會

快訊／高雄職場群聚暴增13例！海量足跡曝

快訊／08：38規模5.3地震　最大震度4級

即／高雄激增13例本土！某職場累計11人確診

高雄某高中全校採檢！1班級全送集中檢疫所

6縣市大雨！　下波「全台雷雨」更劇烈時間曝

和平院區淪陷！　內科主任恐成防疫破口

學者示警恐有規模8↑強震　氣象局前主任說話了

除了台清交！主管認證「3種人面試最易錄取」　

氣象局：台灣進入「地震活躍期」

快訊／台南2生有足跡重疊！永信國小、後甲國中停課

網美發文狂笑「太小了好無聊」遭網轟

全台濕冷到周四　回暖時間曝光

更多熱門

相關新聞

上海被罵翻！張文宏：新冠沒那麼嚇人

上海被罵翻！張文宏：新冠沒那麼嚇人

大陸23日新增本土確診2010例、本土無症狀患者2722例，累計4732例感染個案。對於此輪Omicron疫情，大陸權威專家張文宏直言，新冠病毒「沒有那麼嚇人，但是仗很難打」，強調上海不搞「一刀切」。

李秉穎：台灣向世衛購買Novavax疫苗　12至17歲也有望施打

李秉穎：台灣向世衛購買Novavax疫苗　12至17歲也有望施打

最新打4劑研究曝　「這疫苗」保護力最好

最新打4劑研究曝　「這疫苗」保護力最好

5至11歲疫苗「開打利弊一次看」！專家會議今激辯

5至11歲疫苗「開打利弊一次看」！專家會議今激辯

桃園百貨賣場設「疫苗隨到隨打站」

桃園百貨賣場設「疫苗隨到隨打站」

關鍵字：

NOVAVAX疫苗廠牌新冠疫苗副作用

讀者迴響

熱門新聞

快訊／泰BL男星睡夢中離世！

快訊／高雄恐「超出10多人確診」！

高雄傳多人確診！市府緊急召開記者會

AV女優搭北捷遭猥褻！檢察官「因職業不起訴」米砂：她活該被亂射？

烏克蘭佳娜曝俄軍暴行：小孩面前性侵女人

身分證拿出來！「中3碼」玩樂園99元

快訊／高雄職場群聚暴增13例！海量足跡曝

快訊／08：38規模5.3地震　最大震度4級

即／高雄激增13例本土！某職場累計11人確診

大S婚後首PO文！　IG細節「低調放閃具俊曄」

前蘇聯軍官估俄2周戰敗　分析台灣是關鍵之一

高雄某高中全校採檢！1班級全送集中檢疫所

6縣市大雨！　下波「全台雷雨」更劇烈時間曝

Selina視訊納豆「一看見他就哭」

小S嘆帝寶「廚房容不下2個人」　照片崩潰了

更多

最夯影音

更多
強震警報！媽秒扛26kg白柴　拿牽繩逃跑網封神力女超人

強震警報！媽秒扛26kg白柴　拿牽繩逃跑網封神力女超人
救護車要過...騎士紅燈滑手機　正義哥見擋道10秒急衝上前

救護車要過...騎士紅燈滑手機　正義哥見擋道10秒急衝上前

小S狂嗆趙正平「找到愛吃的東西」：就是嫩妹！　他火大反擊「妳的婚姻也不好說」

小S狂嗆趙正平「找到愛吃的東西」：就是嫩妹！　他火大反擊「妳的婚姻也不好說」

花蓮「深夜連震」服飾店遭殃　55秒搖滾式狂晃衣架慘被震倒

花蓮「深夜連震」服飾店遭殃　55秒搖滾式狂晃衣架慘被震倒

Selina男友直球告白：姐姐我喜歡妳❤️　Hebe、Ella開賭局...她獨得6000

Selina男友直球告白：姐姐我喜歡妳❤️　Hebe、Ella開賭局...她獨得6000

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面