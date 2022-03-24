邱太三：「維護中華民國主權」與馬英九「兩岸互不承認主權」不同

▲陸委會主委邱太三赴立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）



記者蔡紹堅／台北報導

陸委會主委邱太三23日在立法院提出，「維護中華民國主權」是在與大陸做任何協商時，較好的基本條件。該說法被藍營人士解讀為是向前總統馬英九的「兩岸互不承認主權」主張靠近；對此，邱太三24日強調，「我想跟馬總統的主張不太一樣，國民黨在大陸應該要大膽堅持中華民國主權，而不是『互不承認主權』。」

邱太三在立法院受訪時針對「維護中華民國主權」的相關說法表示，維護台海和平安全穩定是兩岸雙方共同責任，如果有比較良好的互動，甚至協商，這是一個巴掌拍不響，勢必要雙方都有這樣的意願，「所以我們也期待對岸能改變他們的思維，不要強加政策框架，這樣的話我相信氣氛會越來越好。」

▼前總統馬英九。（圖／記者李毓康攝）



另外，對於藍營人士解讀，邱太三的說法是向馬英九「兩岸互不承認主權、互不否認治權」的主張靠近，邱太三強調，「我想跟馬總統不太一樣，國民黨如果在大陸應該要大膽的堅持中華民國主權，而不是『互不承認主權』。」

邱太三23日在立法院備詢時，被問到政府發展兩岸關係是採用「中華民國體系」還是「台獨體系」？他坦言，這個問題他也相當困擾，因為不論是國際社會還是國內，對台獨的定義都不同，所謂民進黨當年的「台獨黨綱」，或「台灣前途決議」，甚至現在台灣民眾的思維，每一個人對台獨的基本定義可能都不太一樣，這也包含了美國或中國大陸，「『維護中華民國的主權獨立』算不算台獨？『維護台灣的民主自由法治』這算不算台獨？」

邱太三進一步指出，他認為台獨這個用語太模糊抽象了，所以國內應該要有共識，「如果『維護中華民國主權』不算台獨的話，那我覺得這在我們跟大陸做任何協商或談判時，會是一個比較好的基本條件。」

對於邱太三的說法，國台辦發言人朱鳳蓮24日上午表示，這番言論繼續混淆是非、顛倒黑白，夾帶「兩國論」私貨，進一步暴露民進黨當局推卸破壞台海和平穩定責任，持續謀獨挑釁的本性。