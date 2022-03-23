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台鐵工會發起「5／1依法休假」恐衝擊疏運　王國材喊話：慎思而行

▲▼立法院 台灣鐵路工會不滿公司化倉促，是假改革，上街陳情抗議。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台灣鐵路工會不滿公司化倉促，今天發動千人上街抗議。（圖／記者屠惠剛攝）

文／中央社

不滿台鐵公司化草案未與工會充分溝通，台鐵企業工會今天決議，若沒有收到善意回應，5月1日將會依法休假，並提出不加班聲明。交通部長王國材說，希望他們慎思而行。

行政院版「國營台鐵公司化條例草案」已送到立法院，根據交通部研議的台鐵債務解決方案，除長期歷史債務由政府吸收外，新台幣1400多億元短期債務，政府編列約200餘億元預算，其他將由台鐵交回3筆土地設置基金償債。

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不過台鐵企業工會認為，公司法草案未與工會溝通，政府推動台鐵公司化的做法是假改革，認為土地資產設置基金償債是掩耳盜鈴等，今天號召千人員工上街遊行陳情，並到立法院前遞交陳情書。

台鐵企業工會理事長陳世杰開完會員大會說，若訴求沒有得到善意回應，立法院還是要強行通過政府的公司化條例版本，5月1日將會依法休假、提出不加班聲明。

陳世杰說，5月1日本來就屬於員工的日子，近期就會開始接受員工連署，並且會統一保管，若沒有得到回應就會提出。

對此，交通部長王國材接受媒體聯訪回應，公司化讓台鐵員工不論在薪資福利還是光榮感更佳，且明天立法院要召開公聽會，也期待工會把問題一一提出來，政府也會一一解答，至於罷工或依法休假讓運輸受到影響，是影響全台搭乘台鐵民眾的權利，「希望他們慎思而行。」

▲▼立法院 交通委員會 交通部長王國材 堵訪 台鐵公司化相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲交通部長王國材說會繼續與工會協商。（圖／記者屠惠剛攝）

王國材也說，會繼續與工會協商，過去這段期間，台鐵公司化的原因跟工作等相關規劃都講得很清楚，若有不清楚的地方，要透過合理的討論，明天公聽會就是有很好的機會，請工會提出有沒有罷工的理由。

王國材強調，台鐵在經歷數起重大事故後，啟動公司化改革是已經是全民期待，而台鐵改革的正當性要立足於全民整體利益的前提上，至於台鐵員工所擔心的權益與福利，以及未來公司營運可能遭受到的問題，在行政院長蘇貞昌召集會議指示下，已經明確表達政府的承諾和保證。

交通部說，為加速推動台鐵公司化的改革，政府已提出3項承諾與2項保證包含歷史包袱造成的債務，政府承諾負擔；配合政策造成的虧損，政府承諾補貼；基礎建設與重大維修的經費，政府承諾負擔；台鐵公司化後員工的權益與福利，政府保證絕不受損；許多員工所關心的，公司化後員工要選擇公務員或為留任為公司員工，政府保證尊重員工選擇。

王國材說，台鐵將來即使公司化，仍然是全民的重要資產，台鐵往前走，政府一定全力支持。政府很有誠意來面對此一重大改革，也希望台鐵員工能夠一起來努力，回應全民的期待。

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