　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台灣國際蘭展華麗登場　黃偉哲邀全國民眾來台南賞世界級蘭花

▲2022台灣國際蘭展在台南後壁蘭花生物科技園區盛大登場，台南市長黃偉哲22日特地北上宣傳，邀請全國民眾到台南看蘭展，一起來體驗蘭海奇蹟。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲2022台灣國際蘭展在台南後壁蘭花生物科技園區盛大登場，台南市長黃偉哲22日特地北上宣傳，邀請全國民眾到台南看蘭展，一起來體驗蘭海奇蹟。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2022台灣國際蘭展在暌違兩年後，即將於3月26日至4月5日在台南後壁蘭花生物科技園區盛大登場，台南市長黃偉哲22日特地北上宣傳，邀請全國民眾到台南看蘭展，走入蘭花滿布的場域，從奇幻森林到夢幻城堡，從朵朵蘭花走向數位科技，一起來體驗蘭海奇蹟。

▲2022台灣國際蘭展在台南後壁蘭花生物科技園區盛大登場，台南市長黃偉哲22日特地北上宣傳，邀請全國民眾到台南看蘭展，一起來體驗蘭海奇蹟。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台北記者會包括立委賴惠員、郭國文、王定宇、陳瑩、邱泰源、黃秀芳、管碧玲、吳玉琴、羅美玲也都到場幫忙大力宣導，希望在疫情得控之下，國人能放鬆一下心情，一同來台南賞蘭花，體驗世界級的蘭海震撼。

市長黃偉哲表示，因為疫情控制得當，國際蘭展在睽違兩年後盛大開展，今年的蘭展，台南的花農更是卯足全勁，要將最美麗的蘭花呈獻在遊客和買家眼前。全世界的蘭花每六株就有一株是產自台南，因為台南的蘭花有最優質的原生蘭種，以及育種、栽培技術，現在也運用奈米科技於蘭花產業上。

黃偉哲說，今年的蘭展，不僅有新品種蘭花的開發，新的會場佈置概念，更結合國際議題，以染色技術推出烏克蘭代表色蘭花，表達對烏克蘭的支持，所以他非常誠懇的期待全國朋友，在3月26日至4月5日一定要來台南後壁觀賞美麗的蘭展，同時也來台南吃喝走逛，感受台南人熱情的接待。

▲2022台灣國際蘭展在台南後壁蘭花生物科技園區盛大登場，台南市長黃偉哲22日特地北上宣傳，邀請全國民眾到台南看蘭展，一起來體驗蘭海奇蹟。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台灣素有「蘭花王國」美譽，蘭花品種多元，同時發展出以外銷為導向的蘭花產業，在國際間備受肯定。每年3月在台南後壁蘭花生物科技園區舉辦的台灣國際蘭展，與東京蘭展、世界蘭展並列為全球三大蘭展，多年來吸引歐美、亞洲、世界各地40多個國家的買家前來參觀及貿易洽談，2019年創下三至五年國際訂單高達113.1億元，參展國更多達43國，台南堅強的蘭花實力，深耕於地方並揚名於國際。

近兩年台灣國際蘭展因疫情影響停辦，在疫情趨緩之際，為帶給社會正能量，2022台灣國際蘭展以「蘭花奇幻世界」為主題，規劃以撫慰人心的蘭花結合魔幻童話故事，帶領大家走入奇幻的蘭花世界，並在觀展中感受平安幸福。

2022台灣國際蘭展規劃七大場域，包含「主題館」以人們熟知的童話魔幻故事為原型，用繽紛多樣的蘭花進行創作，進入展區的參觀者就像進行一連串的冒險之旅；「競賽館」展示國內業者所培育的各品種競賽花，展現台灣美學與堅強的外銷實力；「蘭創館」以「蘭色藝fun」為主題，著重用生活的角度，規劃四大要景，以繽紛的色彩呈現藝術性及樂活的花花世界；「商務館」則展示蘭花商業品種，並提供國內外買家與業者幽靜的商洽空間；「市集館」提供蘭花零售業者販賣各項蘭花相關產品，項目琳瑯滿目爭奇鬥艷；「蘭花公園」以蘭花布置景觀，提供民眾美麗舒適的休憩空間；「美食區」讓大小朋友在欣賞活動之餘，開心大啖美味料理。

▲2022台灣國際蘭展在台南後壁蘭花生物科技園區盛大登場，台南市長黃偉哲22日特地北上宣傳，邀請全國民眾到台南看蘭展，一起來體驗蘭海奇蹟。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今年蘭展更有五大科技亮點：「蘭宇宙」，打造蘭宇宙文化與科技聲光融合的氣氛；「蘭著色」，繪畫互動式體驗，利用投影技術將畫作於現場分享出來；「蘭青春」，限定蘭展IG濾鏡，打開手機隨時融入蘭花奇幻世界；「蘭體驗」，沉浸式VR體驗空間，於體感艙裡翱翔展覽館，猶如乘坐魔毯來到奇幻蘭花仙境；「蘭標籤」，AR數位導覽，以數位結合實體方式探索蘭花世界。

▲2022台灣國際蘭展在台南後壁蘭花生物科技園區盛大登場，台南市長黃偉哲22日特地北上宣傳，邀請全國民眾到台南看蘭展，一起來體驗蘭海奇蹟。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為方便遊客來台南賞蘭，台灣國際蘭展更規劃許多周邊活動，首推「蘭創館拍照打卡贈送LINE POINT」活動、「旅行社套裝行程規劃」，讓前來逛蘭展的民眾，還可以一起打包走訪周邊景點，以及「蘭展月好康」，憑蘭展門票至合作店家享優惠。不僅如此，還有許多限量好禮大贈送，像是「搶先打卡送門票」、「憑1/1-4/5台南合法住宿之證明可兌換蘭花小盆栽」等，各路好禮享不完，「2022台灣國際蘭展」邀請大家來台南欣賞世界級的蘭花，一起進入「蘭花的奇幻世界」，以行動支持台灣農業。

此外，為鼓勵遊客搭乘大眾運輸工具參觀蘭展，今年南市府擴大提供接駁服務，除原有黃9線、黃幹線外，特別新增黃16-1線可由高鐵嘉義站直達蘭展會場，相關交通資訊懶人包，可至蘭展官網查詢(https://tios.tw//)；另配合市道172線拓寬工程，請參觀民眾儘量由國道3號前往展場。

►「天成文旅華山町」一泊一食2000元有找！

ET快訊
「台大五姬」資工彌認了小9歲姐弟戀　同框照閃炸
清明節前後「3生肖」財運旺爆　有望加薪發大財
她肚臍流湯　醫驚見「詭異粉肉塊」：是胃癌
東航客機「詭異垂直下墜」7000公尺！　前機師分析：恐是人為
33歲男躲過失事航班　全因妻子一句話
快訊／高雄「轎車燒成火球」　畫面曝光
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

無線台東TTFree-數位福利網　榮獲2022智慧城市創新應用獎

「廣播真人書」體驗播客DJ趣　新北市圖新上架開放借閱

3萬朵玫瑰花浪漫燈海只到27日　愛拍美照民眾請把握機會

203旅砲兵營最硬教召第4天　首度「5公里戰術行軍」曝光

黃偉哲施政滿意度高　「母雞帶小雞」有助於綠議員選情

感念父母恩！李明宗、劉寶媚夫婦　捐贈桃園市府復康巴士

屢創佳績! 環保署土壤及地下水污染防治考核　東縣連3年獲績優

台東111年特色旅宿認證開跑　首推健康照護友善旅宿認證

朝聯合國永續指標前進！花蓮獎勵植樹護樹　光復鄉40公頃奪冠

全台唯一「太空風」馬戲特技兒藝節　竹市好好玩

大S閃婚加入韓國媳...天心笑：我輸了！　「我們比較恰北北」老公們得互相支援XD

開箱拉斯維加斯近百坪豪宅　新裝潢1800萬台幣拎包入住

日本帥老師集中猛練4年跳箱　瞬間爆發力飛2.85刷新紀錄

楊祐寧「猛搖車」惹怒林心如：好煩喔！　《華燈》花絮公開..蘿絲「紫薇上身」XD

耳邊「多金肉搏戰」激烈開打　媽在旁淡定追劇當作沒看到

旅客壓秒上車問「有到枋寮？」　台鐵副站長怒：干擾安全監視

妻子夾奇特形狀菇笑到沒氣　老公秒拿豆皮蓋住：金變態

馬爾濟斯走失！遇善心人送派出所　警助PO文尋主人...女飼主重逢淚奔

粿粿公布婚訊離開兄弟啦啦隊　再添3新成員！17人歷代最多

黃大謙改編《妹妹》➝《阿公》　超鬧歌詞瘦子讚：比原本的好

無線台東TTFree-數位福利網　榮獲2022智慧城市創新應用獎

「廣播真人書」體驗播客DJ趣　新北市圖新上架開放借閱

3萬朵玫瑰花浪漫燈海只到27日　愛拍美照民眾請把握機會

203旅砲兵營最硬教召第4天　首度「5公里戰術行軍」曝光

黃偉哲施政滿意度高　「母雞帶小雞」有助於綠議員選情

感念父母恩！李明宗、劉寶媚夫婦　捐贈桃園市府復康巴士

屢創佳績! 環保署土壤及地下水污染防治考核　東縣連3年獲績優

台東111年特色旅宿認證開跑　首推健康照護友善旅宿認證

朝聯合國永續指標前進！花蓮獎勵植樹護樹　光復鄉40公頃奪冠

全台唯一「太空風」馬戲特技兒藝節　竹市好好玩

柯文哲元旦「罰站之謎」真相揭曉！他曬北市府回函反嗆陳佩琪

港女星不戴口罩「怒踹錄影鄰居」！攻擊畫面全拍下　遭判即時入獄

教宗致電 　澤倫斯基：教宗是烏克蘭「最期待客人」

雲嘉南分署自辦職前訓練招生　展現結訓成果

國發會：外賓來台均按防疫規定辦理　沒有產生所謂防疫破口

起司片下鍋炸30秒變「隱藏版美食」！成品5000人看呆：氣死

獨／《咒》李若男老公是金鐘男星！　南京帶女鬼回家：上輩子欠債

吃甜食更容易洗腎！台灣人「洗腎4大真相」曝光：6成活不過10年

「停電害往生」掀口水戰！　白喬茵控高市府「假新聞說」遭狠打臉

推特心臟爆擊！極短小說每篇不到140字　最後一句會「忍不住顫抖」

信義區長腿妹大街「做壞壞的事」 完事撐傘離開...監視器畫面公開

地方熱門新聞

台中民宅火警全面燃燒　1人死亡

嘉義喜宴延燒　北港高中全班居隔10天

女子疑癲癇發作休旅車失控撞電箱　

林右昌包場陪高中生看《時代革命》

援烏生來台求學　這大學獲1600萬

五倍券期限倒數　大江母親節促銷3/25開打

潮境智能海洋館5／3正式營運

基隆童話藝術節　5000學生共創裝置藝術

黑溝遭綁拖行　一路哀嚎引人側目

「反質詢」議題藍綠隔空交火　呂家愷痛批卓冠廷不做功課

國道疑不滿警車「剪車」竟尾隨反剪擋車

清明掃墓南消四大隊將出空拍機監控

民進黨議員參選人王宣貿登記參選

3萬朵玫瑰花浪漫燈海只到27日

更多熱門

相關新聞

快訊／台灣捐款7.88億助烏克蘭難民　DHL直送物資2萬箱、總重200噸

快訊／台灣捐款7.88億助烏克蘭難民　DHL直送物資2萬箱、總重200噸

針對俄烏戰爭，外交部透過財團法人賑災基金會成立賑濟烏克蘭難民專戶，協助烏克蘭上百萬難民。根據捐款狀況，截至22日上午，累計7.88億元新台幣（約2800萬美元），而外交部也公布目前各項的援贈狀況。

黃偉哲：朱立倫作為台南女婿歡迎一較長短

黃偉哲：朱立倫作為台南女婿歡迎一較長短

台灣金針菇驗出「致命細菌」！　FDA緊急公告

台灣金針菇驗出「致命細菌」！　FDA緊急公告

俄烏戰爭對兩岸關係發展的啟示

俄烏戰爭對兩岸關係發展的啟示

台南春祭武聖祭祀大典

台南春祭武聖祭祀大典

關鍵字：

台灣國際蘭展黃偉哲蘭花

讀者迴響

熱門新聞

麥當勞甜心卡開賣！「8品項」即起宣布停賣

台灣金針菇驗出「致命細菌」！　FDA緊急公告

空姐登機前留4字遇難　夫崩潰衝公司

1萬8請婚禮主持人！「爽自拍喬奶」整場狂出包

《全明星》粿粿爆已懷孕2個月！

「麻豆傳媒」供片團隊出事！3團隊24人落網

左左右右要升國三了！甜美近況曝光

鋼筋上卡齒輪？內行一看驚讚：施工很實在

麥當勞停賣18年「神級漢堡」復刻回歸

蘇慶儀「最後慘死」全因2導火線！她：真的欠殺

美靈媒告訴她改住台灣別去中國　神預言發生了

台電情殺兇嫌身分曝　前棒球國手持刀殺害女友

快訊／本土+10「分布4縣市」　另增79例境外移入

舞蹈正妹婚後胖35公斤　老公：日子有趣多了

朱芯儀首摘假髮拍片！　樂觀談副作用：天然的腮紅

更多

最夯影音

更多
大S閃婚加入韓國媳...天心笑：我輸了！　「我們比較恰北北」老公們得互相支援XD

大S閃婚加入韓國媳...天心笑：我輸了！　「我們比較恰北北」老公們得互相支援XD
開箱拉斯維加斯近百坪豪宅　新裝潢1800萬台幣拎包入住

開箱拉斯維加斯近百坪豪宅　新裝潢1800萬台幣拎包入住

日本帥老師集中猛練4年跳箱　瞬間爆發力飛2.85刷新紀錄

日本帥老師集中猛練4年跳箱　瞬間爆發力飛2.85刷新紀錄

楊祐寧「猛搖車」惹怒林心如：好煩喔！　《華燈》花絮公開..蘿絲「紫薇上身」XD

楊祐寧「猛搖車」惹怒林心如：好煩喔！　《華燈》花絮公開..蘿絲「紫薇上身」XD

耳邊「多金肉搏戰」激烈開打　媽在旁淡定追劇當作沒看到

耳邊「多金肉搏戰」激烈開打　媽在旁淡定追劇當作沒看到

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面