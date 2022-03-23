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「絕不允許武力改變現狀」　安倍晉三：台灣有事等同日美同盟有事

▲▼總統蔡英文與日本前首相安倍晉三進行視訊對談。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文與日本前首相安倍晉三進行視訊對談。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文22日與日本前首相安倍晉三，針對台灣加入CPTPP、烏克蘭情勢與區域局勢等議題，進行視訊對談。總統府23日公布完整對談內容，在台海與區域安全議題上，安倍晉三重申「台灣有事等同日本有事，以及日美同盟有事」的觀點，並表態絕不允許武力片面改變現狀。

日華議員懇談會總會傍晚於東京舉辦年度大會，我國駐日代表謝長廷參與之外，蔡英文也以視訊方式與會，並與安倍晉三對談。有關本次會談內容，蔡英文與安倍前首相就台日友誼共同克服災難及共同抗疫、台灣加入CPTPP、烏克蘭情勢與區域局勢，及確保自由開放印太戰略的和平穩定等各面向議題交換意見，雙方視訊對談時間將近30分鐘。

在會談間，談及烏克蘭情勢時，蔡英文表示，烏克蘭人民挺身奮戰，保衛國家跟捍衛民主自由的決心，讓全世界都非常動容，也讓台灣人民感同身受，她強調，台灣作為全球民主夥伴的一員，已經參與了對俄羅斯的經濟制裁，也已經啟動了對烏克蘭的人道救援行動，今後台灣將持續堅定和烏克蘭站在一起，跟民主自由的價值站在一起。

安倍晉三則表示，這是俄羅斯的侵略，也是對國際秩序嚴重的挑戰，日本應該與國際社會合作，直接加強對俄羅斯施壓，使其停戰、撤軍。

蔡英文也接著說，這一次俄羅斯入侵烏克蘭的行為，基本上是動搖國際基本原則，也受到民主國家的譴責，這種以片面武力的方式改變現狀、侵害民主國家主權的舉措，絕對是不能容許在印太地區發生，深信這是國際社會的共同認知。

至於台海與區域安全問題上，安倍晉三表示，他曾在台灣智庫舉辦的研討會上指出，「台灣有事」等同「日本有事」，以及「日美同盟有事」。他說，這是個人危機感的一個陳述的方法，自由開放的印太是個人所提倡的一個構想，台日所在的廣大印太海洋，必須是維持在國際法下自由及開放的海洋，當然也絕不能允許武力片面的改變現狀，「因此，個人也認為，為維持地區的安定，台灣跟日本共享情資是相當重要的。」

蔡英文則說，台灣高度認同「自由開放印度太平洋」的內涵，作為印太區域的一員，我們也期盼貢獻區域和平繁榮。她強調，台日共享自由、民主、人權跟法治等共同價值觀，彼此也互為重要的貿易夥伴跟友人，在安全上面，更是安全的夥伴。

蔡英文表示，她相信台日關係還存有很多合作的空間，也希望今後持續與日美等理念相近國家共同合作，實現這個理想。

▼總統蔡英文與日本前首相安倍晉三進行視訊對談。（圖／總統府提供）

▲▼總統蔡英文與日本前首相安倍晉三進行視訊對談。（圖／總統府提供）

 

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