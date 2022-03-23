邊境陽性率高「檢疫天數難縮短」　陳時中坦言「壓力大」：還在評估

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣本土疫情趨緩，雖仍有幾例不明感染，但整體還在控制範圍內，外界也關心台灣何時會再度縮短檢疫天數？對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示「邊境陽性率高，對我們壓力比較大，未來縮短天數，還會有一定的比例露出，我們也還在評估。」

台灣目前實施入境10+7檢疫措施，陳時中日前也鬆口表示有「檢疫7天、5天和3天」的後續規劃，大家也期盼能早日縮短檢疫天數，但目前邊境陽性率仍不低，民眾也關心是否會影響檢疫天數縮短時程？陳時中坦言「邊境陽性率高，壓力比較大。」

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陳時中說，每一次縮短入境檢疫天數時，還會有一定的比例露出，所以當然希望將來邊境比例能降低，也就等於國外疫情降低，「但因應疫情需要，我們也還在評估。」

而針對是否要區分高風險國家，陳時中也直言「前陣子大家全部都是高風險，但最近開始有些地方疫情慢慢過去，所以我們會評估。」

另外，近期2022智慧城市論壇外賓確診引發關注，不少人也呼籲外賓應該比照在機場採檢，避免破口。對此，陳時中回應，指揮中心中在防疫立場，要求當天採檢，在哪裡採檢則有所不同，如果有搭配好都可以，但若要統一在機場採檢，會有停機坪等問題，因為落地採檢的班機都要等，飛機要清消才能移動，這牽涉很大，所以要看看量能。