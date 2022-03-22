台灣國際蘭展華麗登場　黃偉哲邀全國民眾來台南賞世界級蘭花

▲2022台灣國際蘭展在台南後壁蘭花生物科技園區盛大登場，台南市長黃偉哲22日特地北上宣傳，邀請全國民眾到台南看蘭展，一起來體驗蘭海奇蹟。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2022台灣國際蘭展在暌違兩年後，即將於3月26日至4月5日在台南後壁蘭花生物科技園區盛大登場，台南市長黃偉哲22日特地北上宣傳，邀請全國民眾到台南看蘭展，走入蘭花滿布的場域，從奇幻森林到夢幻城堡，從朵朵蘭花走向數位科技，一起來體驗蘭海奇蹟。

台北記者會包括立委賴惠員、郭國文、王定宇、陳瑩、邱泰源、黃秀芳、管碧玲、吳玉琴、羅美玲也都到場幫忙大力宣導，希望在疫情得控之下，國人能放鬆一下心情，一同來台南賞蘭花，體驗世界級的蘭海震撼。

市長黃偉哲表示，因為疫情控制得當，國際蘭展在睽違兩年後盛大開展，今年的蘭展，台南的花農更是卯足全勁，要將最美麗的蘭花呈獻在遊客和買家眼前。全世界的蘭花每六株就有一株是產自台南，因為台南的蘭花有最優質的原生蘭種，以及育種、栽培技術，現在也運用奈米科技於蘭花產業上。

黃偉哲說，今年的蘭展，不僅有新品種蘭花的開發，新的會場佈置概念，更結合國際議題，以染色技術推出烏克蘭代表色蘭花，表達對烏克蘭的支持，所以他非常誠懇的期待全國朋友，在3月26日至4月5日一定要來台南後壁觀賞美麗的蘭展，同時也來台南吃喝走逛，感受台南人熱情的接待。

台灣素有「蘭花王國」美譽，蘭花品種多元，同時發展出以外銷為導向的蘭花產業，在國際間備受肯定。每年3月在台南後壁蘭花生物科技園區舉辦的台灣國際蘭展，與東京蘭展、世界蘭展並列為全球三大蘭展，多年來吸引歐美、亞洲、世界各地40多個國家的買家前來參觀及貿易洽談，2019年創下三至五年國際訂單高達113.1億元，參展國更多達43國，台南堅強的蘭花實力，深耕於地方並揚名於國際。

近兩年台灣國際蘭展因疫情影響停辦，在疫情趨緩之際，為帶給社會正能量，2022台灣國際蘭展以「蘭花奇幻世界」為主題，規劃以撫慰人心的蘭花結合魔幻童話故事，帶領大家走入奇幻的蘭花世界，並在觀展中感受平安幸福。

2022台灣國際蘭展規劃七大場域，包含「主題館」以人們熟知的童話魔幻故事為原型，用繽紛多樣的蘭花進行創作，進入展區的參觀者就像進行一連串的冒險之旅；「競賽館」展示國內業者所培育的各品種競賽花，展現台灣美學與堅強的外銷實力；「蘭創館」以「蘭色藝fun」為主題，著重用生活的角度，規劃四大要景，以繽紛的色彩呈現藝術性及樂活的花花世界；「商務館」則展示蘭花商業品種，並提供國內外買家與業者幽靜的商洽空間；「市集館」提供蘭花零售業者販賣各項蘭花相關產品，項目琳瑯滿目爭奇鬥艷；「蘭花公園」以蘭花布置景觀，提供民眾美麗舒適的休憩空間；「美食區」讓大小朋友在欣賞活動之餘，開心大啖美味料理。

今年蘭展更有五大科技亮點：「蘭宇宙」，打造蘭宇宙文化與科技聲光融合的氣氛；「蘭著色」，繪畫互動式體驗，利用投影技術將畫作於現場分享出來；「蘭青春」，限定蘭展IG濾鏡，打開手機隨時融入蘭花奇幻世界；「蘭體驗」，沉浸式VR體驗空間，於體感艙裡翱翔展覽館，猶如乘坐魔毯來到奇幻蘭花仙境；「蘭標籤」，AR數位導覽，以數位結合實體方式探索蘭花世界。

為方便遊客來台南賞蘭，台灣國際蘭展更規劃許多周邊活動，首推「蘭創館拍照打卡贈送LINE POINT」活動、「旅行社套裝行程規劃」，讓前來逛蘭展的民眾，還可以一起打包走訪周邊景點，以及「蘭展月好康」，憑蘭展門票至合作店家享優惠。不僅如此，還有許多限量好禮大贈送，像是「搶先打卡送門票」、「憑1/1-4/5台南合法住宿之證明可兌換蘭花小盆栽」等，各路好禮享不完，「2022台灣國際蘭展」邀請大家來台南欣賞世界級的蘭花，一起進入「蘭花的奇幻世界」，以行動支持台灣農業。

此外，為鼓勵遊客搭乘大眾運輸工具參觀蘭展，今年南市府擴大提供接駁服務，除原有黃9線、黃幹線外，特別新增黃16-1線可由高鐵嘉義站直達蘭展會場，相關交通資訊懶人包，可至蘭展官網查詢(https://tios.tw//)；另配合市道172線拓寬工程，請參觀民眾儘量由國道3號前往展場。