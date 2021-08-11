普丁「秘密情人」現身！睽違2年半公開露面　右手婚戒大亮點

記者吳美依／綜合外電報導

俄羅斯前體操選手卡巴耶娃（Alina Kabaeva）二度奪下奧運金牌，並被謠傳是總統普丁的秘密情人，甚至為對方產下一對雙胞胎，但在懷孕消息流出後，就不曾公開露面。她10日受訪評論東奧賽事，睽違超過2年半首次現身，雖然許久沒有面對鏡頭，看起來依然美麗自信，而右手無名指上的「婚戒」也再度引發熱議。

《太陽報》《每日郵報》報導，38歲的卡巴耶娃先前已經多次被目擊戴著婚戒，但都查詢不到結婚紀錄。她接受國家電視台《俄羅斯-1》政論節目「60分鐘」訪談時，身穿一件紅色洋裝，膚色明顯曬黑，全程訪談都沒有被問及或提到關於普丁的話題。

▲卡巴耶娃從體操界退休後，曾經加入普丁帶領的「統一俄羅斯黨」擔任議員。（圖／達志影像／美聯社）

卡巴耶娃認為，俄羅斯體操選手艾薇琳娜（Dina Averina）決賽表現堪稱「完美」，卻被裁判剝奪奪金機會，而以色列對手阿什蘭姆（Linoy Ashram）出現重大缺失，竟只被扣0.7分，是「公然的不公正」事件，「許多體育競賽的裁判都來自北約國家，有些人很高尚，但另一些不那麼正派」。

卡巴耶娃體壇成績傲人，除了奧運以外，一共奪得世界冠軍14次，拿下15面歐洲錦標賽獎牌，也曾替雜誌拍攝半裸寫真，但之後加入普丁帶領的「統一俄羅斯黨」並且擔任議員，也是國家媒體集團（Nation Media Group）董事會成員。

▲普丁與緋聞女友卡巴耶娃。（圖／達志影像／美聯社）

卡巴耶娃與普丁的誹聞始於2008年，不僅被懷疑是普丁與前妻柳德米拉（Lyudmila）的離婚主因，也長期被視為「地下第一夫人」，但被爆出懷有2個月身孕後行蹤成謎。根據當地媒體，她2020年4月在莫斯科一間診所秘密產下2名男嬰，但除此之外，完全沒有接受採訪、出席社交活動。

克里姆林宮曾經正式否認2人的緋聞，而現年68歲的普丁對於家庭生活非常低調，他曾直言痛恨別人介入私生活，也不曾公開提及女兒們的真實姓名。

爆為普丁生下雙胞胎！ 俄金牌體操甜心「人間蒸發2年」行蹤成謎

超強基因！普丁「3神秘女兒」身分曝光 爆乳美女醫、DJ網美都有

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast