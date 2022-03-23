虎年首個「3／26最強轉運日來了」！　命理師曝2招：特別靈驗

▲週六「天赦日」，別忘了向天公求好運！（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／劉維榛報導

虎年首日轉運來了！許多人會在「天赦日」祈求好運健康、化解血光之災等，而虎年第一個轉運日就在本周六（26）日登場，命理師柯柏成分享，大家當天去大廟的天公爐祈求就可達到效果，另還有一招開運法，就是當天換上新錢包，值得注意的是，「天赦日」千萬不可殺生。

命理師柯柏成在粉專指出，本周六3月26日是虎年第一個「天赦日」，以民俗信仰來說，這一天是上天開恩特赦、一個百無禁忌的的大好日子，上天赦免凡人過錯之日子，「因此在這一天的祈禱都會特別靈驗！」

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事實上，一般民眾遇到婚喪喜慶等活動時，為了怕踩到禁忌，索性會挑一些百無禁忌的日子從事相關活動，儘管萬一有錯也算無過失，「人們若真的誠心思過，可於天赦日這一天向所信奉的神祇祈求赦免過錯，祈求一個全新的開始。」

至於天赦日該怎麼拜拜？柯柏成強調，「只要到家中附近的大廟中的天公爐，向上天祈求就可以達到效果」，專誠地敬拜祈福、懺悔赦罪、祈求赦除久病不癒之因果病、超度累世冤親債主及纏身嬰靈，也就是說，當天民眾能祈求身體康健、化解口舌官非、以及血光等災應事宜。

▲「天赦日」換新皮夾，也是開運方法之一。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



除了煮錢水之外，柯柏成也分享一招開運法，「如果舊的錢包用了一年以上，可以選擇在這一天開始用新的錢包，在年度的首次天赦日更換有相當的意義。」

最後，柯柏成提醒，天赦日雖說百無禁忌，但還是有不應該做的事情，因為上天有好生之德，「這一天不得宰殺動物」，如果自身狀況允許，至少一天的素食是相當吉利的，福德當然是以倍數計算。

►本文由柯柏成粉專授權。

