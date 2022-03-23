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大陸 大陸焦點 特派現場

蔡英文與安倍視訊通話　陸外交部：台灣不關日本的事

▲▼中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

▲大陸外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

記者任以芳／北京報導

總統府今（23日）公布總統蔡英文昨與日本前首相安倍晉三視訊對談，雙方交換台灣加入CPTPP、烏克蘭情勢等議題。安倍晉三重申「台灣有事等同日本有事，以及日美同盟有事」，並表態絕不允許武力片面改變現狀。安倍的言論也引起大陸官方不滿，外交部發言人汪文斌今強烈回擊，台灣沒有什麼總統，台灣是中國的事，不關日本的事。嚴肅敦促日方和個別政客切實遵守中日四個政治文件原則和積極承諾，不為「台獨」分子撐腰打氣。

針對外媒提問總統蔡英文與安倍視訊，大陸外交部發言人汪文斌今表示，「首先我要糾正你的說法。台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣沒有什麼『總統』。」

他指出，中方堅決反對建交國同台灣進行任何形式的官方往來，堅決反對台灣地區加入任何官方性質的協議和組織，這個立場是一貫明確的。

汪文斌說，日本曾對台灣殖民統治長達半個世紀，犯下罄竹難書的罪行，對中國人民負有嚴重歷史罪責。日本國內部分政治勢力公然與「台獨」勢力勾結，在台灣問題上指手畫腳。中方對此表示堅決反對和強烈不滿，已向日方提出嚴正交涉。

汪文斌表示，台灣問題與烏克蘭問題有著本質區別，沒有任何可比性。台灣是中國的事，不關日本的事。日本國內一些人將台灣與烏克蘭相提並論，主動在對台關係上「搞突破」的動向是危險的，也是徒勞的。

▲▼總統蔡英文與日本前首相安倍晉三進行視訊對談。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文22日與日本前首相安倍晉三進行視訊對談。（圖／總統府提供）

汪文彬進一步說，「我們嚴肅敦促日方和個別政客深刻反省歷史，切實遵守中日四個政治文件原則和積極承諾，不與台灣當局進行任何官方往來，不為『台獨』分子撐腰打氣，在台灣問題上謹言慎行，停止挑釁滋事。」

汪文斌說，爆發以來，民進黨當局借機操縱話題，蠱惑人心，為「台獨」主張張目，這純屬枉費心機。「無論民進黨當局耍什麼花招，都改變不了台灣是中國一部分的事實，阻擋不了台灣必將回歸祖國的大勢，也輓救不了『台獨』勢力終將覆滅的結局。」

大陸國台辦發言人朱鳳蓮稍早發出最新回應指出，日本一些人在涉台問題上發表錯誤言論，性質十分惡劣。我們敦促日本這些人深刻反省歷史教訓，不要在涉台問題上一錯再錯，立即糾正錯誤，回到恪守一個中國原則的正確道路上來。民進黨當局企圖倚靠外部勢力謀「獨」注定失敗。

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